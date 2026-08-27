Cận cảnh 4 khu tập thể cũ ở Hà Nội sắp được xây dựng lại

TPO - Sau nhiều thập kỷ sử dụng, 4 khu tập thể cũ tại Hà Nội có nhiều hạng mục bong tróc, thấm dột, xuống cấp sẽ được cải tạo, xây dựng lại trong giai đoạn 2026 - 2030.