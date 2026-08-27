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Giáo dục

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Bắc Ninh hủy kết quả thi của thủ khoa khối D01

Nguyễn Thắng

TPO - Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Ninh đã quyết định hủy kết quả thi tốt nghiệp THPT của thí sinh H.P.N tại điểm thi Trường THPT Lương Tài. Đây là thủ khoa khối D01 của tỉnh Bắc Ninh.

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Ninh đã quyết định hủy kết quả thi tốt nghiệp THPT của thí sinh H.P.N tại điểm thi Trường THPT Lương Tài. Đây là thủ khoa khối D01 của tỉnh Bắc Ninh.

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Trường THPT Lương Tài (tỉnh Bắc Ninh).

Theo nguồn tin của phóng viên Tiền Phong, liên quan vụ việc nghi vấn gian lận tại Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 ở điểm thi Trường THPT Lương Tài, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Ninh đã ban hành quyết định hủy kết quả thi đối với thí sinh H.P.N do vi phạm quy chế thi.

Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện phản ánh về kết quả thi tốt nghiệp THPT của thí sinh H.P.N. (điểm thi Trường THPT Lương Tài, Bắc Ninh), con gái ông H.Đ.L.- Phó Hiệu trưởng Trường THPT Lương Tài.

Nội dung bài viết cho rằng ông L. đã bố trí để giám thị hỗ trợ giải đề môn Toán và Tiếng Anh cho con gái ông L. Thông tin trên mạng xã hội còn nêu thí sinh này đạt điểm tuyệt đối môn Toán và một thí sinh ngồi cạnh được cho là chép bài của thí sinh N. cũng đạt 9,5 điểm. Nhờ vậy, con gái ông L. trở thành thủ khoa khối D01 ở Bắc Ninh.

Sau phản ánh trên mạng xã hội, Cơ quan Công an đã vào cuộc xác minh.

Nguyễn Thắng
#Bắc Ninh #thi tốt nghiệp #thủ khoa #gian lận #quy chế thi #H.P.N #kỳ thi

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