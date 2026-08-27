Tìm đại diện thay thế Mai Ngô

TPO - Sau thành tích Top 12 Miss Charm 2025 của Mai Ngô, Miss Charm Vietnam 2026 tìm kiếm người đẹp có khả năng giới thiệu văn hóa, du lịch và hình ảnh Việt Nam đến khán giả quốc tế. Ban tổ chức chỉ chọn 30 thí sinh vào vòng chính thức, đồng thời không công khai điểm số để hạn chế áp lực cho người dự thi.

Tìm đại diện kể câu chuyện Việt Nam

Miss Charm Vietnam 2026 khởi động tại TPHCM ngày 26/8 với chủ đề Beauty born from culture (Vẻ đẹp được nuôi dưỡng từ văn hóa). Cuộc thi hướng đến việc lựa chọn đại diện Việt Nam dự Miss Charm - sân chơi sắc đẹp quốc tế do Việt Nam khởi xướng.

Ban tổ chức cho biết người chiến thắng không chỉ được đánh giá qua ngoại hình và kỹ năng trình diễn. Thí sinh cần có tri thức, hiểu biết về văn hóa, khả năng giao tiếp và bản lĩnh để giới thiệu đất nước, con người Việt Nam trên sân khấu quốc tế.

Chủ đề mùa giải đặt văn hóa ở vị trí trung tâm. Mỗi người đẹp được khuyến khích khai thác câu chuyện cá nhân, trải nghiệm sống và góc nhìn riêng về Việt Nam. Đây là cơ sở để thí sinh truyền tải các giá trị văn hóa, góp phần quảng bá điểm đến, ẩm thực, di sản và đời sống con người Việt Nam.

Top 12 Miss Charm 2025 Mai Ngô đọ sắc cùng đại diện các nước tại cuộc thi năm nay.

Ban tổ chức cho rằng đại diện Việt Nam tại Miss Charm cần đóng vai trò cầu nối văn hóa. Ngoài việc tham gia các phần thi, người đẹp phải có khả năng trò chuyện với thí sinh đến từ nhiều quốc gia, giới thiệu bản sắc dân tộc bằng ngôn ngữ hiện đại và tạo được sự quan tâm của khán giả quốc tế.

Bà Thúy Nga - Chủ tịch, Trưởng ban giám khảo - cho biết mục tiêu của cuộc thi không dừng ở việc tìm kiếm gương mặt nổi bật về hình thức. “Miss Charm là nơi vẻ đẹp được kết nối với văn hóa, giáo dục, du lịch và những giá trị tích cực mà người phụ nữ có thể mang đến cho cộng đồng”, bà Nga nói.

Năm nay, Miss Charm Vietnam chỉ chọn 30 người đẹp vào vòng chính thức. Số lượng thí sinh được thu hẹp để ban tổ chức tập trung cho quá trình đào tạo.

Không công khai điểm số

Cách chấm thi là điểm mới của Miss Charm Vietnam 2026. Một số cuộc thi sắc đẹp công khai điểm số để tăng tính minh bạch, chương trình năm nay áp dụng hình thức chấm kín.

Nhà thiết kế Lê Hữu Nhân - Giám đốc quốc gia Miss Charm Vietnam 2026 - nhận định việc công khai điểm số giúp khán giả theo dõi rõ hơn quá trình đánh giá nhưng tạo áp lực hoặc khiến thí sinh tổn thương khi nhận điểm thấp.

Rashmita Rasindran - Miss Charm 2024 - đảm nhận vai trò giám khảo tìm đại diện Việt Nam tại Miss Charm 2026.

“Đây là cuộc thi về sắc đẹp và văn hóa. Điều chúng tôi hướng tới là sân chơi đơn thuần tôn vinh vẻ đẹp văn hóa và con người Việt Nam”, ông Lê Hữu Nhân chia sẻ.

Theo đại diện cuộc thi, kết quả được quyết định từ đánh giá chung của hội đồng giám khảo. Thành phần ban giám khảo dự kiến có các hoa hậu quốc tế và đại diện những đơn vị độc lập.

Sự kiện còn có sự góp mặt của Rashmita Rasindran - Miss Charm 2024 - trong vai trò thành viên ban giám khảo. Đại diện Miss Charm Philippines, Malaysia và Indonesia năm 2026 cùng Mai Ngô - đại diện Việt Nam tại Miss Charm 2025 - cũng góp mặt. Mai Ngô từng vào Top 12 và giành giải Người đẹp Du lịch tại mùa giải trước.