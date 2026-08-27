Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Nhịp sống Thủ đô

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Tan tầm giữa cơn mưa như trút, nhiều tuyến phố Hà Nội chìm trong biển nước

Nhóm PV

TPO - Mưa lớn xuất hiện vào cuối giờ chiều 27/8 khiến nhiều tuyến đường tại Hà Nội như Nam Từ Liêm, Hà Đông, Hoàng Mai... ngập sâu, giao thông ùn tắc. Không ít phương tiện chết máy, người dân phải dắt xe bì bõm giữa dòng nước.

Mưa lớn khiến nhiều tuyến phố Hà Nội ngập sâu, giao thông khó khăn. Nhiều người phải lội nước, dắt xe qua các điểm ngập.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, chiều 27/8, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa xuất hiện mưa rào và dông ở nhiều nơi, trong đó có Hà Nội.

Tại Hà Nội, từ khoảng 14h30, mây dông phát triển mạnh tại các xã, phường Ba Vì, Yên Xuân, Phú Cát, Quảng Bị, Chương Mỹ, Bình Minh, Dân Hòa, Phượng Dực, Thượng Phúc, Phú Xuyên, Đại Xuyên, sau đó mở rộng về phía trung tâm thành phố.

a1.jpg
Cơn mưa lớn trút xuống Hà Nội chiều 27/8 khiến giao thông ùn tắc.
mua4.jpg
mua5.jpg
Người dân khu vực Cầu Giấy nhanh chóng di chuyển, tìm nơi trú mưa.
mua1.jpg
Tại phố Hoa Bằng, nước nhanh chóng dâng cao, nhiều tuyến đường ngập sâu, giao thông ùn tắc, người dân chật vật di chuyển trong dòng nước.
b1.jpg
b2.jpg
Phương tiện nối hàng dài ở khu vực Ngã Tư Sở.

Theo cơ quan khí tượng, trong chiều nay vùng mây đối lưu tiếp tục gây mưa rào và dông cho các phường, xã nói trên, sau đó có khả năng ảnh hưởng đến các phường, xã lân cận gồm Đoài Phương, Hòa Lạc, Kiều Phú, Yên Nghĩa, Phú Lương, Đại Thanh, Thường Tín, Hồng Vân, Chương Dương và các khu vực khác của Hà Nội.

Dữ liệu từ Công ty Thoát nước Hà Nội cho thấy khu vực Hà Đông, Nam Từ Liêm, Hoàng Mai ghi nhận lượng mưa lớn. Trong đó, Yên Nghĩa (Hà Đông) hơn 58 mm, Văn Phú (Hà Đông) 45 mm, Tây Mỗ 39 mm; các khu vực Thanh Xuân, Cầu Giấy, Mỹ Đình... cũng có mưa.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định, chiều tối và đêm 27/8, khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10-30 mm; riêng vùng núi và trung du cục bộ có nơi trên 70 mm.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng.

Mưa lớn cục bộ có nguy cơ gây lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất tại khu vực sườn dốc và ngập úng ở vùng trũng, thấp.

Nhóm PV
#mưa lớn #Hà Nội #ngập sâu #giao thông #thời tiết

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe