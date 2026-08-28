TPHCM: CEO Trung tâm tài chính quốc tế có thể nhận lương 10 tỷ đồng/năm

TPO - Giám đốc điều hành (CEO) của Cơ quan điều hành Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại TPHCM là vị trí có khung lương cao nhất, từ 450-850 triệu đồng/tháng. Quy định này vừa được HĐND TPHCM thông qua.

Tại Kỳ họp thứ 4 HĐND TPHCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031, ngày 27/8, HĐND thành phố đã thông qua Nghị quyết quy định chế độ tiền lương, chế độ đãi ngộ, tiền thưởng đối với nhân sự làm việc tại Cơ quan điều hành Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại TPHCM (VIFC-HCMC).

Theo nghị quyết, Giám đốc điều hành (CEO) là vị trí có khung lương cao nhất, từ 450-850 triệu đồng/tháng. Trong khi đó, Giám đốc vận hành (COO) có mức lương từ 200-400 triệu đồng/tháng.

Phó Giám đốc phụ trách Truyền thông và Phát triển thị trường (CCO) được áp dụng khung lương 100-180 triệu đồng/tháng. Chuyên gia tư vấn cho Chủ tịch, Phó Chủ tịch Cơ quan điều hành thuộc nhóm nhân sự được áp dụng cơ chế tiền lương theo thị trường.

Chủ tịch Cơ quan điều hành có mức lương 140-200 triệu đồng/tháng; Phó Chủ tịch nhận mức lương từ 100-170 triệu đồng/tháng; Trưởng phòng, ban và tương đương 70-140 triệu đồng/tháng; Phó Trưởng phòng, ban và tương đương có mức lương 50-90 triệu đồng/tháng.

Lãnh đạo VIFC-HCMC tiếp đại diện các doanh nghiệp quốc tế.

Nhóm chuyên viên, công chức, viên chức, người lao động làm công việc chuyên môn, nghiệp vụ không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý có mức lương 30-60 triệu đồng/tháng. Các vị trí hỗ trợ, phục vụ gồm lễ tân, tài xế, bảo vệ.

Nghị quyết cũng quy định nhân sự được hưởng chế độ đãi ngộ, tiền thưởng theo thành tích công tác hằng năm và đột xuất, dựa trên kết quả đánh giá công việc được giao.

Cơ quan điều hành được bố trí kinh phí từ ngân sách thành phố bằng 10% tổng quỹ lương hằng năm của nhân sự trong danh sách trả lương để thực hiện chính sách tiền thưởng.

Nguồn kinh phí thực hiện chế độ tiền lương, đãi ngộ và tiền thưởng được bảo đảm từ ngân sách thành phố theo phân cấp hiện hành. Trường hợp Cơ quan điều hành phát sinh nguồn thu hợp pháp, khoản chi sẽ được cân đối từ nguồn thu này cùng với ngân sách thành phố.

Kinh phí thực hiện chính sách dự kiến tăng thêm 99,6 tỷ đồng/năm. Trong đó, quỹ lương cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm công việc chuyên môn, nghiệp vụ trong biên chế hơn 40 tỷ đồng; tiền lương cho nhóm hỗ trợ, phục vụ hơn 1 tỷ đồng; chi trả cho chuyên gia trong nước và nước ngoài gần 49 tỷ đồng; quỹ thưởng khoảng 9 tỷ đồng.

Theo UBND TPHCM, đây là chính sách cần thiết, nhằm tạo cơ sở pháp lý để thực hiện chính sách tiền lương, đãi ngộ đặc thù đối với nhân sự làm việc tại Cơ quan điều hành VIFC-HCMC.