Biên phòng phá tụ điểm khai thác vàng trái phép ở vùng biên Quảng Trị

TPO - Lực lượng Biên phòng Quảng Trị vừa phát hiện, phá dỡ một tụ điểm khai thác vàng trái phép tại khu vực biên giới, tiêu hủy 3 lán trại và vô hiệu hóa nhiều máy móc phục vụ khai thác.

Ngày 28/8, Đồn Biên phòng A Vao cho biết, trong quá trình tuần tra, kiểm soát bảo vệ biên giới và địa bàn, đơn vị đã phát hiện và xử lý một tụ điểm khai thác vàng trái phép.

Trước đó, tổ công tác gồm 6 cán bộ, chiến sĩ do Trung tá Lê Trung, Phó Đồn trưởng Đồn Biên phòng A Vao phụ trách, tổ chức tuần tra, truy quét tại khu vực Khe Chuông và Khe Pa Ka, thuộc thôn Tân Đi, xã Tà Rụt.

Lán trại của "vàng tặc".

Qua kiểm tra, lực lượng Biên phòng phát hiện một tụ điểm khai thác vàng trái phép. Tổ công tác đã phá dỡ, tiêu hủy 3 lán trại; vô hiệu hóa một máy nổ, một máy nghiền, một máy phát điện cùng nhiều vật dụng được sử dụng phục vụ hoạt động khai thác trái phép.

Cùng với việc xử lý tụ điểm trên, cán bộ Đồn Biên phòng A Vao tuyên truyền, vận động các hộ dân đang canh tác, sản xuất gần khu vực nâng cao cảnh giác, tích cực tham gia phòng, chống tội phạm.

Đánh sập hầm khai thác vàng trái phép.

Người dân được đề nghị kịp thời thông tin cho lực lượng biên phòng khi phát hiện các hoạt động khai thác lâm sản, khoáng sản trái phép, góp phần giữ vững an ninh, trật tự tại khu vực biên giới.