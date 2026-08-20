Bên trong buổi rèn dáng và luyện thần thái ở nhà chung Hoa hậu Việt Nam 2026

TPO - Trong khuôn khổ các hoạt động tại nhà chung Hoa hậu Việt Nam 2026, 53 thí sinh có buổi giao lưu với chủ đề “Own Your Beauty”, gặp gỡ và học hỏi kinh nghiệm từ các chuyên gia đến từ Hàn Quốc là Kim Tae Youn và Park Chae Gyeong.