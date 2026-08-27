Nữ Kỳ thủ Cờ vua với nhiều Huy chương Vàng đến DTU học Bác sĩ Đa khoa

Từng ghi dấu với nhiều thành tích nổi bật tại các giải Cờ vua Miền Trung - Tây Nguyên mở rộng, nữ kỳ thủ Trương Ngọc Trà My (Khánh Hòa) giờ đây chính thức bước vào một hành trình mới khi vừa trở thành tân Sinh viên ngành Y Đa khoa (chuyên ngành Bác sĩ Đa khoa) của Đại học (ĐH) Duy Tân.

Với Trà My, những năm tháng gắn bó với Cờ vua không chỉ mang về những tấm huy chương đáng quý mà còn rèn cho em sự tập trung, kiên nhẫn, và bản lĩnh - những phẩm chất mà em tin sẽ trở thành hành trang quý giá trên con đường trở thành một bác sĩ.

Vừa học giỏi vừa chơi cờ hay - hành trình song song của một nữ sinh đa tài

Trương Ngọc Trà My là một người con ngoan, trò giỏi khi suốt 12 năm luôn giữ vững danh hiệu Học sinh Giỏi cùng nỗ lực đạt danh hiệu Học sinh Xuất sắc năm lớp 12. Với cô nữ sinh nhỏ này, tình yêu thương tạo sự điều kiện của gia đình chính là điểm tựa quan trọng, giúp em an tâm học tập và theo đuổi những mục tiêu lớn của bản thân.

Trương Ngọc Trà My (bên trái ở bục số 1) nhận Huy chương Vàng cá nhân Cờ nhanh U15 nữ

Bên cạnh thành tích học tập xuất sắc, Trà My còn là một nữ kỳ thủ có nhiều năm gắn bó và đạt thành tích tốt ở bộ môn Cờ vua. “Ngay từ khi học lớp 3, em đã làm quen với Cờ vua và từ đó, em được chọn tham gia Hội khỏe Phù Đổng cấp tỉnh cũng như các giải đấu khu vực. Sức hút của Cờ vua với em không chỉ nằm ở tính cạnh tranh mà còn ở khả năng rèn luyện song song cả trí lực và thể lực, đặc biệt là sự tập trung, tính kỹ càng và lòng kiên nhẫn.”, Trà My chia sẻ.

Trong hành trình thi đấu, Trà My từng góp mặt tại các giải Cờ vua trẻ miền Trung - Tây Nguyên mở rộng, giải câu lạc bộ, và đã gặt hái được rất nhiều thành tích ấn tượng, cụ thể:

- Huy chương Vàng đồng đội nữ Cờ chớp U16 năm 2024, Huy chương Bạc đồng đội nữ Cờ nhanh U16, và Huy chương Bạc cá nhân nữ Cờ chớp U16 tại Giải Cờ vua trẻ miền Trung - Tây Nguyên mở rộng 2024,

- Huy chương Đồng đồng đội nữ Cờ nhanh U16, Huy chương Đồng đồng đội nữ Cờ chớp U16, Huy chương Đồng đồng đội nữ Cờ siêu chớp U16 tại Giải Vô địch Cờ vua các Câu lạc bộ Quốc gia năm 2024, và

- Huy chương Vàng cá nhân Cờ nhanh U15 nữ, Huy chương Bạc cá nhân Cờ chớp - Bảng U15 nữ, Huy chương Bạc đồng đội Cờ nhanh U15 nữ, Huy chương Đồng đồng đội Cờ chớp U15 nữ tại Giải Cờ vua trẻ miền Trung và Tây Nguyên mở rộng năm 2023.

Năm lớp 12 là một chặng đường nhiều thử thách với Trà My khi áp lực học tập ngày càng lớn, đòi hỏi cô học trò nhỏ phải nỗ lực nhiều hơn để cân bằng giữa sách vở và niềm đam mê Cờ vua. Với bản lĩnh của một nữ kỳ thủ dày dạn kinh nghiệm cùng sự đồng hành của Ban Huấn luyện, Trà My đã luôn chủ động sắp xếp thời gian, ưu tiên việc học nhưng vẫn duy trì luyện tập, bền bỉ theo đuổi cả hai mục tiêu.

Trà My vững tin trên hành trình học Y Đa khoa ở DTU để trở thành một bác sĩ giàu năng lực

“Với em, mỗi ván cờ đều là một bài học. Dù thắng hay thua, từng nước đi đều giúp em tích lũy thêm kinh nghiệm và giữ một cái đầu tỉnh táo để đưa ra những quyết định chính xác nhất.

Em đặc biệt ngưỡng mộ kỳ thủ Lê Quang Liêm và luôn xem anh là nguồn cảm hứng trên hành trình theo đuổi Cờ vua. Ở anh, em học được sự bình tĩnh, bản lĩnh trước những thách thức và đặc biệt là cách suy nghĩ sâu sắc, chính xác trước mỗi quyết định. Hành trình của anh, từ những thành công trên đấu trường quốc tế đến thành tích học tập đáng nể, giúp em hiểu rằng Cờ vua không chỉ nuôi dưỡng đam mê mà còn rèn cho em tính kỷ luật, khả năng tập trung và tư duy khoa học - những điều rất quý giá trong học tập và cuộc sống.”, Trà My cho biết.

Ước mơ trở thành bác sĩ để chăm sóc cho người bệnh

“Em đã ước mơ làm bác sĩ từ khi còn rất nhỏ. Năm lớp 3, em đã phải trải qua một ca phẫu thuật ruột thừa vỡ mủ. Trong những ngày điều trị, hình ảnh các bác sĩ luôn tận tâm chăm sóc người bệnh đã khắc sâu vào tâm trí, khiến em cảm nhận họ như những ‘thiên thần’. Biến cố ập đến khi ba em mắc ung thư máu và qua đời sau hơn hai năm điều trị, lúc đó em vừa học xong lớp 6. Mất mát quá lớn khiến em càng thấu hiểu hơn giá trị của sự sống và ý nghĩa của nghề Y.

Em mong sau này có thể trở thành một bác sĩ tận tâm, mang kiến thức và sự yêu thương để chăm sóc, giúp đỡ những bệnh nhân đang phải đối mặt với bệnh tật, giống như những gì em và ba em đã từng nhận được từ các bác sĩ.”, Trà My xúc động chia sẻ.

Những phần thưởng quý của Trà My trong hành trình thi đấu Cờ vua

Điều thú vị là Trà My nhận ra được nhiều điểm tương đồng giữa Cờ vua và Y khoa. Nếu trên bàn cờ, mỗi nước đi đòi hỏi sự chính xác và tính toán kỹ lưỡng, thì trong nghề Y, người bác sĩ rất cần sự thận trọng và bản lĩnh, bởi mỗi quyết định đều liên quan trực tiếp đến sức khỏe và tính mạng của người bệnh. Những năm tháng gắn bó với Cờ vua đã rèn cho Trà My tính kiên trì, bản lĩnh trước thử thách và khả năng suy nghĩ thấu đáo trong gian nguy - hành trang để em tự tin bước vào chặng đường học tập và hành nghề Y phía trước.

Ngày biết tin trúng tuyển ngành Y Đa khoa của ĐH Duy Tân, Trà My đã không giấu được niềm vui và sự xúc động. Sau những năm tháng nỗ lực, em đã chính thức tiến gần hơn đến ước mơ khoác lên mình chiếc áo blouse trắng.

“Em ấn tượng với chương trình đào tạo Y đa khoa của ĐH Duy Tân khi Nhà trường hợp tác cùng các đại học Y danh tiếng tại Mỹ, thường xuyên mời các giáo sư quốc tế sang giảng dạy, từ đó tạo cơ hội để sinh viên có thể tiếp cận những kiến thức Y học tiên tiến. Em tin rằng môi trường học tập và chất lượng đào tạo của DTU sẽ giúp em tích lũy nền tảng kiến thức vững chắc, rèn luyện kỹ năng chuyên môn chuyên sâu, và từng bước trưởng thành để trở thành một bác sĩ có năng lực.”, Trà My khẳng định.

Mẹ Trà My luôn đồng hành trong các giải thi đấu Cờ vua của cô con gái nhỏ

Trà My xác định nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu là học tập nhưng em sẽ vẫn tiếp tục dành thời gian cho niềm đam mê Cờ vua - môn thể thao đã trở thành một phần của cuộc sống của em. Em sẽ chơi cờ như một thói quen lành mạnh để giải tỏa căng thẳng sau những giờ học, đồng thời tham gia các câu lạc bộ hoặc giải đấu sinh viên để Cờ vua mãi tiếp tục là "người bạn đồng hành" trên hành trình học Y khoa ở ĐH Duy Tân.

Từ bàn cờ đến giảng đường Y khoa ở DTU, mỗi "nước đi" của Trà My từ nay sẽ không chỉ cần sự chính xác mà còn cần cả lòng nhân ái, tinh thần trách nhiệm và khát vọng được chữa lành cho người bệnh. Để một ngày không xa, cô kỳ thủ nhỏ của bàn cờ năm nào sẽ trở thành người bác sĩ mà em hằng mơ ước.