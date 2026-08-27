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Hoa hậu

53 thí sinh Hoa hậu Việt Nam đổ bộ thảm đỏ Siêu cúp Quốc gia

Đỗ Quyên - Dương Triều - Duy Phạm

TPO - 53 thí sinh Hoa hậu Việt Nam xuất hiện tại thảm đỏ Siêu cúp Bóng đá Quốc gia - Cúp THACO 2025/26, hòa vào không khí sôi động trước cuộc đối đầu giữa hai nhà vô địch CLB Công an Hà Nội và CLB Công an TPHCM.

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Chiều 27/8, họp báo công bố Siêu cúp Bóng đá Quốc gia - Cúp THACO 2025/26 diễn ra tại Hà Nội. Các thí sinh của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026 rạng rỡ bước trên thảm đỏ.
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Họ diện trang phục khỏe khoắn, chia sẻ niềm hào hứng khi chuẩn bị có cơ hội trực tiếp theo dõi trận cầu lớn của bóng đá Việt Nam.
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Với nhiều thí sinh, đây không chỉ là dịp thưởng thức bóng đá, còn là cơ hội trải nghiệm không khí sôi động trên sân Hàng Đẫy.
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Cuộc đối đầu năm nay càng được chờ đợi khi hai đội đều bước vào trận đấu với tư cách nhà vô địch. CLB Công an Hà Nội giành chức vô địch V.League 2025/26 sau mùa giải nổi bật với 64 điểm, trong khi CLB Công an TPHCM đăng quang Cúp Quốc gia và trở lại sân chơi Siêu cúp sau nhiều năm.
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Không khí trước trận cũng khiến các thí sinh bàn luận sôi nổi về khả năng giành chiến thắng của hai đội. Họ mong chờ trận đấu hấp dẫn, có nhiều bàn thắng và đặc biệt muốn chứng kiến màn trình diễn của những tuyển thủ đang nhận được sự quan tâm lớn từ người hâm mộ.
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Thí sinh Vũ Thị Khánh Vi (SBD 090) dự đoán trận đấu kết thúc với tỷ số 2-1, nghiêng về CLB Công an Hà Nội nhờ lợi thế sân nhà. Trong khi thí sinh Ngô Thị Mai Hoa (SBD 226) cho rằng hai đội có thể hòa và phải phân định thắng thua trên chấm luân lưu.
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Dàn thí sinh Hoa hậu Việt Nam dành nhiều sự quan tâm cho các cầu thủ nổi bật của hai đội.
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Ở CLB Công an Hà Nội, những cái tên như Nguyễn Quang Hải, Bùi Hoàng Việt Anh, Lê Phạm Thành Long, Lê Văn Đô, Nguyễn Đình Bắc và Đoàn Văn Hậu thu hút sự chú ý của dàn thí sinh. Đây đều là cầu thủ có dấu ấn trong màu áo CLB và từng góp sức cho đội tuyển Việt Nam.
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Thủ môn Patrik Lê Giang và Khổng Minh Gia Bảo là những gương mặt đáng chú ý bên phía CLB Công an TPHCM. Sự góp mặt của các tuyển thủ trong đội hình hai CLB giúp trận đấu có thêm sức hút với người hâm mộ, trong đó có các thí sinh Hoa hậu Việt Nam.
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Đoàn Hải Lan (SBD 024) cho biết cô đặc biệt yêu thích tiền vệ Nguyễn Quang Hải bởi kỹ thuật và khả năng tạo sự đột biến.
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Bên cạnh những cầu thủ giàu kinh nghiệm, Đình Bắc cũng được nhiều thí sinh nhắc tên. Các cô gái cho rằng tiền đạo trẻ mang đến nguồn năng lượng khác biệt và đáng chờ đợi trong trận đấu giữa hai nhà vô địch.
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Nhiều cô gái cho biết họ ít có cơ hội gặp các cầu thủ nổi tiếng nên khá hào hứng. Họ sẵn sàng ra sân cổ vũ cho các cầu thủ mình yêu thích trong trận đấu diễn ra ngày 30/8.
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Siêu cúp năm nay mang ý nghĩa đặc biệt khi đội tuyển Việt Nam vừa bảo vệ thành công chức vô địch ASEAN Cup 2026.
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Trận tranh Siêu cúp Bóng đá Quốc gia 2025/26 - Cúp THACO giữa CLB Công an Hà Nội và CLB Công an TPHCM diễn ra lúc 18h ngày 30/8 tại sân Hàng Đẫy. Đội vô địch sẽ nhận Cúp, Huy chương và 300 triệu đồng tiền thưởng, đội còn lại nhận 200 triệu đồng.
Đỗ Quyên - Dương Triều - Duy Phạm
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