53 thí sinh Hoa hậu Việt Nam đeo gùi hái chè

TPO - Sáng 25/8, 53 thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 có chuyến trải nghiệm tại đồi chè Tân Uyên, Lai Châu. Giữa không gian những nương chè xanh bát ngát, các cô gái giao lưu với người dân, tự tay hái những búp chè và tham gia công đoạn sao chè.
Đồi chè Tân Uyên là một trong những hình ảnh đặc trưng của địa phương, với những nương chè xanh trải rộng theo triền đồi, tạo nên không gian khoáng đạt giữa núi rừng Tây Bắc.
53 thí sinh nhận được sự chào đón nhiệt tình của bà con đồng bào vùng cao Tân Uyên.
Các thí sinh chia sẻ sự háo hức khi lần đầu được tận mắt chứng kiến những đồi chè xanh mát, bạt ngàn, trải dài theo sườn đồi.
Chưa kịp thử trang phục dân tộc, một số thí sinh vẫn đầy hứng khởi chọn cho mình những chiếc khăn và phụ kiện rực rỡ của bà con vùng cao.
Trong 5 ngày tại Lai Châu, 53 thí sinh đã có những trải nghiệm đặc biệt, từ khám phá danh thắng, tìm hiểu văn hóa đến thực hiện dự án nhân ái. Mỗi điểm đến mang đến lát cắt khác về vùng đất Tây Bắc.
Thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 tham dự buổi giao lưu, chào mừng của địa phương.
Tại sự kiện, các cô gái đã gửi tới bà con những ca khúc vui tươi, mang năng lượng nhiệt huyết của tuổi trẻ.
Bà con Tân Uyên chăm chú theo dõi màn thể hiện của các thí sinh trên sân khấu. Những khán giả nồng nhiệt này còn lưu lại khoảnh khắc rạng rỡ của các cô gái.
Thí sinh có cơ hội trực tiếp hòa mình vào không gian lao động, tìm hiểu câu chuyện về cây chè - một trong những sản vật gắn bó với đời sống của người dân địa phương. Không ít thí sinh lần đầu được trực tiếp đứng giữa những đồi chè xanh và tự tay hái những búp chè chuẩn bị cho quy trình chế biến.
Tại khu vực chế biến, 53 thí sinh được tìm hiểu và trực tiếp tham gia công đoạn sao chè cùng bà con. Từ những búp chè vừa được hái trên đồi đến thành phẩm, họ có thêm cơ hội hình dung rõ hơn về các công đoạn tỉ mỉ.