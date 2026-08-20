Bên trong buổi rèn dáng và luyện thần thái ở nhà chung Hoa hậu Việt Nam 2026

TPO - Trong khuôn khổ các hoạt động tại nhà chung Hoa hậu Việt Nam 2026, 53 thí sinh có buổi giao lưu với chủ đề “Own Your Beauty”, gặp gỡ và học hỏi kinh nghiệm từ các chuyên gia đến từ Hàn Quốc là Kim Tae Youn và Park Chae Gyeong.
Các thí sinh cũng có cơ hội trao đổi trực tiếp, thực hành và nhận góp ý dựa trên đặc điểm ngoại hình của từng người.
Thông qua phần chia sẻ của hai chuyên gia, 53 thí sinh được tìm hiểu cách xác định phong cách trang điểm phù hợp với đường nét gương mặt, màu da, trang phục và hoàn cảnh xuất hiện.
Hoạt động tạo điều kiện để 53 người đẹp tiếp cận kinh nghiệm đào tạo quốc tế, chuẩn bị tốt hơn cho đêm chung khảo và chặng chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026.
Nhiều thí sinh cũng quan tâm đến cách lựa chọn mỹ phẩm, chăm sóc làn da khô và duy trì lớp trang điểm trong điều kiện hoạt động ngoài trời hoặc phải ghi hình trong thời gian dài.
Bên cạnh chủ đề làm đẹp, kỹ năng trình diễn cũng nhận được nhiều sự quan tâm. Nhiều thí sinh quan tâm đến việc duy trì tư thế đẹp trước ống kính trong thời gian ghi hình kéo dài.
Các chuyên gia cũng trực tiếp quan sát, nhận định đặc điểm gương mặt và đưa ra những tư vấn phù hợp với từng thí sinh.
Trong khi đó, chuyên gia Park Chae Gyeong mang đến những chia sẻ gần gũi về trang điểm và chăm sóc sắc đẹp.