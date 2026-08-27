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Phá cách với lãnh Mỹ A

Trạch Dương

TPO - Sau 30 năm gắn lãnh Mỹ A với áo dài, nhà thiết kế Võ Việt Chung phá cách khi đưa chất liệu truyền thống lên túi xách. Anh kết hợp lụa đen Tân Châu với lục bình miền Tây và ngọc trai tự nhiên, tạo nên thiết kế thủ công chưa từng có.

Lãnh Mỹ A không còn đi liền áo dài

Nhà thiết kế (NTK) Võ Việt Chung vừa công bố dự án phá cách, gắn lãnh Mỹ A và các bộ sưu tập túi xách. Anh khẳng định hành trình tiếp theo vẫn là lãnh Mỹ A, nhưng lần này không phải là áo dài. Bộ sưu tập (BST) Bèo ra đời sau khoảng một năm thử nghiệm.

Điểm đặc biệt là BST chỉ 10 thiết kế, mỗi mẫu chỉ có một sản phẩm và không được sản xuất thêm. Nhà thiết kế nhấn mạnh tính độc bản và thủ công trong lần trở lại.

Sau ba thập kỷ theo đuổi áo dài, Võ Việt Chung nỗ lực tìm điều phá cách cho lãnh Mỹ A. Anh kỳ vọng loại lụa đặc trưng của Tân Châu, An Giang xuất hiện thường xuyên hơn trong đời sống, lần này là túi xách.

“Tôi muốn mọi người có thể sử dụng, chạm vào và cảm nhận lãnh Mỹ A hằng ngày”, nhà thiết kế chia sẻ.

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Võ Việt Chung phá cách khi kết hợp Lãnh Mỹ A với lục bình.

Điểm độc đáo hơn ở BST lần này là lãnh Mỹ A được kết hợp với lục bình phơi khô. Một bên lụa có độ óng, mềm và sắc đen sâu, trong khi lục bình giữ vẻ thô mộc cùng gam màu tự nhiên, tạo sự tương phản thú vị.

Võ Việt Chung giải thích ý tưởng đến từ cảnh quan và đời sống miền Tây. Nếu lãnh Mỹ A gắn với nghề dệt, nhuộm mặc nưa, lục bình lại xuất hiện quen thuộc trên ruộng đồng, sông rạch. Khi được đặt cạnh nhau, hai chất liệu gợi nhắc cùng một vùng đất nhưng kể câu chuyện bằng ngôn ngữ thời trang khác.

“Lúc thử nghiệm, tôi nhận ra hai chất liệu hợp nhau. Một bên thuộc về ruộng đồng, sông nước, bên còn lại gắn với nghề dệt và nghề nhuộm truyền thống. Từ đó, tôi nghĩ đến hình ảnh những cánh bèo miền Tây”, anh giải thích.

Không dễ ăn với lãnh Mỹ A

Kết hợp lãnh Mỹ A và lục bình lên cùng một phụ kiện không đơn giản. Lục bình sau khi phơi có độ cứng nhất định, lụa đòi hỏi cách xử lý mềm và chính xác. Ê-kíp phải cân chỉnh kết cấu để túi giữ được phom nhưng không tạo cảm giác thô cứng khi sử dụng.

Những người thợ vốn quen may áo dài cũng phải làm quen với kỹ thuật dựng túi. So với trang phục, phụ kiện đặt ra yêu cầu khác về kết cấu, sức chịu lực, đường viền và độ hoàn thiện ở cả mặt trong lẫn mặt ngoài.

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Sự kết hợp giữa lãnh Mỹ A và lục bình đều được thực hiện thủ công.

Các công đoạn từ xử lý lục bình, tạo phom đến đính kết đều được thực hiện thủ công. Vật liệu được phơi, cắt và tạo hình trước khi ghép với lãnh Mỹ A. Võ Việt Chung không muốn dựa vào xuất xứ truyền thống của chất liệu như một cách bảo đảm giá trị sản phẩm.

“Tôi không muốn làm món đồ chỉ để nói rằng đây là chất liệu Việt Nam. Điều quan trọng là người dùng thấy nó đẹp, tiện dụng và muốn mang theo. Khi sản phẩm hiện diện trong đời sống, câu chuyện văn hóa mới có cơ hội được tiếp tục”, anh cho biết.

Võ Việt Chung có 30 năm hoạt động trong ngành thời trang, được biết đến với quá trình phục hồi và quảng bá lãnh Mỹ A qua áo dài. Năm 2019, anh tổ chức show 25 năm lãnh Mỹ A - Báu vật nghìn năm. Năm 2020, nhà thiết kế nhận Huân chương Lao động hạng Ba nhờ những đóng góp cho thời trang. Anh cũng được UNESCO ghi nhận trong nỗ lực khôi phục, phát triển loại vải đặc trưng của vùng Tân Châu.

Trạch Dương
#Võ Việt Chung #Lãnh Mỹ A #túi xách Lãnh Mỹ A #Bèo Collection #thời trang Việt.

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