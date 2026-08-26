Hơn 30 thí sinh nguy cơ trượt ĐH vì trường bất ngờ nâng điểm sàn: ĐHQG Hà Nội nói gì?

TPO - Hơn 30 thí sinh được Trường Quản trị và Kinh doanh (ĐHQG Hà Nội) thông báo đủ điều kiện xét tuyển bổ sung với ngưỡng 19 điểm, nhưng sau đó có nguy cơ trượt ĐH vì ĐHQG Hà Nội yêu cầu áp ngưỡng điểm 21. Ngày 26/8, đại diện ĐHQG Hà Nội đã có buổi gặp thí sinh, phụ huynh để nghe ý kiến.

Ngày 26/8, PGS.TS Nguyễn Anh Tuấn, Trưởng Ban Đào tạo và Công tác sinh viên ĐHQG Hà Nội, cùng lãnh đạo Trường Quản trị và Kinh doanh (HSB) có buổi trao đổi với phụ huynh, thí sinh liên quan đến việc thay đổi ngưỡng nhận hồ sơ xét tuyển bổ sung.

Phụ huynh nói “thí sinh không có lỗi”

Tại cuộc gặp, nhiều phụ huynh cho rằng thí sinh không có lỗi trong sự việc. Họ đã căn cứ thông báo của Trường Quản trị và Kinh doanh để nộp hồ sơ, sau đó nhận được thông tin đủ điều kiện và chuẩn bị cho việc nhập học.

Chị T.K. (Hà Nội), có con đạt mức điểm 20,25 nói rằng, điều gia đình quan tâm nhất lúc này là tìm phương án để những thí sinh có cơ hội nhập học.

Theo chị, trước đó nhà trường đã thông báo nhận hồ sơ xét tuyển bổ sung từ 19 điểm, bằng điểm chuẩn đợt một. Dựa trên thông tin này, các thí sinh đã nộp hồ sơ và được trường thông báo đủ điều kiện trúng tuyển.

“Chúng tôi mong được giữ nguyên mức 19 điểm như ban đầu, để các con được đi học”, chị K. nói.

Thí sinh, phụ huynh bật khóc tại buổi làm việc ngày 26/8.

Một phụ huynh khác cũng cho rằng, mức điểm tuyển sinh bổ sung của trường là 19, bằng điểm trúng tuyển đợt một. Nếu có chủ trương nâng ngưỡng từ 19 lên 21 điểm, cần công bố sớm để thí sinh, phụ huynh chủ động có phương án.

Theo phụ huynh này, việc kết quả thay đổi từ đủ điều kiện trúng tuyển sang không đủ điều kiện không chỉ ảnh hưởng cơ hội vào trường của thí sinh, mà còn gây tác động lớn đến tâm lý các em.

Chia sẻ tại buổi làm việc, thí sinh và phụ huynh đều có chung mong muốn, được tạo điều kiện để theo học tại trường vì thời điểm này các em khó có lựa chọn phù hợp khác. Trong buổi làm việc, thí sinh, phụ huynh đã bật khóc khi rơi vào tình thế khó xoay xở.

Trường đề nghị giữ mức điểm sàn

Tại cuộc họp, GS.TS Hoàng Đình Phi, Hiệu trưởng HSB chia sẻ với nỗi lo của thí sinh, phụ huynh đồng thời mong muốn tìm giải pháp bảo đảm quyền lợi chính đáng cho những thí sinh bị ảnh hưởng đồng thời đảm bảo yêu cầu chất lượng đào tạo. HSB đã đề nghị ĐHQG Hà Nội xem xét cho phép giữ ngưỡng xét tuyển bổ sung ở mức 19 điểm.

GS.TS Hoàng Đình Phi cũng nói thêm, năm nay, nhà trường bị động khi ĐHQG quyết định nâng điểm sàn.

“Theo quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT quy định, điều kiện để thí sinh được tham gia xét tuyển bổ sung không thấp hơn điều kiện trúng tuyển đợt một. Điểm trúng tuyển đợt một của HSB là 19 nên ngưỡng điểm xét tuyển bổ sung không thấp hơn đợt một là đúng quy định”, ông Phi nói.

Cũng theo Hiệu trưởng Trường Quản trị và Kinh doanh, liên quan đến sự việc xảy ra, nhà trường đã nhận khuyết điểm trước ĐHQG Hà Nội và phụ huynh khi đã nóng vội thông báo “thí sinh đủ điều kiện xét tuyển bổ sung”. Việc này là sai thủ tục hành chính nhưng nhà trường hiện vẫn còn chỉ tiêu bổ sung và các thí sinh vẫn có nhu cầu học tập. Do đó, nhà trường mong muốn bảo đảm cơ hội học tập và quyền bình đẳng của các thí sinh trong phạm vi chỉ tiêu cho phép.

Tại buổi làm việc với nhà trường, phụ huynh và thí sinh, PGS.TS Nguyễn Anh Tuấn, Trưởng Ban đào tạo và Công tác sinh viên, ĐHQG Hà Nội cho rằng, thí sinh và phụ huynh bày tỏ nguyện vọng của mình là chính đáng và ông sẽ phản ánh lại với lãnh đạo ĐHQG Hà Nội.

Cũng theo ông Tuấn, việc tuyển sinh bổ sung phải được thực hiện đúng các mốc thời gian theo quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT.

Trước khi quyết định tuyển bổ sung, các trường phải có báo cáo và xin ý kiến theo quy trình.

Lý do là sau khi kết thúc xét tuyển đợt 1, hệ thống mới chỉ thể hiện số thí sinh được xác định trúng tuyển. Các trường phải chờ đến khi thí sinh hoàn tất xác nhận nhập học mới xác định chính xác số lượng thiếu, từ đó mới có cơ sở xem xét tuyển bổ sung.

Theo PGS.TS Nguyễn Anh Tuấn, ngày 22/8, ĐHQG Hà Nội họp Ban Thường vụ để thống nhất chủ trương có tuyển sinh bổ sung hay không và nếu tuyển thì ngưỡng điểm nhận hồ sơ ở mức nào.

Đặc biệt, trong giai đoạn 2026 - 2030, ĐHQG HàNội đặt mục tiêu 50% sinh viên trúng tuyển phải thuộc nhóm 5% sinh viên có kết quả học tập hoặc điểm thi cao nhất toàn quốc. Trên cơ sở đề xuất củacác cơ sở giáo dục, ĐHQG Hà Nội đồng ý để các trường tuyển sinh bổ sung, đồng thời định hướng ngưỡng điểm ở mức 21.

Sau khi có chủ trương và ngưỡng điểm này, các trường mới được thông báo tuyển sinh bổ sung nhưng trường HSB đã thông báo xét tuyển bổ sung trước.

Như Tiền Phong đưa tin, năm nay trường HSB có 770 chỉ tiêu. Sau đợt xét tuyển thứ nhất, có 512 thí sinh trúng tuyển, thiếu khoảng 260 chỉ tiêu. Trường này đã thông báo tuyển bổ sung với ngưỡng 19 điểm, đồng thời thí sinh phải có điểm thi tốt nghiệp THPT môn tiếng Anh từ 5 điểm trở lên hoặc IELTS từ 4.5 trở lên.

Sau đó, HSB tiếp nhận khoảng 200 hồ sơ và thông báo cho hơn 30 thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển. Đến ngày 25/8, ĐHQG Hà Nội công bố ngưỡng xét tuyển bổ sung đối với các chương trình đào tạo của HSB là 21 điểm, cao hơn 2 điểm so với mức trường đã thông báo.

Với ngưỡng mới, hơn 30 thí sinh đạt từ 19 đến dưới 21 điểm không còn đáp ứng điều kiện xét tuyển bổ sung, có nguy cơ trượt ĐH.