Hà Nội sẽ dùng kết quả đánh giá học tập để xét tốt nghiệp THCS, tuyển sinh lớp 10

TPO - Hà Nội sẽ xác thực kết quả đánh giá học sinh ở bậc THCS, tiến tới sử dụng kết quả này cho xét tốt nghiệp THCS và xét tuyển vào lớp 10.

Tại hội nghị tổng kết năm học 2025 - 2026, triển khai nhiệm vụ năm học mới sáng 21/8, ông Nguyễn Văn Hiền, Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội, cho biết thành phố sẽ đổi mới kiểm tra, đánh giá theo hướng phục vụ cải thiện chất lượng giáo dục.

Năm học 2026 - 2027, ngành Giáo dục sẽ tổ chức các đợt đánh giá định kỳ theo kế hoạch chung toàn thành phố ở các cấp học.

Với cấp THPT, thành phố dự kiến đánh giá chất lượng học sinh lớp 10, 11 và 12, gắn với việc chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT. Kết quả đánh giá không chỉ dừng ở điểm số mà được phân tích theo từng môn học, trường, nhóm học sinh và mức độ tiến bộ.

Từ dữ liệu này, các trường phải xác định học sinh đang thiếu kiến thức, kỹ năng nào, nhóm nào cần được hỗ trợ sớm, nội dung cần điều chỉnh. Việc so sánh kết quả cũng phải đặt trong bối cảnh đầu vào và mức độ tiến bộ của học sinh, tránh xếp hạng đơn thuần.

Giám đốc Sở GD&ĐT Nguyễn Văn Hiền phát biểu tại hội nghị sáng 21/8.

Đáng chú ý, với cấp THCS, ông Hiền cho biết Hà Nội sẽ đánh giá để tiến tới xác thực kết quả học tập và kết quả đánh giá thường xuyên của học sinh, qua đó từng bước có thể sử dụng kết quả này cho xét tốt nghiệp THCS và xét tuyển vào lớp 10.

Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội cũng nhấn mạnh, Sở và các địa phương sẽ sử dụng dữ liệu để hỗ trợ chuyên môn, điều phối giáo viên, học liệu, đồng thời kiểm tra việc thực hiện các kế hoạch cải thiện chất lượng.

Mục tiêu là để đánh giá thường xuyên thực sự trở thành công cụ nâng cao chất lượng dạy và học.

Bên cạnh đổi mới kiểm tra, đánh giá, năm học tới, Hà Nội xác định một số nhiệm vụ trọng tâm khác như thực hiện mô hình quản trị mới sau sắp xếp trường học, trong đó có việc chuyển dần từ dạy tiếng Anh sang tạo môi trường giao tiếp và hội nhập bằng tiếng Anh; phát triển cơ sở dữ liệu, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong giáo dục…

Về tiếng Anh, ông Hiền cho biết Hà Nội vừa thí điểm tại 20 trường theo ba mức độ, từ xây dựng môi trường giao tiếp, tổ chức một số hoạt động giáo dục bằng tiếng Anh đến sử dụng tiếng Anh cho học tập, nghiên cứu và hợp tác. Việc triển khai sẽ căn cứ vào năng lực đội ngũ, cơ sở vật chất và khả năng của học sinh, tránh chạy theo hình thức.

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tại Hà Nội những năm qua có số lượng thí sinh đăng ký dự thi đông nhưng trường THPT công lập hạn chế nên kỳ thi này trở nên áp lực, căng thẳng với học sinh.

Về phương án, Hà Nội đang thực hiện thi tuyển. Mỗi thí sinh thực hiện 3 bài thi gồm Toán, Ngữ văn và môn thi thứ ba để lấy kết quả tuyển sinh.

Vừa qua, Bộ GD&ĐT đang lấy ý kiến về việc tổ chức kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 với hai môn: Ngữ văn và Toán.