Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Multimedia

Ảnh

Cận cảnh 4 khu tập thể cũ ở Hà Nội sắp được xây dựng lại

Trọng Tài Trọng Tài

TPO - Sau nhiều thập kỷ sử dụng, 4 khu tập thể cũ tại Hà Nội có nhiều hạng mục bong tróc, thấm dột, xuống cấp sẽ được cải tạo, xây dựng lại trong giai đoạn 2026 - 2030.

Cận cảnh bốn khu tập thể cũ ở Hà Nội sắp 'lột xác', thay diện mạo mới.
tp-t14.jpg
Hà Nội vừa phê duyệt danh mục các dự án đầu tư cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ thuộc diện phải phá dỡ, gồm khu tập thể 3 tầng trên đường Lê Hồng Phong (phường Hà Đông), khu tập thể 23 Hàng Tre - 162 Trần Quang Khải (phường Hoàn Kiếm), khu tập thể 15C Trần Khánh Dư (phường Cửa Nam) và khu tập thể Trương Định (phường Tương Mai).
tp-kd-89.jpg
Khu tập thể 15C Trần Khánh Dư có diện tích khoảng 1.410m², gồm 2 tòa nhà 5 tầng, với 49 căn hộ. Sau nhiều năm sử dụng, công trình đã xuất hiện nhiều dấu hiệu xuống cấp. Tại nhiều vị trí, tường và trần nhà loang lổ, bong tróc, tình trạng thấm dột ảnh hưởng đến cuộc sống của các hộ dân.
tp-kd-30.jpg
tp-kd-16.jpg
Trước thực trạng trên, phường Cửa Nam đã lên kế hoạch cải tạo tòa chung cư. Theo quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 và phương án kiến trúc, chung cư sẽ được xây dựng lại thành tòa nhà cao 21 tầng, 4 tầng hầm.
tp-ht1.jpg
Khu tập thể 23 Hàng Tre - 162 Trần Quang Khải rộng khoảng 1.485m², hiện có 4 tòa nhà 5 tầng, với 85 căn hộ. Theo kết quả kiểm định của Sở Xây dựng, một số cấu kiện tại khu tập thể không còn đáp ứng yêu cầu về khả năng chịu lực, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cục bộ.
tp-ht-50.jpg
Theo phương án tái thiết, công trình mới tại khu tập thể 23 Hàng Tre - 162 Trần Quang Khải dự kiến gồm khối cao 7 tầng phía ngoài và khối 21 tầng phía trong, kết hợp 3 tầng hầm. Tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 398 tỷ đồng.
tp-t10.jpg
Khu tập thể 3 tầng trên đường Lê Hồng Phong (phường Hà Đông), sau nhiều thập kỷ tồn tại, cũng đang trong tình trạng xuống cấp.
tp-t7.jpg
Theo phương án dự kiến, khu tập thể 3 tầng trên đường Lê Hồng Phong sẽ được xây dựng lại thành 3 tòa nhà cao 34 tầng. Trong đó, 100% chủ sở hữu nhà tập thể tại đây sẽ được tái định cư tại chỗ.
tp-c4.jpg
Tại khu tập thể Trương Định (phường Tương Mai), những dãy nhà cũ kỹ nằm xen kẽ trong khu dân cư. Dự án tái thiết có diện tích quy hoạch hơn 14.600m², trong đó khoảng 13.700m² dành cho cải tạo khu tập thể, phần còn lại phục vụ mở đường và kết nối giao thông.
tp-t31.jpg
Sau hàng chục năm gắn bó với những khu tập thể cũ, nhiều cư dân đang chờ đợi kế hoạch cải tạo được triển khai, để những khu nhà xuống cấp được thay thế bằng không gian sống an toàn, khang trang hơn.
Trọng Tài Trọng Tài
#khu tập thể #Hà Nội #cải tạo #đầu tư #dân cư #xây dựng #xuống cấp

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe