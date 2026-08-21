Sinh viên lo phí nộp chậm tốt nghiệp, lãnh đạo Trường ĐH Ngân hàng TPHCM nói gì?

TPO - Một số sinh viên Trường ĐH Ngân hàng TPHCM băn khoăn về quy định mức đóng quá hạn khi còn nợ chứng chỉ Tin học, Ngoại ngữ, với số tiền có thể lên tới hàng chục triệu đồng mỗi lần.

L.T., sinh viên Trường đại học Ngân hàng TPHCM (HUB) cho biết, hiện em còn thiếu chuẩn đầu ra Tin học, thực tập và một môn học. Do gia đình có người thân bệnh nặng, em phải dành thời gian chăm sóc và phụ giúp gia đình nên chưa thể đi thực tập hay thi Tin học. L.T. dự định năm sau, khi tình hình gia đình ổn định hơn, sẽ hoàn thành những điều kiện còn thiếu để tốt nghiệp.

“Gia đình em đang khó khăn về kinh tế. Nếu phải đóng hơn 10 triệu đồng thực sự là gánh nặng rất lớn. Em đã học gần xong chương trình, nhưng nếu không đủ khả năng đóng thì rất khó tiếp tục”, L.T. chia sẻ.

Theo L.T., sinh viên có thể gặp những hoàn cảnh đặc biệt khiến việc hoàn thành chương trình kéo dài quá 4 năm. Trong khi đó, nhà trường vẫn cho phép sinh viên hoàn thành chương trình trong thời gian tối đa 6 năm. Vì vậy, em mong nhà trường xem xét đối với những trường hợp có hoàn cảnh khó khăn và làm rõ cách áp dụng khoản đóng quá hạn này.

Ngoài L.T., một số sinh viên HUB cũng phản ánh quy định về khoản đóng quá hạn đối với sinh viên còn nợ văn bằng, chứng chỉ như tiếng Anh, Tin học.

Theo quyết định về mức thu học phí năm học 2026-2027 của HUB, sinh viên còn nợ văn bằng, chứng chỉ sẽ phải đóng khoản quá hạn từng lần, tương đương 5 tháng, bằng 50% mức trần học phí của năm học hiện tại.

Theo cách tính này, khoản tiền có thể khoảng 20 triệu đồng/lần đối với sinh viên hệ chất lượng cao và hơn 10 triệu đồng/lần đối với sinh viên hệ đào tạo chính quy.

Quyết định về mức thu học phí năm học 2026-2027 của Trường đại học Ngân hàng TPHCM

Quy định này khiến một số sinh viên lo lắng, nhất là những trường hợp đã hoàn thành gần hết chương trình học, chỉ còn thiếu chuẩn đầu ra Ngoại ngữ hoặc Tin học để đủ điều kiện tốt nghiệp. Trong thời gian chờ bổ sung các điều kiện trên, sinh viên không học thêm các môn học khác vẫn có thể phát sinh khoản đóng quá hạn.

Hiệu trưởng: “Nhà trường chưa phạt tiền bất kỳ sinh viên nào”

Trao đổi với PV Tiền Phong về vấn đề trên, GS.TS Nguyễn Đức Trung - Hiệu trưởng HUB khẳng định quy định về thu phí quá hạn đã được nhà trường ban hành từ năm 2022. Tuy nhiên, từ đó đến nay, nhà trường chưa phạt tiền bất kỳ sinh viên nào.

Theo ông Trung, quy định trên là một biện pháp thúc đẩy sinh viên có lộ trình học Ngoại ngữ, Tin học từ sớm để đảm bảo chuẩn đầu ra. Bởi trước đây có nhiều sinh viên đã hoàn thành phần lớn chương trình học nhưng không đủ điều kiện để tốt nghiệp do còn thiếu chuẩn đầu ra Ngoại ngữ và Công nghệ thông tin hoặc một số điều kiện đầu ra khác.

Trong số các trường hợp tốt nghiệp trễ, nguyên nhân chủ yếu được nhà trường ghi nhận là sinh viên vừa học vừa làm, chưa hoàn thành một số học phần hoặc gặp vấn đề với khóa luận tốt nghiệp. Nếu vượt quá thời gian tối đa đào tạo, sinh viên sẽ bị buộc thôi học và không được cấp bằng theo quy định hiện hành.

Sinh viên Trường ĐH Ngân hàng TPHCM trong lễ tốt nghiệp. Ảnh: Website nhà trường

"Nhà trường và các phòng chức năng đã nhiều lần liên hệ với các sinh viên chưa đủ điều kiện tốt nghiệp qua điện thoại, email nhưng không được phản hồi. Có quy định trên, các em sẽ chủ động tìm đến nhà trường vì nhận thấy quyền lợi của mình bị ảnh hưởng. Đây cũng là cơ hội để chúng tôi tư vấn, hướng dẫn các em hoàn thiện những điều kiện còn thiếu để đủ điều kiện tốt nghiệp”, ông Trung nói.

Ông Trung cho biết, bên cạnh quy định về học phí, nhà trường đã tạo thêm nhiều quy định nhằm thúc đẩy sinh viên hoàn thành các chuẩn đầu ra cần thiết ngay từ năm thứ nhất, thứ 2, thay vì đến cuối khóa mới phải bổ sung.

Hiện nay, các em có thể nộp chuẩn đầu ra về Tin học, Ngoại ngữ bất cứ lúc nào trong quá trình học, miễn còn hạn. Việc này góp phần hạn chế tình trạng sinh viên dồn các điều kiện tốt nghiệp đến cuối khóa. Tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp trễ hạn đã giảm từ khoảng 50% trước đây xuống còn khoảng 22-22% hiện nay.

Ông Trung khẳng định nhà trường cũng không thể tự ý tạo ra công nợ đối với sinh viên. Điều này không phù hợp với quy định về kế toán và có thể bị cơ quan thanh tra, kiểm toán kiểm tra. “Trường hợp sinh viên đã hoàn thành chương trình học và không đăng ký thêm tín chỉ thì hệ thống không phát sinh khoản phải thu”, Hiệu trưởng cho biết.