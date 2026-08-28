Trao huy hiệu Đảng cho 150 cán bộ, lãnh đạo ở TPHCM

TPO - Nhiều lãnh đạo các ban chuyên môn của Thành ủy, tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn TPHCM vừa được trao huy hiệu cao quý của Đảng, đánh dấu quá trình cống hiến cho sự nghiệp xây dựng và phát triển thành phố.

Chiều 27/8, Đảng ủy các cơ quan Đảng TPHCM tổ chức Lễ trao Huy hiệu Đảng đợt ngày 2/9. Đợt này, có 150 đảng viên đã nhận Huy hiệu 65 năm, 55 năm, 50 năm, 45 năm, 40 năm, 35 năm và 30 năm tuổi Đảng.

Trong số các đảng viên nhận huy hiệu cao quý dịp này, có nhiều cán bộ lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các ban ngành của TPHCM như: ông Đinh Thanh Nhàn - Phó trưởng ban Tổ chức Thành ủy TPHCM, ông Nguyễn Thanh Sang - Phó trưởng ban Nội chính Thành ủy TPHCM, ông Phan Nguyễn Như Khuê - nguyên Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM, ông Nguyễn Thành Trung - Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, ông Võ Khắc Thái - Phó chủ tịch thường trực Liên đoàn Lao động TPHCM, ông Nguyễn Tấn Phong - Chủ tịch Hội Nhà báo TPHCM, ông Trần Văn Tuấn - Phó chủ tịch Hội Chữ thập đỏ TPHCM…

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Khoa Hải - Phó Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng TPHCM - khẳng định những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử của đất nước tiếp tục khẳng định vai trò lãnh đạo đúng đắn của Đảng, sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc và khát vọng vươn lên của nhân dân Việt Nam.

Ông Hải nêu rõ: Trong hành trình vẻ vang ấy, mỗi đảng viên trung kiên, tận tụy là một phần làm nên uy tín, sức chiến đấu và sức sống của Đảng. Đây là những cá nhân đã có nhiều đóng góp quý báu cho sự nghiệp cách mạng, cho quá trình xây dựng và phát triển TPHCM.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Lê Quốc Phong trao huy hiệu và tặng hoa chúc mừng các đảng viên. Ảnh: Ngô Tùng

Các đảng viên nhận phần thưởng cao quý của Đảng.

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM Dương Anh Đức trao Huy hiệu 35 năm tuổi Đảng tặng ông Phan Nguyễn Như Khuê.

Nhiều đảng viên là lãnh đạo các ban Đảng, tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn TPHCM nhận Huy hiệu 35 năm tuổi Đảng.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Nguyễn Thành Trung (bìa phải) nhận Huy hiệu 35 năm tuổi Đảng.

Thay mặt các đảng viên nhận huy hiệu Đảng dịp này, ông Nguyễn Văn Đông (thuộc Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TPHCM) nhìn nhận đây là phần thưởng cao quý của Đảng, đánh dấu quá trình phấn đấu, cống hiến không ngừng nghỉ của bản thân cũng như các đảng viên khác.

Vinh dự nhận Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng, ông Nguyễn Văn Đông khẳng định vinh dự này càng làm mỗi đảng viên như ông cần tiếp tục phấn đấu, rèn luyện và học tập làm theo tấm gương đạo đức của Bác Hồ.

“Tôi xin hứa với Đảng, cũng là tự hứa với lòng mình sẽ mãi mãi giữ vững nhân cách, phẩm chất chính trị và đạo đức lối sống của một người đảng viên cộng sản, làm thật tốt những nhiệm vụ của người đảng viên trong mọi hoàn cảnh”, ông nói.