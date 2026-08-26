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Hoa hậu

53 cô gái Hoa hậu Việt Nam thử trang phục đồng bào Tây Bắc

Duy Nam - Dương Triều

TPO - Sáng 25/8, trong chuyến trải nghiệm tại đồi chè Tân Uyên, Lai Châu, 53 thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 được khoác lên mình những bộ trang phục truyền thống của đồng bào Mông, Dao, Thái, Khơ Mú.

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Bên cạnh chương trình giao lưu văn nghệ, hái chè và tham gia quy trình sao chè, trải nghiệm thử trang phục truyền thống của các dân tộc sinh sống tại khu vực Tây Bắc khiến 53 thí sinh vô cùng háo hức.
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Khoác lên mình những bộ trang phục của đồng bào Mông, Dao, Thái, Khơ Mú, các cô gái có cơ hội cảm nhận rõ hơn vẻ đẹp văn hóa đa dạng của vùng đất Lai Châu.
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Với nhiều thí sinh, đây là lần đầu họ được trực tiếp mặc và tìm hiểu về trang phục truyền thống của đồng bào các dân tộc.
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Những bộ váy áo với màu sắc nổi bật, đường thêu, họa tiết riêng biệt khiến các cô gái không ngớt trầm trồ. Sau khi được người dân địa phương hướng dẫn cách mặc và phối các phụ kiện phù hợp, nhiều thí sinh cùng nhau ngắm nhìn diện mạo mới rạng rỡ.
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Không gian đồi chè Tân Uyên sáng 25/8 trở nên rực rỡ hơn với sự xuất hiện của 53 cô gái trong những bộ trang phục mang màu sắc văn hóa vùng cao.
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Thí sinh Vũ Hồng Hạnh thích thú khi mặc thử trang phục của dân tộc Mông với những gam màu nổi bật và các chi tiết trang trí đặc trưng.
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Thí sinh Nguyễn Diệu Chi dịu dàng hơn khi diện trang phục dân tộc Thái bên đồi chè Tân Uyên. Cô được nghe giới thiệu kỹ hơn về ý nghĩa từng chi tiết, đặc biệt là hàng khuy bạc.
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Hai thí sinh Lê Trần Bảo My (trái), Gouband Lisa đeo gùi, lên đồi hái chè với trang phục của dân tộc Khơ Mú.
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Các thí sinh thích thú khi được mặc trang phục đồng bào vùng cao, trải nghiệm hái chè.
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Thí sinh Mai Thị Yến Nhi diện trang phục màu sắc rực rỡ của dân tộc Mông.
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Thí sinh Nguyễn Ngọc Thảo Nguyên duyên dáng bên đồi chè, diện trang phục thổ cẩm màu sắc nổi bật.
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Mỗi bộ trang phục mang lại nét đẹp riêng, đồng thời chứa đựng những câu chuyện văn hóa, đời sống của đồng bào. Nhiều thí sinh dành thời gian trò chuyện với người dân, lắng nghe tri thức dệt may trang phục truyền thống của bà con vùng cao.
Duy Nam - Dương Triều
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