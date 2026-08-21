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Các trường đại học tuyển bổ sung hàng nghìn chỉ tiêu

Nghiêm Huê

TP - Sau khi kết thúc đợt tuyển sinh chính thức, hàng loạt trường đại học trên cả nước công bố tuyển bổ sung với chỉ tiêu lên tới hàng chục nghìn. Đáng chú ý, danh sách có cả những trường đại học công lập, trường thuộc nhóm đại học quốc gia và một số cơ sở đào tạo khối ngành sức khỏe.

Theo kế hoạch tuyển sinh đại học năm 2026 của Bộ GD&ĐT, thời gian kết thúc xác nhận nhập học đại học (ĐH) đợt 1 là sau 17h ngày 21/8. Sau thời gian này, các trường ĐH có thể triển khai tuyển sinh các đợt bổ sung. Nhưng ngay từ khi công bố điểm chuẩn, nhiều trường ĐH đã thông báo tuyển bổ sung với mức điểm nhận hồ sơ từ điểm sàn (15/30 điểm) trở lên.

Số trường ĐH tuyển bổ sung lên đến hàng chục cơ sở. Quy mô tuyển bổ sung giữa các trường có sự chênh lệch lớn, từ vài chục chỉ tiêu ở một số ngành đến hàng nghìn chỉ tiêu tại một số trường.

Một trong những trường có quy mô tuyển bổ sung lớn là Trường ĐH Tài chính - Marketing. Nhà trường dự kiến tuyển bổ sung 800 chỉ tiêu tại Phân hiệu Quảng Ngãi và 1.800 chỉ tiêu tại Phân hiệu Huế. Thí sinh có thể được xét tuyển bằng nhiều phương thức, trong đó có điểm thi tốt nghiệp THPT, học bạ và các kì thi đánh giá năng lực theo quy định của trường.

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Thí sinh tìm hiểu thông tin tuyển sinh ĐH 2026. Ảnh: NTCC

Trường ĐH Văn Lang công bố tuyển bổ sung khoảng 2.000 chỉ tiêu. Một số trường ngoài công lập khác như Trường ĐH Công nghệ TPHCM, Trường ĐH Kinh tế - Tài chính TPHCM, Trường ĐH Công nghệ Sài Gòn, Trường ĐH Quốc tế Sài Gòn, Trường ĐH Nguyễn Tất Thành... cũng dành hàng trăm đến hàng nghìn chỉ tiêu cho đợt tuyển bổ sung với mức điểm nhận hồ sơ ở phương thức điểm thi tốt nghiệp từ 15 điểm trở lên. Nhiều trường trong số này tuyển bổ sung tất cả các ngành đào tạo.

Trường công lập cũng “khát” sinh viên

Điểm đáng chú ý của mùa tuyển sinh năm nay là tuyển bổ sung không chỉ diễn ra ở các trường ngoài công lập. Một số trường công lập, trường thành viên của các ĐH quốc gia cũng thông báo tuyển bổ sung.

Trường ĐH Quốc tế (ĐH Quốc gia TPHCM) dự kiến tuyển bổ sung 305 chỉ tiêu với mức điểm nhận hồ sơ 50-53/100 (phương thức xét tổng hợp). Trường ĐH Kinh tế TPHCM tại Phân hiệu Vĩnh Long tuyển khoảng 300 chỉ tiêu với mức điểm nhận hồ sơ 60/100 (xét tuyển tổng hợp). Một số đơn vị thuộc ĐH Quốc gia Hà Nội như Trường ĐH Việt Nhật, Trường Quốc tế, Trường Quản trị và Kinh doanh cũng có nhu cầu tuyển bổ sung ở một số chương trình.

Hàng chục nghìn chỉ tiêu tuyển bổ sung không chỉ là cơ hội “vớt” cho thí sinh mà còn là một chỉ dấu đáng chú ý về thị trường tuyển sinh ĐH năm 2026. Trường ĐH ngày càng phải cạnh tranh để thu hút người học, trong khi thí sinh có nhiều lựa chọn hơn và cũng đứng trước yêu cầu phải lựa chọn kĩ hơn.

Trường ĐH Luật TPHCM dành khoảng 350 chỉ tiêu tuyển bổ sung tại Phân hiệu Quảng Trị. Trường ĐH Sư phạm Hà Nội 2 dự kiến tuyển bổ sung 180 chỉ tiêu. Học viện Phụ nữ Việt Nam có 67 chỉ tiêu tuyển bổ sung. Một số chương trình tại Trường ĐH Hà Nội và Trường ĐH Thương mại cũng tiếp tục nhận hồ sơ theo thông báo riêng của nhà trường. Học viện Hàng không Việt Nam dự kiến tuyển bổ sung khoảng 700 chỉ tiêu. Đây là con số tương đối lớn, cho thấy nhu cầu tuyển sinh của một số ngành đào tạo chuyên biệt vẫn còn đáng kể sau đợt xét tuyển chính.

Đặc biệt, một số cơ sở đào tạo khối ngành sức khỏe tiếp tục tuyển bổ sung từ trường tư thục đến trường công lập. Trường ĐH Y Dược Thái Bình dự kiến tuyển bổ sung 111 chỉ tiêu, trong đó có 105 chỉ tiêu ngành Dược học và 6 chỉ tiêu ngành Y học dự phòng, với mức điểm nhận hồ sơ lần lượt 20 điểm và 18 điểm. Trường ĐH Y Dược Buôn Ma Thuột cũng tuyển bổ sung 80 chỉ tiêu. Mức điểm nhận hồ sơ tùy ngành và phương thức, trong đó có ngành yêu cầu từ 18 điểm.

Thí sinh cần tỉnh táo

Nhìn tổng thể, nếu tính riêng phương thức sử dụng điểm thi tốt nghiệp THPT, điểm nhận hồ sơ tuyển bổ sung năm 2026 đang dao động từ 15-22 điểm.

Thí sinh cần lưu ý điểm nhận hồ sơ theo các phương thức của từng trường để có lựa chọn hợp lí. Việc hàng loạt trường mở tuyển bổ sung tạo thêm cơ hội cho thí sinh chưa có kết quả phù hợp trong đợt 1. Tuy nhiên, các chuyên gia tuyển sinh cho rằng, thí sinh không nên lựa chọn trường chỉ dựa vào tiêu chí điểm nhận hồ sơ thấp. Điều quan trọng là phải kiểm tra chỉ tiêu còn lại của đúng ngành, phương thức xét tuyển, tổ hợp môn, điều kiện phụ, học phí và thời hạn đăng kí.

Đặc biệt, thí sinh cần phân biệt ba khái niệm: điểm sàn của Bộ GD&ĐT, điểm nhận hồ sơ của trường và điểm trúng tuyển. Một thí sinh đủ điểm sàn chưa chắc đủ điều kiện theo quy định riêng của trường; đủ điểm nhận hồ sơ cũng chưa có nghĩa chắc chắn trúng tuyển.

Trong bối cảnh tuyển bổ sung, số lượng hồ sơ có thể biến động rất nhanh. Một ngành công bố còn hàng chục hoặc hàng trăm chỉ tiêu nhưng nếu lượng đăng kí tăng mạnh, điểm trúng tuyển cuối cùng vẫn có thể cao hơn đáng kể so với mức nhận hồ sơ.

Vì vậy, khoảng điểm 15-22 điểm có thể xem là “khung cửa” của nhiều trường trong đợt tuyển bổ sung năm nay, nhưng cơ hội thực tế của từng thí sinh phụ thuộc vào ngành, trường và phương thức xét tuyển cụ thể.

Nghiêm Huê
#Trường đại học #Tuyển bổ sung chỉ tiêu Tuyển sinh #Đại học #Thí sinh #Xét tuyển

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