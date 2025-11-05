Học viện Ngân hàng lọt top bảng xếp hạng đại học châu Á QS 2026

Ngày 4/11, Tổ chức xếp hạng giáo dục uy tín Quacquarelli Symonds (QS) công bố Bảng xếp hạng đại học châu Á năm 2026. Học viện Ngân hàng nằm trong tốp 25 trường đại học tại Việt Nam được xếp hạng.

Thành quả này là minh chứng rõ nét cho chiến lược phát triển kiên định, lấy chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế làm nền tảng thúc đẩy uy tín học thuật và giá trị thương hiệu của Học viện trên bản đồ giáo dục khu vực.

Việc ghi danh vào bảng xếp hạng khu vực châu Á là lời khẳng định vị thế học thuật, minh chứng cho con đường mà Học viện Ngân hàng đã kiên định xây dựng suốt nhiều năm: giáo dục đổi mới, hội nhập sâu rộng và phát triển bền vững.

Học viện Ngân hàng

“Học viện Ngân hàng nằm trong bảng xếp hạng đại học châu Á của QS là niềm tự hào, nhưng trên hết là trách nhiệm. Chúng tôi hiểu rằng vị thế học thuật không phải là đích đến mà là con đường đòi hỏi sự kiên trì, chuẩn mực và khát vọng. Trong thời gian qua, Học viện đã chủ động chuẩn bị một cách toàn diện trên các phương diện: đẩy mạnh kiểm định chất lượng trong nước và quốc tế; phát triển các chương trình đào tạo theo chuẩn quốc tế, gắn với nhu cầu nhân lực chất lượng cao của nền kinh tế số; tăng cường nghiên cứu khoa học, hợp tác doanh nghiệp và mở rộng liên kết học thuật toàn cầu”, PGS.TS Bùi Hữu Toàn, Chủ tịch Hội đồng Học viện Ngân hàng nói.

Học viện Ngân hàng tổ chức Hội thảo Vietnam Symposium in Banking & Finance 2025.

Trong bối cảnh giáo dục đại học Việt Nam đang bước vào giai đoạn cạnh tranh chất lượng và hội nhập quốc tế sâu rộng, việc góp mặt trong bảng xếp hạng QS châu Á thể hiện cam kết mạnh mẽ của Học viện Ngân hàng đối với sứ mệnh đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho Ngành, nền kinh tế và xã hội.

Hiện nay, Học viện Ngân hàng đã đạt 100% chương trình đào tạo trình độ đại học đạt chuẩn kiểm định chất lượng của Bộ GD&ĐT trước thời hạn, đồng thời triển khai kiểm định quốc tế theo chuẩn AUN-QA cho nhiều chương trình đào tạo. Các chương trình được phát triển theo định hướng ứng dụng – nghiên cứu, gắn với nhu cầu mới của thị trường lao động kỹ thuật số, công nghệ tài chính và đổi mới sáng tạo. Hợp tác quốc tế cũng được thúc đẩy mạnh mẽ với sự tham gia của nhiều đối tác chiến lược trên thế giới, mang lại cơ hội học tập, trao đổi, thực tập quốc tế cho sinh viên.

Thành quả từ bảng xếp hạng QS cũng gắn liền với tầm nhìn dài hạn và chiến lược phát triển của Học viện. Theo Chiến lược giai đoạn 2022 đến 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Học viện xác định mục tiêu trở thành trường đại học uy tín, đào tạo đa ngành, liên ngành, xuyên ngành đạt chuẩn kiểm định quốc tế vào năm 2030; hướng tới mô hình đại học tự chủ cùng hệ thống quản trị hiện đại, làm chủ công nghệ số trong giảng dạy, nghiên cứu và phục vụ cộng đồng; tiến tới trở thành đại học thông minh vào năm 2045.

PGS.TS Bùi Hữu Toàn, Chủ tịch Hội đồng Học viện Ngân hàng

Đến năm 2030, Học viện phấn đấu có ít nhất năm chương trình đào tạo đạt chuẩn kiểm định quốc tế, và đến năm 2045 đạt chuẩn kiểm định cơ sở giáo dục ở tầm khu vực và thế giới.

Mục tiêu 100% chương trình được kiểm định theo chuẩn khu vực

Để hiện thực hóa mục tiêu đó, Học viện đã triển khai định hướng bảo đảm chất lượng giai đoạn 2022 đến 2025, trong đó tập trung chuẩn bị kiểm định theo chuẩn quốc tế. Đến hết năm 2025, Học viện đặt mục tiêu hoàn thiện công tác chuẩn bị kiểm định quốc tế đối với bốn chương trình đào tạo theo bộ tiêu chuẩn của Mạng lưới các Trường Đại học Đông Nam Á (AUN-QA).

Tháng 12/2023, Học viện đã nộp hồ sơ gia nhập mạng lưới AUN-QA và được Hội đồng thành viên phê duyệt trở thành thành viên liên kết vào ngày 25/6/2024. Đây là dấu mốc quan trọng, mở ra “cánh cửa” giúp Học viện hòa nhịp sâu hơn vào mạng lưới đảm bảo chất lượng giáo dục khu vực.

Song hành với đó, Học viện chú trọng xây dựng nguồn lực chất lượng cao phục vụ kiểm định. Nhiều cán bộ giảng viên được cử tham gia các khóa đào tạo của AUN-QA để chủ động nắm bắt quy trình và tiêu chuẩn đánh giá quốc tế. Đến nay, đã có chín lượt cán bộ giảng viên hoàn thành xuất sắc khóa đào tạo Tier 1 của AUN-QA về tự đánh giá chương trình đào tạo, tạo nền tảng nhân sự vững chắc cho giai đoạn kiểm định chuyên sâu.

Trên nền tảng đó, Học viện đang triển khai lộ trình kiểm định các chương trình đào tạo theo chuẩn AUN-QA, dự kiến từ năm 2026 sẽ thực hiện kiểm định bốn chương trình mỗi năm, hướng tới mục tiêu 100% chương trình đào tạo có sinh viên tốt nghiệp được kiểm định theo chuẩn AUN-QA.

Những nỗ lực này thể hiện một tinh thần nhất quán, Học viện Ngân hàng không chỉ hướng tới thứ hạng, mà quan trọng hơn là cam kết với chuẩn mực chất lượng và giá trị bền vững của giáo dục đại học Việt Nam trong thời đại hội nhập. Hành trình nâng chuẩn quốc tế không chỉ là chiến lược của một cơ sở giáo dục, mà là lời hứa với người học, với xã hội và với tương lai của nền kinh tế quốc gia.