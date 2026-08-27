AI giúp giáo viên giảm 60% thời gian soạn bài, Bộ GD&ĐT tính chuyện giảm biên chế

TPO - Dự báo số biên chế giáo viên mầm non, phổ thông cần bổ sung cho năm học 2026 - 2027 là hơn 43.000 chỉ tiêu. Theo Bộ GD&ĐT, đơn vị đang sửa đổi các quy định định mức lao động của giáo viên phù hợp với ứng dụng công nghệ số nhằm giảm nhu cầu biên chế.

Tính đến hết năm học 2025 - 2026, cả nước có hơn 1,27 triệu giáo viên mầm non, phổ thông. Tuy nhiên, tình trạng thiếu giáo viên vẫn phổ biến tại nhiều địa phương.

Năm ngoái, các địa phương tuyển dụng được gần 15.000 giáo viên, gồm 3.116 giáo viên mầm non, 5.241 giáo viên tiểu học, 4.524 giáo viên THCS và 2.113 giáo viên THPT. Qua đó, tổng số giáo viên được tuyển dụng trong giai đoạn 2022 - 2026 đạt hơn 60.000 người.

Dù vậy, Bộ GD&ĐT cho biết, năm học vừa qua, cả nước vẫn thiếu 104.516 giáo viên so với định mức, trong đó, bậc THCS thiếu nhiều nhất với hơn 42.000 giáo viên.

Đáng chú ý, sau khi sắp xếp các cơ sở giáo dục và điều chỉnh biên chế theo quy mô học sinh, Bộ GD&ĐT dự báo năm học mới cả nước cần bổ sung 43.267 chỉ tiêu giáo viên các cấp học.

Theo Bộ GD&ĐT, tại một số địa phương, dù còn biên chế được giao nhưng việc tuyển dụng chưa kịp thời. Trong khi đó, yêu cầu tổ chức dạy học hai buổi mỗi ngày cũng làm gia tăng nhu cầu về đội ngũ giáo viên.

Để giải quyết bài toán nhân lực, Bộ GD&ĐT đang sửa đổi các quy định về định mức lao động của giáo viên, theo hướng phù hợp với việc ứng dụng công nghệ số và trí tuệ nhân tạo.

Khảo sát của Bộ GD&ĐT cho thấy, các công cụ AI có thể giúp giáo viên giảm 30 - 60% thời gian chuẩn bị bài giảng và thực hiện công việc hành chính. Do đó, Bộ này cũng đang nghiên cứu chính sách thu hút nhân lực vào ngành giáo dục, nhất là giáo viên các môn đặc thù và giáo viên công tác tại vùng kinh tế - xã hội khó khăn.

Bên cạnh đó, các quy định về hồ sơ, sổ sách sẽ được điều chỉnh theo hướng giảm thủ tục, tăng ứng dụng công nghệ số và AI, qua đó giảm áp lực hành chính, tạo thêm thời gian cho giáo viên tập trung vào hoạt động chuyên môn.