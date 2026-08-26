Dấu ấn dự án nhân ái của 53 thí sinh Hoa hậu Việt Nam tại Lai Châu

TPO - Không chỉ trao tặng những phần quà thiết yếu, 53 thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 cùng xây dựng một dự án nhân ái hướng đến giá trị sử dụng lâu dài cho trẻ em vùng cao.

Từ việc lên ý tưởng, vận động thêm nguồn lực đến phân công nhân sự và triển khai đồng loạt tại ba điểm trường của Trường Mầm non xã Tả Lèng, 53 thí sinh đã để lại ấn tượng về sự chủ động và chuẩn bị kỹ lưỡng.

Dự án được triển khai bài bản

Với nhiều thí sinh, dự án nhân ái tại Tả Lèng cho họ lần đầu có cơ hội tham gia một hoạt động cộng đồng với quy mô lớn, do tập thể 53 thí sinh chung tay.

Sau thời gian cùng nhau lên ý tưởng và chuẩn bị, các cô gái bàn giao khu vui chơi, 3 chiếc tivi 65 inch, 304 bộ áo đồng phục cùng hàng trăm suất ăn dành cho các em học sinh Trường Mầm non Tả Lèng.

Để triển khai dự án tại ba điểm trường trong cùng một buổi sáng, các thí sinh phải chuẩn bị tỉ mỉ. Công việc đã được các cô gái bàn bạc, xây dựng và phân công rõ người rõ việc.

Ngô Thị Mai Hoa cho biết trong nhóm có những thí sinh từng có kinh nghiệm triển khai hoạt động cộng đồng đều chủ động hỗ trợ tìm hiểu nguồn vật dụng chuẩn bị cho khu vui chơi.

Với Mai Hoa, việc xây dựng khu vui chơi mang ý nghĩa khác với món quà sử dụng trong thời gian ngắn. Không gian này có thể trở thành nơi trẻ em gặp gỡ, vận động và tạo dựng các mối quan hệ với bạn bè.

Tư duy hướng đến giá trị lâu dài là điểm xuyên suốt của dự án. Theo Bùi Minh Phương - một trong những thành viên năng nổ, đảm nhận vai trò MC, kết nối thí sinh, mục tiêu của nhóm không chỉ là trao những món quà mang tính hỗ trợ trước mắt.

“Đồng phục, bữa ăn hay các phần quà có thể đáp ứng nhu cầu tại một thời điểm, trong khi khu vui chơi tiếp tục ở lại với trẻ em ngay cả khi chúng tôi đã rời Lai Châu”, cô nói.

Chỉ có một buổi sáng để triển khai dự án, 53 thí sinh phải thực hiện nhiều phần việc khác nhau. Việc tổ chức nhân sự được họ phân công rõ ràng. Các thí sinh được chia thành những nhóm nhỏ, có nhóm phụ trách chuẩn bị bữa ăn, nhóm tập luyện văn nghệ, nhóm hỗ trợ trẻ tô tượng và nhóm đảm nhiệm vai trò kết nối với chính quyền địa phương.

Việc phân công dựa trên khả năng, sở trường từng thí sinh để bảo đảm các phần việc được thực hiện đồng đều. Việc xác định đầu việc, bố trí nhân sự và tận dụng thế mạnh của từng người trở thành yếu tố quan trọng để chương trình diễn ra đồng bộ.

Các thí sinh thực hiện dự án nhân ái tại ba điểm trường ở Trường Mầm non xã Tả Lèng, Lai Châu. Ảnh: Dương Triều.

Dự án nhân ái là bài học thực tế về khả năng làm việc nhóm, tổ chức công việc và trách nhiệm xã hội. Quan trọng hơn, việc lựa chọn đầu tư vào khu vui chơi, thiết bị phục vụ giáo dục cho thấy các thí sinh hướng đến một giá trị lâu dài sau khi chương trình kết thúc.

Chuyên nghiệp nhưng vẫn thân thiện, gần gũi

Chính quyền và đội ngũ giáo viên địa phương không khỏi ngạc nhiên trước cách 53 thí sinh triển khai dự án tại trường Mầm non Tả Lèng.

Ông Hoàng Văn Trinh - Bí thư Đảng ủy xã Tả Lèng - cho biết những thiết bị phục vụ vui chơi, giải trí được trao tặng là sự hỗ trợ có ý nghĩa, góp phần cải thiện môi trường giáo dục và tạo thêm điều kiện phát triển cho trẻ em địa phương.

Từ góc độ quản lý địa phương, ông Trinh đánh giá cao việc dự án tập trung vào những công trình có thể sử dụng thường xuyên. Ông cho biết nhà trường và địa phương từng nhận được nhiều sự hỗ trợ, trong đó có đồ dùng học tập và trang thiết bị. Tuy nhiên, khu vui chơi và các thiết bị phục vụ hoạt động ngoài trời lần này có ý nghĩa đặc biệt bởi phục vụ trẻ trong thời gian dài, tạo không gian vận động và sinh hoạt.

Cô Nguyễn Hồng Huệ - Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Tả Lèng - cho biết nhà trường từng đón nhiều đoàn thiện nguyện. Tuy nhiên, đoàn thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 tạo dấu ấn nhờ sự chủ động và tinh thần phối hợp trong quá trình triển khai.

Theo cô Huệ, thay vì chờ hướng dẫn từ phía nhà trường, các thí sinh nhanh chóng chia thành những nhóm nhỏ và thực hiện các phần việc đã chuẩn bị. “Ấn tượng đầu tiên của tôi về các thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 là sự gần gũi, thân thiện và chu đáo. Tôi cảm nhận được sự chuyên nghiệp nhưng vẫn gần gũi, tinh thần nhân ái của các bạn”, cô Huệ chia sẻ.

53 thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 cùng xây dựng một dự án nhân ái hướng đến giá trị sử dụng lâu dài cho trẻ em vùng cao. Ảnh: BTC.

Cô Nguyễn Hồng Huệ đánh giá khu vui chơi ngoài trời đáp ứng các yêu cầu về an toàn, thẩm mỹ và phù hợp với hoạt động của học sinh mầm non. Công trình có thể được sử dụng thường xuyên trong quá trình học tập, sinh hoạt của trẻ.

Cô giáo Bùi Thị Linh có 10 năm công tác tại trường Mầm non Tả Lèng nhìn nhận khu vui chơi ngoài trời có thể tạo thêm động lực để học sinh yêu thích việc đến trường. Với một ngôi trường vùng cao từng trải qua giai đoạn còn nhiều thiếu thốn về cơ sở vật chất, mỗi sự đầu tư phù hợp đều mang ý nghĩa thiết thực với đời sống học tập của trẻ.

Từ góc độ quản lý giáo dục, bà Vũ Thị Huế - chuyên viên Phòng Giáo dục Mầm non - Tiểu học, Sở GD&ĐT tỉnh Lai Châu - cho rằng những thiết bị sân chơi ngoài trời và tivi được trao tặng không chỉ mang đến niềm vui trước mắt.

Các thiết bị này có thể hỗ trợ trẻ phát triển thể chất, mở rộng khả năng tiếp cận giáo dục và góp phần thúc đẩy ứng dụng công nghệ trong hoạt động giáo dục tại những địa bàn còn nhiều khó khăn.