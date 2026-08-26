53 cô gái Hoa hậu Việt Nam thử trang phục đồng bào Tây Bắc

TPO - Sáng 25/8, trong chuyến trải nghiệm tại đồi chè Tân Uyên, Lai Châu, 53 thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 được khoác lên mình những bộ trang phục truyền thống của đồng bào Mông, Dao, Thái, Khơ Mú.
Khoác lên mình những bộ trang phục của đồng bào Mông, Dao, Thái, Khơ Mú, các cô gái có cơ hội cảm nhận rõ hơn vẻ đẹp văn hóa đa dạng của vùng đất Lai Châu.
Với nhiều thí sinh, đây là lần đầu họ được trực tiếp mặc và tìm hiểu về trang phục truyền thống của đồng bào các dân tộc.
Không gian đồi chè Tân Uyên sáng 25/8 trở nên rực rỡ hơn với sự xuất hiện của 53 cô gái trong những bộ trang phục mang màu sắc văn hóa vùng cao.
Hai thí sinh Lê Trần Bảo My (trái), Gouband Lisa đeo gùi, lên đồi hái chè với trang phục của dân tộc Khơ Mú.
Các thí sinh thích thú khi được mặc trang phục đồng bào vùng cao, trải nghiệm hái chè.
Thí sinh Mai Thị Yến Nhi diện trang phục màu sắc rực rỡ của dân tộc Mông.
Mỗi bộ trang phục mang lại nét đẹp riêng, đồng thời chứa đựng những câu chuyện văn hóa, đời sống của đồng bào. Nhiều thí sinh dành thời gian trò chuyện với người dân, lắng nghe tri thức dệt may trang phục truyền thống của bà con vùng cao.