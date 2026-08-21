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Hoa hậu

4 cô gái đến từ Đại học Ngoại thương ở Hoa hậu Việt Nam 2026

Duy Nam - Dương Triều

TPO - Bốn cô gái đến từ Đại học Ngoại thương ở nhà chung Hoa hậu Việt Nam 2026 có nền tảng đa dạng về học vấn, tài năng. Có thí sinh đang theo học cùng lúc hai trường đại học, có thí sinh sở hữu tài năng chơi đàn piano.

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Trong số 53 thí sinh tại nhà chung Hoa hậu Việt Nam 2026, có bốn thí sinh đến từ Đại học Ngoại thương là Đinh Diệu Anh (SBD 186), Lê Phương Nghi (SBD 031), Lê Trần Bảo My (SBD 716) và Vũ Thị Khánh Vi (SBD 090). Trong nhiều năm qua, Đại học Ngoại thương được xem là một trong những cái nôi đào tạo ra nhiều gương mặt nổi bật của các cuộc thi sắc đẹp.
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Trong giới sắc đẹp, không ít người gọi Đại học Ngoại thương là cái nôi đào tạo hoa hậu. Từ Hoa hậu Việt Nam 2006 Mai Phương Thúy đến Hoa hậu Việt Nam 2014 Nguyễn Cao Kỳ Duyên, Hoa hậu Việt Nam 2016 Đỗ Mỹ Linh, dấu ấn của sinh viên Đại học Ngoại thương đã góp phần tạo nên một thương hiệu riêng trong làng nhan sắc Việt.
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Tại cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026, những thí sinh đến từ Đại học Ngoại thương đều có thành tích học tập ấn tượng. Bên cạnh việc học tập, họ tích cực tham gia các hoạt động đoàn đội và phát triển kỹ năng ở nhiều lĩnh vực như người mẫu, MC, diễn giả…
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Lê Trần Bảo My và Vũ Thị Khánh Vi thân thiết sau hơn 10 ngày tập trung tại nhà chung Hoa hậu Việt Nam 2026 ở Hà Nội.
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Lê Trần Bảo My sinh năm 2005, đến từ Hà Nội, cao 1,76 m, đang theo học cùng lúc tại Đại học Ngoại thương và Đại học Công đoàn.
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Đam mê trình diễn từ nhỏ, cô có kinh nghiệm đồng hành cùng nhiều chương trình thời trang, có năng khiếu múa dân gian đương đại, nhảy hiện đại, ca hát và trình diễn catwalk.
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Vũ Thị Khánh Vi sinh năm 2004, đến từ Ninh Bình, đã tốt nghiệp Đại học Ngoại thương. Cô thu hút với gương mặt ngọt ngào, tự nhiên.
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Bên cạnh việc tập thể lực, kỹ năng giao tiếp, Khánh Vi đang trau dồi thêm kiến thức cho vòng chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2026. Cô tin rằng việc duy trì lối sống lành mạnh giúp cô có đủ năng lượng để hoàn thành tốt các hoạt động trong cuộc thi.
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Lê Phương Nghi sinh năm 2006, cao 1,72 m, là sinh viên ngành Kinh tế đối ngoại tại Phân hiệu Đại học Ngoại thương ở TPHCM.
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Phương Nghi đến với Hoa hậu Việt Nam với thành tích Hoa khôi Đại học Ngoại thương, sở hữu IELTS 7.5 và có thể giao tiếp bằng tiếng Nhật. Cô còn có khả năng chơi đàn piano.
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Đinh Diệu Anh sinh năm 2003, đã tốt nghiệp loại xuất sắc Đại học Ngoại thương với hai chương trình đào tạo là Tiếng Anh thương mại, định hướng Kinh doanh quốc tế và Kinh tế đối ngoại. Cô đạt IELTS 7.5 từ năm lớp 11 và có chứng chỉ tiếng Trung HSK 4. Tại cuộc thi Duyên dáng Ngoại thương 2023, cô đạt danh hiệu á khôi.
Duy Nam - Dương Triều
#Thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 #Đại học Ngoại thương #chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2026 #nhà chung Hoa hậu Việt Nam 2026

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