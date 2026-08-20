Hà Nội lựa chọn 12 cơ sở đại học dẫn dắt

TPO - Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu vừa kí Quyết định số 1612, phê duyệt Đề án phát triển, nâng cao chất lượng các cơ sở giáo dục đại học trên địa bàn Thủ đô. Một trong những mục tiêu nổi bật là đến năm 2030, Hà Nội có ít nhất 2 cơ sở giáo dục đại học nằm trong nhóm 100 - 150 trường đại học hàng đầu châu Á.

Đến năm 2030, 100% cơ sở giáo dục đại học tại Hà Nội phải đạt chuẩn cơ sở giáo dục đại học theo quy định của Bộ GD&ĐT. Thành phố đồng thời phát triển ít nhất 12 cơ sở giáo dục đại học dẫn dắt, trong đó phấn đấu có ít nhất 2 cơ sở nằm trong nhóm 150 trường đại học hàng đầu châu Á và ít nhất 6 cơ sở thuộc nhóm 200 châu Á theo các bảng xếp hạng quốc tế uy tín.

Các đại học dẫn dắt

Đề án đặt ra hàng loạt chỉ tiêu về đội ngũ và chất lượng đào tạo. Đến năm 2030, tỉ lệ giảng viên có trình độ tiến sĩ phải đạt ít nhất 45%; Hà Nội thu hút lũy kế tối thiểu 600 lượt giảng viên, nhà khoa học, chuyên gia trình độ tiến sĩ trở lên đang làm việc ở nước ngoài về tham gia giảng dạy, nghiên cứu.

Ở lĩnh vực khoa học - công nghệ, Hà Nội phấn đấu tăng bình quân ít nhất 15%/năm số công bố quốc tế có uy tín; nguồn thu từ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo tăng bình quân ít nhất 10%/năm. Thành phố cũng đặt mục tiêu hỗ trợ ươm tạo, hình thành và phát triển ít nhất 300 doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và doanh nghiệp khởi nguồn từ các cơ sở giáo dục đại học.

Một điểm đáng chú ý khác là yêu cầu 100% cơ sở giáo dục đại học triển khai hệ thống quản trị đại học số có tích hợp ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong quản lí tuyển sinh, đào tạo, tài chính, nhân sự, nghiên cứu khoa học và thư viện; đồng thời kết nối, chia sẻ dữ liệu hoàn chỉnh với hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về giáo dục đại học.

Sinh viên VinUni trong phòng Lab. Ảnh: NTCC

Đề án lựa chọn 12 cơ sở giáo dục đại học dẫn dắt gồm: Đại học Bách khoa Hà Nội, Đại học Quốc gia Hà Nội, Trường Đại học Luật Hà Nội, Trường Đại học Y Hà Nội, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, Trường Đại học Giao thông vận tải, Đại học Kinh tế Quốc dân, Học viện Nông nghiệp Việt Nam, Đại học Phenikaa, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Trường Đại học VinUni và Trường Đại học Xây dựng Hà Nội.

Không chỉ dừng ở mục tiêu xếp hạng, Quyết định 1612 yêu cầu tập trung đầu tư các chương trình đào tạo thuộc lĩnh vực khoa học cơ bản, kĩ thuật then chốt, công nghệ chiến lược; phát triển các chương trình đào tạo kĩ sư, thạc sĩ và tiến sĩ tài năng; thu hút giảng viên, nhà khoa học và chuyên gia trình độ cao.

Bốn nhóm mục tiêu đối với 12 đại học dẫn dắt.

Đến năm 2035, mục tiêu được nâng lên ít nhất 4 cơ sở giáo dục đại học của Hà Nội nằm trong nhóm 150 trường đại học hàng đầu châu Á. Đến năm 2045, ít nhất 50% cơ sở giáo dục đại học trên địa bàn Thủ đô được định hướng trở thành các trung tâm đào tạo, nghiên cứu, đổi mới sáng tạo và chuyển giao tri thức, công nghệ tầm khu vực và thế giới.

Quyết định 1612 có hiệu lực từ ngày kí. Bộ GD&ĐT được giao chủ trì triển khai, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát và đánh giá Đề án; UBND TP Hà Nội có trách nhiệm bố trí nguồn lực, rà soát quy hoạch, quỹ đất và đầu tư hạ tầng phục vụ phát triển các cơ sở giáo dục đại học.

2 đại học ngoài công lập lọt Top 100-150 Châu Á năm 2030

Trong số 12 cơ sở giáo dục đại học dẫn dắt, có 2 cơ sở giáo dục đại học ngoài công lập là Đại học VinUni và Đại học Phenikaa. Đây cũng là 2 đại học được Chính phủ đặt mục tiêu lọt top 100 - 150 châu Á.

Đại học VinUni phấn đấu thuộc top 100 châu Á (QS Asia) và top 300 thế giới (QS World); ít nhất 1 ngành thuộc top 100 (dự kiến Trí tuệ nhân tạo và Khoa học dữ liệu) và 1 ngành thuộc top 200 (dự kiến Kinh doanh Quản trị) thế giới.

Đến năm 2035, VinUni phấn đấu thuộc top 80 châu Á và top 100 thế giới; ít nhất 3 ngành thuộc top 100 thế giới (dự kiến AI & Khoa học dữ liệu, Kinh doanh Quản trị, Kĩ thuật).

Phát triển mô hình đại học nghiên cứu tinh hoa, quốc tế hóa cao, gắn kết chặt chẽ giữa đào tạo, nghiên cứu, đổi mới sáng tạo với hệ sinh thái doanh nghiệp và các đối tác đại học hàng đầu thế giới.

Đại học Phenikaa đến năm 2030 thuộc nhóm 100 - 150 các trường đại học hàng đầu châu Á theo Times Higher Education (THE Asia University Rankings); thuộc nhóm 100 các trường đại học hàng đầu thế giới theo bảng xếp hạng THE Sustainability Impact Rankings.

Đến năm 2035, Phenikaa thuộc nhóm 200 - 300 các trường đại học hàng đầu thế giới theo THE World University Rankings (THE WUR).

Phấn đấu 1 - 2 ngành (thuộc lĩnh vực Khoa học Tự nhiên) thuộc top 100 thế giới theo QS theo lĩnh vực (QS World University Rankings by Subject).