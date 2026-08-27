53 thí sinh Hoa hậu Việt Nam check-in 'tứ đại đỉnh đèo' Ô Quy Hồ

TPO - 53 thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 khoác trang phục truyền thống của đồng bào các dân tộc vùng cao Tây Bắc khám phá đèo Ô Quy Hồ - một trong tứ đại đỉnh đèo của Việt Nam.