Nghệ An sắp xếp lại 647 trường học

TPO - Nghệ An sẽ sắp xếp, sáp nhập 647 trường mầm non, tiểu học và THCS, giảm 48% số đầu mối so với tháng 7/2025; đồng thời tổ chức lại nhiều trường THCS, THPT và các cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

Giảm gần một nửa đầu mối

Ngày 21/8, thông tin từ UBND tỉnh Nghệ An, tỉnh đã ban hành Quyết định số 3805/QĐ-UBND phê duyệt phương án tổng thể sắp xếp các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn.

Trong tổng số 647 trường được sắp xếp, có 233 trường mầm non, 227 trường tiểu học, 191 trường THCS và 4 trường TH&THCS. Mục tiêu là giảm 48% số đầu mối so với tháng 7/2025.

Nghệ An sắp xếp 647 trường học, giảm 48% đầu mối.

Sau sắp xếp, toàn tỉnh dự kiến còn 244 trường mầm non, 295 trường tiểu học, 171 trường THCS và 36 trường TH&THCS.

Tỉnh cũng đặt mục tiêu tiếp tục giảm các điểm trường lẻ trong giai đoạn 2027-2030, gồm 184 điểm trường lẻ mầm non, 118 điểm trường lẻ tiểu học và 4 điểm trường lẻ THCS.

Với những điểm trường chưa thể giải thể do đặc thù địa bàn, địa phương được nghiên cứu xây dựng điểm trường mới ở vị trí trung tâm để tập trung học sinh, thay vì duy trì quá nhiều điểm trường nhỏ.

Đáng chú ý, tại 21 xã biên giới đất liền, Nghệ An sẽ thành lập 21 trường phổ thông nội trú TH&THCS, theo chủ trương mỗi xã biên giới có một trường. Các trường được hình thành trên cơ sở sắp xếp, sáp nhập những trường tiểu học và THCS hiện có.

12 trường THCS sáp nhập với THPT, giảm mạnh trường nghề

Một nội dung đáng chú ý khác là Nghệ An sẽ sáp nhập một số trường THCS quy mô nhỏ với trường THPT cùng địa bàn cấp xã.

12 cặp trường được sáp nhập gồm: THPT Cửa Lò 2 với THCS Lê Thị Bạch Cát; THPT Phạm Hồng Thái với THCS Lam Thành; THPT Lê Hồng Phong với THCS Nguyễn Thị Minh Khai; THPT Thái Lão với THCS Hưng Tây; THPT Nguyễn Trường Tộ với THCS Nguyễn Trường Tộ; THPT Nghi Lộc 5 với THCS Nghi Lâm.

Một số trường THCS quy mô nhỏ sẽ được sáp nhập với trường THPT cùng địa bàn cấp xã.

Ngoài ra còn có THPT Nam Yên Thành với THCS Bảo Thành; THPT Đô Lương 4 với THCS Hiến Sơn; THPT Nguyễn Cảnh Chân với THCS thị trấn Thanh Chương; THPT Cát Ngạn với THCS Thanh Mỹ; THPT Quỳ Hợp 3 với THCS Châu Quang và THPT Mường Quạ với THCS Lục Dạ.

Sau sắp xếp, hệ thống có 62 trường THPT và 12 trường THCS-THPT.

Không chỉ khối mầm non và phổ thông, Nghệ An cũng sắp xếp lại hệ thống giáo dục nghề nghiệp công lập. Theo phương án, 9 trường trung cấp được sắp xếp, hợp nhất, sáp nhập thành 5 trường, giảm 4 đầu mối, tương đương 44,44%.

Trong đó, Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Vinh được sáp nhập vào Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc. Một số trường trung cấp khác được hợp nhất, tổ chức lại thành các trường trung học nghề.

Đối với khối cao đẳng công lập thuộc UBND tỉnh quản lý, 4 trường được sắp xếp còn 3 trường, giảm một đầu mối, tương đương 25%.

Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Nghệ An và Trường Cao đẳng Du lịch - Thương mại Nghệ An được hợp nhất thành Trường Cao đẳng Văn hóa và Du lịch. Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc được tổ chức lại trên cơ sở sáp nhập Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Vinh, trong khi Trường Cao đẳng Việt - Đức Nghệ An được giữ nguyên.