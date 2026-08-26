Wellspring Saigon South chính thức khai trương, chào đón năm học 2026-2027

Wellspring Saigon South hoàn tất công tác chuẩn bị, sẵn sàng cho năm học 2026–2027.

Vừa qua, Hệ thống Trường Phổ thông Liên cấp Song ngữ Quốc tế Wellspring chính thức khai trương cơ sở Wellspring Saigon South tại khu đô thị Phú Mỹ Hưng, đánh dấu bước phát triển mới của Hệ thống Wellspring tại khu vực Nam Sài Gòn. Với sự kiện này, Wellspring tiếp tục mở rộng cộng đồng giáo dục của mình, sau hành trình phát triển từ Wellspring Hanoi đến Wellspring Saigon.

Khi một ngôi trường mở cửa, một hành trình trưởng thành cũng bắt đầu

Trong bầu không khí hân hoan và trang trọng, Lễ Khai trương Wellspring Saigon South đã chào đón hơn 200 khách mời, gồm đại diện các cơ quan, ban ngành, đối tác, cộng đồng giáo dục, cùng ban lãnh đạo và đội ngũ đến từ Wellspring Hanoi và Wellspring Saigon. Sự hiện diện của các thành viên, đối tác và những người đồng hành cùng Wellspring qua nhiều năm đã tạo nên một dấu ấn đặc biệt, thể hiện tinh thần kết nối và đồng hành đã được nhà trường vun đắp qua nhiều năm.

Đại diện Ban Điều hành Hệ thống Wellspring chia sẻ: “Lễ Khai trương Wellspring Saigon South không chỉ đánh dấu sự ra mắt của một cơ sở, mà còn mở ra một hành trình giáo dục mới của Wellspring tại Nam Sài Gòn. Điều chúng tôi mong đợi nhất là từ ngôi trường này là mỗi học sinh sẽ có thêm một môi trường để học tập, khám phá và trưởng thành theo cách riêng, trong sự đồng hành của thầy cô, gia đình và cộng đồng.”

Từ đây, những học sinh đầu tiên sẽ bắt đầu hành trình học tập tại Wellspring Saigon South; đội ngũ giáo viên sẽ đồng hành cùng các em, phối hợp chặt chẽ với gia đình, và một cộng đồng học tập mới sẽ từng bước được hình thành qua mỗi ngày đến trường.

Với mật độ xây dựng chỉ 35%, phần lớn diện tích được dành riêng cho không gian xanh, giúp nuôi dưỡng cảm xúc và khơi gợi sự sáng tạo không ngừng trong mỗi học sinh.

Từ ý tưởng đến quá trình hiện thực hóa

Từ những nền móng đầu tiên đến diện mạo hoàn thiện hôm nay, Wellspring Saigon South là thành quả của một hành trình dài hạn với sự đầu tư đầy tâm huyết của đội ngũ Wellspring và sự phối hợp chặt chẽ từ các đơn vị đối tác. Từng không gian học tập, vận động và sinh hoạt được hình thành với định hướng tạo nên một môi trường nơi học sinh có thể học tập và trải nghiệm linh hoạt cả trong và ngoài lớp học.

Trên khuôn viên rộng 15.000m², Wellspring Saigon South được phát triển với hệ thống không gian phục vụ giáo dục, vận động và sinh hoạt đa dạng, hướng tới việc tạo ra một môi trường học tập linh hoạt và khuyến khích học sinh chủ động khám phá.

Mô hình giáo dục song ngữ tại Wellspring Saigon South kết hợp Chương trình Giáo dục Phổ thông 2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo với các tiêu chuẩn quốc tế như CCSS và NGSS, đồng thời mở rộng trải nghiệm học tập thông qua chương trình phát triển tài năng và giáo dục cảm xúc. Học sinh vì vậy được tiếp cận kiến thức qua các hoạt động khám phá, thực hành, tương tác và trải nghiệm đa dạng, từ đó từng bước nhận diện sở thích và phát huy tiềm năng cá nhân.

Nghi thức Cắt băng Khai trương đánh dấu khoảnh khắc Wellspring Saigon South chính thức sẵn sàng bước vào năm học 2026–2027, kiến tạo một cộng đồng giáo dục mới tại khu vực Nam Sài Gòn.

Kiến tạo một cộng đồng học tập mới

Sự hiện diện của Wellspring Saigon South tại Nam Sài Gòn đánh dấu một bước phát triển mới của Hệ thống Wellspring, tiếp nối hành trình từ Wellspring Hanoi và Wellspring Saigon. Mỗi cơ sở có thể mang một nét đặc trưng riêng, nhưng tất cả cùng chia sẻ một triết lý xuyên suốt tất-cả-vì-học-sinh, đặt học sinh ở vị trí trung tâm trong mọi quyết định, đồng thời tạo điều kiện để mỗi cá nhân phát triển toàn diện theo cách riêng.

Lễ Khai trương khép lại cũng là lúc một hành trình mới chính thức bắt đầu. Từ những lớp học, bài học và kết nối đầu tiên, một cộng đồng học tập mới sẽ dần hình thành và phát triển tại Nam Sài Gòn.