53 thí sinh Hoa hậu Việt Nam đeo gùi hái chè

TPO - Sáng 25/8, 53 thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 có chuyến trải nghiệm tại đồi chè Tân Uyên, Lai Châu. Giữa không gian những nương chè xanh bát ngát, các cô gái giao lưu với người dân, tự tay hái những búp chè và tham gia công đoạn sao chè.