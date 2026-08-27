53 thí sinh Hoa hậu Việt Nam đổ bộ thảm đỏ Siêu cúp Quốc gia

TPO - 53 thí sinh Hoa hậu Việt Nam xuất hiện tại thảm đỏ Siêu cúp Bóng đá Quốc gia - Cúp THACO 2025/26, hòa vào không khí sôi động trước cuộc đối đầu giữa hai nhà vô địch CLB Công an Hà Nội và CLB Công an TPHCM.