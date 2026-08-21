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Khoa học

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Cấp học bổng toàn phần cho 1.500 người đào tạo ở nước ngoài về công nghệ chiến lược

Hà Linh​

TPO - Theo đề án "Chương trình học bổng toàn phần dành cho các nhà khoa học trẻ, sinh viên xuất sắc đi đào tạo tại các trường đại học hàng đầu thế giới về các công nghệ chiến lược" vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, đến năm 2035 Việt Nam sẽ cấp học bổng toàn phần cho 1.500 người đi học tập, nghiên cứu ở nước ngoài, tạo nguồn nhân lực chất lượng.

Đề án dự kiến có 100 người được đào tạo trình độ đại học, 400 người học thạc sĩ, 500 người học tiến sĩ và 500 người nghiên cứu sau tiến sĩ.

Mục tiêu của đề án nhằm phát triển đội ngũ nhân lực chất lượng cao trong các lĩnh vực công nghệ chiến lược phục vụ cho mục tiêu đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia và một số lĩnh vực phục vụ đổi mới mô hình phát triển đất nước thông qua việc cấp học bổng toàn phần cho sinh viên xuất sắc và các nhà khoa học trẻ đi đào tạo, nghiên cứu ở nước ngoài.

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Học sinh THPT cũng có cơ hội được cấp học bổng toàn phần đào tạo nước ngoài.

Đối với trình độ đại học, ứng viên là được các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp nhà nước giới thiệu, cử dự tuyển và ưu tiên tuyển dụng sau tốt nghiệp gồm: học sinh THPT hoặc sinh viên đại học năm thứ nhất, đoạt giải nhất, nhì, ba trong các kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh do Sở GD&ĐT tổ chức; kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia, cuộc thi nghiên cứu khoa học kỹ thuật cấp quốc gia do Bộ GD&ĐT tổ chức hoặc các kỳ thi quốc tế do bộ cử tham gia, phù hợp với các ngành phục vụ phát triển công nghệ chiến lược.

Ngoài ra, còn có sinh viên năm thứ nhất đại học của các trường thuộc lực lượng vũ trang (công an, quân đội), có kết quả học tập, rèn luyện đạt loại giỏi trở lên, được Bộ Công an hoặc Bộ Quốc phòng giới thiệu, cử dự tuyển.

Ứng viên trình độ thạc sĩ phải tốt nghiệp đại học loại giỏi trở lên ở ngành phù hợp với lĩnh vực công nghệ chiến lược.

Đối với đào tạo tiến sĩ, ứng viên phải tốt nghiệp thạc sĩ ngành thuộc lĩnh vực công nghệ chiến lược, với kết quả học tập từ 8 điểm theo thang điểm 10.

Người được cử đi nghiên cứu sau tiến sĩ phải thể hiện năng lực qua công bố khoa học trên các tạp chí quốc tế uy tín, bằng độc quyền sáng chế hoặc sản phẩm khoa học, công nghệ đã được ứng dụng đồng thời có kinh nghiệm chuyên môn và tiềm năng phát triển.

Các ngành đào tạo gồm: Các ngành, lĩnh vực, chương trình đào tạo có liên quan trực tiếp hoặc phục vụ phát triển các công nghệ chiến lược.

Đề án đưa ra 4 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm gồm: Hoàn thiện thể chế, chính sách; xây dựng kế hoạch triển khai, kết nối và sử dụng nhân lực; tăng cường truyền thông, hợp tác quốc tế và huy động nguồn lực; tuyển chọn, cử người đi đào tạo, nghiên cứu ở nước ngoài.

Cấp có thẩm quyền ban hành cơ chế, chính sách cấp học bổng toàn phần theo từng nhóm đối tượng, trình độ và hình thức đào tạo, bảo đảm đủ sức cạnh tranh để thu hút người thực sự xuất sắc, gắn với kết quả học tập, nghiên cứu.

Tổ chức tuyển chọn ứng viên trên phạm vi toàn quốc; công khai tiêu chí, chỉ tiêu và kết quả tuyển chọn.

Sẽ có các hội đồng chuyên môn theo từng lĩnh vực để đánh giá năng lực ứng viên đồng thời theo dõi, đánh giá kết quả học tập, nghiên cứu, việc thực hiện trách nhiệm theo cam kết sau khi hoàn thành chương trình và mức độ đóng góp của người được cấp học bổng.

Kinh phí thực hiện đề án được bảo đảm từ ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước.

Việc tuyển chọn, cử người đi đào tạo, nghiên cứu ở nước ngoài được thực hiện từ năm 2027 đến năm 2035.

Hà Linh​
#Học bổng #Công nghệ #Đào tạo nhân lực công nghệ #Nhân lực

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