Người trẻ Đà Nẵng học gì để không bị giới hạn trong một nghề sáng tạo?

Trong bối cảnh AI và công nghệ đang thay đổi cách làm việc của ngành thiết kế, người học ngày càng có xu hướng trang bị nhiều năng lực để thích nghi, từ thiết kế thương hiệu, UI/UX, video đến đồ họa cho game. Những câu chuyện của các tân khoa FPT Arena Multimedia Đà Nẵng cho thấy, lựa chọn học đúng và học linh hoạt có thể mở ra nhiều cơ hội hơn cho hành trình chuyển ngành hoặc theo đuổi đam mê.

Ngày càng nhiều doanh nghiệp tìm kiếm những nhà thiết kế có khả năng làm việc đa lĩnh vực thay vì chỉ giỏi một kỹ năng đơn lẻ. Khảo sát của Figma trên 323 nhà tuyển dụng tại 7 quốc gia cho thấy 82% doanh nghiệp vẫn duy trì hoặc tăng nhu cầu tuyển dụng designer, trong đó 47% ghi nhận nhu cầu tuyển tăng, đồng thời ưu tiên những ứng viên có khả năng ứng dụng AI bên cạnh nền tảng thiết kế vững chắc.

Vì vậy, một graphic designer có thể thiết kế bộ nhận diện thương hiệu, đồng thời biết dựng video, thiết kế giao diện ứng dụng hay xây dựng hình ảnh cho game sẽ có nhiều cơ hội nghề nghiệp hơn trong thị trường sáng tạo đang thay đổi liên tục. Xu hướng đó cũng khiến nhiều người trẻ lựa chọn chuyển ngành hoặc học thêm kỹ năng mới để mở rộng cơ hội phát triển. Điều đáng chú ý là không ít người đã bắt đầu hành trình này từ những quyết định tưởng chừng rất táo bạo.

Lê Nguyễn Diệu Khôi, cựu học viên lớp A2309A của FPT Arena Multimedia Đà Nẵng, từng khiến gia đình bất ngờ khi quyết định không theo con đường đại học truyền thống để theo đuổi Thiết kế đồ họa. Đam mê được nuôi dưỡng từ năm lớp 6 đã trở thành động lực để Khôi kiên trì theo đuổi lựa chọn của mình. Chia sẻ tại Lễ tốt nghiệp Beyond Being 2026, Khôi nói: "Nếu đã tìm ra đam mê rồi thì mình cứ tiếp tục theo đuổi thôi". Sự kiên định ấy cuối cùng cũng nhận được sự ủng hộ hoàn toàn từ gia đình.

Cựu học viên Lê Nguyễn Diệu Khôi phát biểu tại lễ tốt nghiệp của mình

Trong khi đó, Phạm Thị Phương Na lại là hình mẫu của những người trẻ dám chuyển hướng nghề nghiệp. Xuất phát điểm là sinh viên ngành Sư phạm Mầm non nhưng luôn yêu thích sáng tạo, Na lựa chọn học song song chuyên ngành Thiết kế đồ họa. Việc cân bằng hai chương trình học không hề dễ dàng, song cô vẫn kiên trì vượt qua để hoàn thành cả hai. Thông điệp Na gửi gắm tại lễ tốt nghiệp cũng là lời động viên dành cho những ai đang đứng trước quyết định chuyển ngành: "Mọi thứ đều không khó, nó chỉ đang mới với mình thôi!"

Cựu học viên Phạm Thị Phương Na tại lễ tốt nghiệp

Không chỉ người đi làm hay sinh viên đại học, nhiều bạn trẻ còn tiếp cận lĩnh vực thiết kế từ rất sớm. Trần Lê Bảo Nguyên, sinh năm 2009, bắt đầu học tại FPT Arena Multimedia từ mùa hè lớp 7 lên lớp 8 và là học viên nhỏ tuổi nhất lớp. Không ngại khoảng cách tuổi tác, Nguyên tập trung phát triển năng lực chuyên môn và sớm được giao đảm nhận vai trò thiết kế chính cho toàn bộ bộ quà tặng của một sự kiện âm nhạc quy mô lớn. Với Nguyên, FPT Arena chính là bước khởi đầu để xây dựng con đường nghề nghiệp từ rất sớm.

Những câu chuyện trên phản ánh một thực tế rằng, học sáng tạo ngày nay không còn gói gọn trong một nghề hay một lộ trình duy nhất. Người học có thể bắt đầu từ đam mê, chuyển ngành hoặc học song song để từng bước mở rộng năng lực và thích ứng với nhu cầu tuyển dụng mới.

Lớp bảo vệ đồ án tại FPT Arena Đà Nẵng

Đáp ứng xu hướng đó, FPT Arena Multimedia Đà Nẵng xây dựng nhiều lộ trình học linh hoạt, gồm chương trình Thiết kế mỹ thuật đa phương tiện kéo dài 2 năm, khóa Làm phim & Thiết kế 3D Asset trong 6 tháng và hệ thống 4 khóa học ngắn 100 giờ (Online/Offline) về Thiết kế thương hiệu, Thiết kế App/Web, Làm video sáng tạo và Thiết kế Game, phù hợp với sinh viên, người đi làm hoặc người muốn chuyển ngành.

Các khóa học 100 giờ đi kèm ưu đãi 1,5 triệu đồng, giúp người học nhanh chóng trang bị kỹ năng thực chiến với chi phí hợp lý. Đối với chương trình học 2 năm, FPT Arena Multimedia Đà Nẵng áp dụng nhiều học bổng và ưu đãi hấp dẫn, gồm học bổng Tài năng từ 3 - 10 triệu đồng, ưu đãi chuyển ngành lên đến 6 triệu đồng và ưu đãi nhập học sớm lên đến 9 triệu đồng.

Với những ai đang muốn chuyển ngành hoặc bắt đầu lại từ đam mê, một lộ trình học linh hoạt có thể là bước khởi đầu để không bị giới hạn trong bất kỳ một nghề sáng tạo nào. Tìm hiểu các khóa học ngắn 100 giờ của FPT Arena Multimedia Đà Nẵng tại đây.