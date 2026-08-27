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Hoa hậu

53 thí sinh Hoa hậu Việt Nam check-in 'tứ đại đỉnh đèo' Ô Quy Hồ

Duy Nam - Dương Triều

TPO - 53 thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 khoác trang phục truyền thống của đồng bào các dân tộc vùng cao Tây Bắc khám phá đèo Ô Quy Hồ - một trong tứ đại đỉnh đèo của Việt Nam.

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Trong hành trình đến với Ô Quy Hồ ngày 26/8, các cô gái diện trang phục của dân tộc Si La, Cống, Lự, Dao, Mông. Những gam màu rực rỡ, hoa văn và kiểu dáng đặc trưng của từng bộ trang phục tạo nên hình ảnh đầy màu sắc giữa không gian núi rừng hùng vĩ.
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Lần đầu tham quan danh thắng nổi bật của Tây Bắc trong những bộ trang phục dân tộc rực rỡ sắc màu, nhiều cô gái dành thời gian check-in, lưu lại những khoảnh khắc đáng nhớ.
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Không ít thí sinh cho biết các bộ trang phục truyền thống để lại cho họ ấn tượng bởi sự cầu kỳ và những câu chuyện, văn hóa trong từng chi tiết. Mỗi trang phục mang đặc trưng riêng, từ cách phối màu, hoa văn cho tới những món phụ kiện đi kèm.
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Trải nghiệm giúp các cô gái hiểu thêm phần nào về đời sống văn hóa phong phú của cộng đồng các dân tộc đang sinh sống tại vùng Tây Bắc.
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Ô Quy Hồ là cung đèo nổi tiếng nằm trên tuyến Quốc lộ 4D, nối hai tỉnh Lào Cai và Lai Châu. Với chiều dài khoảng 50 km, đỉnh đèo cao hơn 2.035 m, nơi đây được biết đến là một trong những cung đường hiểm trở và có cảnh quan ấn tượng bậc nhất vùng Tây Bắc.
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Nhiều thí sinh thích thú khi trải nghiệm trang phục dân tộc Mông. Trong thời gian lưu lại Lai Châu, thí sinh Hoa hậu Việt Nam có dịp tìm hiểu văn hóa và đời sống của bà con vùng cao Tây Bắc.
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Một nhóm thí sinh được trải nghiệm trang phục dân tộc Thái, khoe nét đẹp dịu dàng.
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Sự xuất hiện của 53 thí sinh trong những bộ trang phục truyền thống của bà con vùng cao góp phần tạo nên bức tranh đa sắc màu tại một trong những địa danh nổi tiếng nhất Tây Bắc.
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Hành trình 5 ngày tại Lai Châu là trải nghiệm đáng nhớ đối với 53 cô gái Hoa hậu Việt Nam. Sau những ngày tập luyện với cường độ cao, các thí sinh có khoảng nghỉ ngơi, trải nghiệm không khí thoáng đãng và khung cảnh hùng vĩ của vùng Tây Bắc.
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Bên cạnh việc rèn luyện các kỹ năng trình diễn, giao tiếp, ứng xử và tham gia các hoạt động cộng đồng, hành trình trải nghiệm văn hóa tại Tây Bắc làm phong phú hơn trải nghiệm của 53 cô gái Hoa hậu Việt Nam 2026.
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Sau hành trình 5 ngày tại Lai Châu, 53 thí sinh trở về nhà chung ở Hà Nội để tiếp tục hoạt động trong hành trình vòng Chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2026.
Duy Nam - Dương Triều
#Thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 #Hoa hậu Việt Nam 2026 #tứ đại đỉnh đèo #Ô Quy Hồ #chung khảo Hoa hậu Việt Nam

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