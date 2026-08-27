Cận cảnh 4 khu tập thể cũ ở Hà Nội sắp được xây dựng lại

TPO - Sau nhiều thập kỷ sử dụng, 4 khu tập thể cũ tại Hà Nội có nhiều hạng mục bong tróc, thấm dột, xuống cấp sẽ được cải tạo, xây dựng lại trong giai đoạn 2026 - 2030.
Trước thực trạng trên, phường Cửa Nam đã lên kế hoạch cải tạo tòa chung cư. Theo quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 và phương án kiến trúc, chung cư sẽ được xây dựng lại thành tòa nhà cao 21 tầng, 4 tầng hầm.
Sau hàng chục năm gắn bó với những khu tập thể cũ, nhiều cư dân đang chờ đợi kế hoạch cải tạo được triển khai, để những khu nhà xuống cấp được thay thế bằng không gian sống an toàn, khang trang hơn.