4 cô gái đến từ Đại học Ngoại thương ở Hoa hậu Việt Nam 2026

TPO - Bốn cô gái đến từ Đại học Ngoại thương ở nhà chung Hoa hậu Việt Nam 2026 có nền tảng đa dạng về học vấn, tài năng. Có thí sinh đang theo học cùng lúc hai trường đại học, có thí sinh sở hữu tài năng chơi đàn piano.
Trong giới sắc đẹp, không ít người gọi Đại học Ngoại thương là cái nôi đào tạo hoa hậu. Từ Hoa hậu Việt Nam 2006 Mai Phương Thúy đến Hoa hậu Việt Nam 2014 Nguyễn Cao Kỳ Duyên, Hoa hậu Việt Nam 2016 Đỗ Mỹ Linh, dấu ấn của sinh viên Đại học Ngoại thương đã góp phần tạo nên một thương hiệu riêng trong làng nhan sắc Việt.
Lê Trần Bảo My và Vũ Thị Khánh Vi thân thiết sau hơn 10 ngày tập trung tại nhà chung Hoa hậu Việt Nam 2026 ở Hà Nội.
Đam mê trình diễn từ nhỏ, cô có kinh nghiệm đồng hành cùng nhiều chương trình thời trang, có năng khiếu múa dân gian đương đại, nhảy hiện đại, ca hát và trình diễn catwalk.
Bên cạnh việc tập thể lực, kỹ năng giao tiếp, Khánh Vi đang trau dồi thêm kiến thức cho vòng chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2026. Cô tin rằng việc duy trì lối sống lành mạnh giúp cô có đủ năng lượng để hoàn thành tốt các hoạt động trong cuộc thi.
Phương Nghi đến với Hoa hậu Việt Nam với thành tích Hoa khôi Đại học Ngoại thương, sở hữu IELTS 7.5 và có thể giao tiếp bằng tiếng Nhật. Cô còn có khả năng chơi đàn piano.
Đinh Diệu Anh sinh năm 2003, đã tốt nghiệp loại xuất sắc Đại học Ngoại thương với hai chương trình đào tạo là Tiếng Anh thương mại, định hướng Kinh doanh quốc tế và Kinh tế đối ngoại. Cô đạt IELTS 7.5 từ năm lớp 11 và có chứng chỉ tiếng Trung HSK 4. Tại cuộc thi Duyên dáng Ngoại thương 2023, cô đạt danh hiệu á khôi.