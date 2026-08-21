Lợi thế khi học tập ở trường ĐH quốc tế tại Việt Nam

Được học tập tại môi trường giáo dục quốc tế ngay tại Việt Nam là một lợi thế mà nhiều bậc phụ huynh muốn hướng tới khi lựa chọn tương lai cho con em mình.

Chị Trần Huyền Thanh, Cầu Giấy, Hà Nội chia sẻ, gia đình lựa chọn cho học theo mô hình trường quốc tế tại Việt Nam vì thấy có nhiều lợi thế hơn đi du học hoặc học các chương trình liên kết giữa trường đại học của Việt Nam và một trường đại học quốc tế.

Khuôn viên Đại học Anh Quốc Việt Nam (BUV).

Trước đó, gia đình đã tìm hiểu rất kĩ, tham khảo tư vấn từ nhiều nguồn để đưa ra quyết định cho con học trường đại học quốc tế tại Việt Nam. Chị Thanh thông tin, các trường này là cơ sở độc lập (branch campus) hoặc cơ sở giáo dục đại học tư thục được đầu tư trực tiếp từ nước ngoài, vận hành hoàn toàn theo tiêu chuẩn của trường mẹ hoặc đối tác cấp bằng quốc tế.

Giáo trình, cơ sở vật chất, hệ thống quản lý học tập (LMS), thư viện số và quy trình kiểm định chất lượng được bê nguyên bản từ trường mẹ (hoặc theo chuẩn kiểm định quốc tế nghiêm ngặt như QAA của Anh hay TEQSA của Úc). 100% môi trường học tập, giao tiếp, hành chính và hoạt động ngoại khóa đều sử dụng tiếng Anh. Giảng viên quốc tế chiếm tỷ lệ cao. Sinh viên tốt nghiệp nhận bằng đại học hoàn toàn giống bằng cấp cấp cho sinh viên học tại cơ sở chính ở nước ngoài (không thể hiện chữ "học tại Việt Nam" hay "liên kết" trên bằng chính). Đầu tư đồng bộ, hiện đại theo chuẩn quốc tế từ phòng lab, không gian tự học, studio đến dịch vụ hỗ trợ sức khỏe tinh thần và tư vấn hướng nghiệp (Career Services). Mối quan hệ chặt chẽ với các tập đoàn đa quốc gia tại Việt Nam giúp sinh viên dễ tìm cơ hội thực tập, làm việc trong môi trường toàn cầu ngay từ năm 2–3.

Sinh viên BUV

Chị Thanh ví dụ như khi chị tìm hiểu Trường ĐH Anh Quốc Việt Nam (BUV), Chương trình và bằng cấp quốc tế, được bảo đảm bởi các tiêu chuẩn và hệ thống kiểm định chất lượng trong nước và quốc tế. Môi trường giáo dục Anh Quốc ngay tại Việt Nam, giúp sinh viên tiếp cận phương pháp đào tạo quốc tế mà vẫn duy trì sự kết nối với gia đình và thị trường trong nước. Cơ hội trao đổi, chuyển tiếp và trải nghiệm học tập ở nước ngoài, tạo lộ trình linh hoạt giữa học trong nước và quốc tế. Mạng lưới doanh nghiệp rộng khắp, giúp sinh viên xây dựng kinh nghiệm và quan hệ nghề nghiệp tại Việt Nam ngay trong quá trình học. Sự kết hợp giữa tư duy toàn cầu, trải nghiệm quốc tế và hiểu biết về bối cảnh kinh doanh, văn hóa, thị trường lao động Việt Nam. Những lợi thế này đang tạo ra lợi thế trong lựa chọn của gia đình chị.

Môi trường, chất lượng đào tạo "quốc tế" hơn

Chia sẻ với phóng viên, PGS.TS Đỗ Văn Dũng, nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật TPHCM (nay đổi tên thành Trường Đại học Công nghệ kỹ thuật TPHCM) cho biết, chương trình liên kết đào tạo quốc tế (bằng do trường nước ngoài cấp) và mô hình trường đại học nước ngoài tại Việt Nam (BUV, RMIT, ĐH Y khoa Tokyo Việt Nam) khác nhau rõ rệt về bản chất và trải nghiệm.

Góc học tập của sinh viên BUV

Đối với chương trình liên kết, lợi ích là chi phí chỉ bằng khoảng 1/3-1/2 so với du học toàn phần (thường 60-230 triệu đồng/năm). Sinh viên được học chương trình và phương pháp quốc tế ngay tại Việt Nam, cải thiện tiếng Anh và kỹ năng mềm, điều kiện đầu vào nhẹ hơn, dễ chuyển tiếp (2+2, 3+1). Bằng cấp quốc tế có giá trị nếu chương trình được Bộ GD&ĐT cấp phép đúng quy định. Nhưng hạn chế là chất lượng không đồng đều, nhiều đối tác xếp hạng thấp, giảng viên nước ngoài tham gia thực tế còn ít. Học phí cao hơn chương trình trong nước, rủi ro bằng không được công nhận nếu chưa có giấy phép liên kết. Trải nghiệm văn hóa quốc tế hạn chế nếu học toàn bộ tại Việt Nam, ngành học còn hẹp (chủ yếu kinh doanh, CNTT). Do đây là mô hình liên kết nên trường đại học của Việt Nam tổ chức phần lớn hoạt động, bằng do đối tác nước ngoài cấp. Do đó, chất lượng đào tạo phụ thuộc nhiều vào giấy phép Bộ GD&ĐT và uy tín đối tác.

Còn mô hình trường nước ngoài/FDI hoạt động độc lập hơn. BUV là trường tư 100% vốn nước ngoài, cấp bằng trực tiếp từ các trường đại học uy tín từ Anh và được công nhận toàn cầu , đạt kiểm định QAA và duy trì QS 5 sao trong hai chu kỳ liên tiếp (2022-2025, 2025-2028). Bên cạnh đó, BUV có thế mạnh trong đào tạo gắn với thực tiễn, định hướng và hỗ trợ nghề nghiệp từ sớm, cùng mạng lưới kết nối doanh nghiệp mạnh. RMIT Vietnam là phân hiệu quốc tế 100% vốn Úc, cấp bằng chính thức của RMIT Melbourne, tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên có nhu cầu chuyển tiếp học tập tại Úc. ĐH Y khoa Tokyo Việt Nam (THUV) là cơ sở 100% vốn Nhật Bản, đào tạo chuyên sâu ngành sức khỏe theo chuẩn Nhật, có bệnh viện trường và cơ hội thực tập, việc làm tại Nhật Bản. Môi trường học tập, tỷ lệ giảng viên quốc tế và kiểm soát chất lượng ở các trường FDI thường chặt chẽ và “quốc tế” hơn so với liên kết thông thường

Do đó, PGS Đỗ Văn Dũng đưa ra lời khuyên cho thí sinh, muốn tiết kiệm tối đa có thể chọn liên kết uy tín (kiểm tra giấy phép Bộ GD&ĐT và xếp hạng đối tác). Muốn môi trường quốc tế thực sự có thể chọn BUV hoặc RMIT. Muốn chuyên ngành y tế chuẩn Nhật, có thể chọn ĐH Y khoa Tokyo Việt Nam. Ông lưu ý thí sinh luôn ưu tiên kiểm tra giấy phép, uy tín đối tác và kết quả việc làm thực tế của sinh viên tốt nghiệp.