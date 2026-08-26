53 cô gái Hoa hậu Việt Nam thử trang phục đồng bào Tây Bắc

TPO - Sáng 25/8, trong chuyến trải nghiệm tại đồi chè Tân Uyên, Lai Châu, 53 thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 được khoác lên mình những bộ trang phục truyền thống của đồng bào Mông, Dao, Thái, Khơ Mú.