53 thí sinh Hoa hậu Việt Nam đổ bộ thảm đỏ Siêu cúp Quốc gia

TPO - 53 thí sinh Hoa hậu Việt Nam xuất hiện tại thảm đỏ Siêu cúp Bóng đá Quốc gia - Cúp THACO 2025/26, hòa vào không khí sôi động trước cuộc đối đầu giữa hai nhà vô địch CLB Công an Hà Nội và CLB Công an TPHCM.
Cuộc đối đầu năm nay càng được chờ đợi khi hai đội đều bước vào trận đấu với tư cách nhà vô địch. CLB Công an Hà Nội giành chức vô địch V.League 2025/26 sau mùa giải nổi bật với 64 điểm, trong khi CLB Công an TPHCM đăng quang Cúp Quốc gia và trở lại sân chơi Siêu cúp sau nhiều năm.
Không khí trước trận cũng khiến các thí sinh bàn luận sôi nổi về khả năng giành chiến thắng của hai đội. Họ mong chờ trận đấu hấp dẫn, có nhiều bàn thắng và đặc biệt muốn chứng kiến màn trình diễn của những tuyển thủ đang nhận được sự quan tâm lớn từ người hâm mộ.
Thí sinh Vũ Thị Khánh Vi (SBD 090) dự đoán trận đấu kết thúc với tỷ số 2-1, nghiêng về CLB Công an Hà Nội nhờ lợi thế sân nhà. Trong khi thí sinh Ngô Thị Mai Hoa (SBD 226) cho rằng hai đội có thể hòa và phải phân định thắng thua trên chấm luân lưu.