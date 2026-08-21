4 cô gái đến từ Đại học Ngoại thương ở Hoa hậu Việt Nam 2026

TPO - Bốn cô gái đến từ Đại học Ngoại thương ở nhà chung Hoa hậu Việt Nam 2026 có nền tảng đa dạng về học vấn, tài năng. Có thí sinh đang theo học cùng lúc hai trường đại học, có thí sinh sở hữu tài năng chơi đàn piano.