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Hoa hậu

Bên trong buổi rèn dáng và luyện thần thái ở nhà chung Hoa hậu Việt Nam 2026

Duy Nam - Dương Triều

TPO - Trong khuôn khổ các hoạt động tại nhà chung Hoa hậu Việt Nam 2026, 53 thí sinh có buổi giao lưu với chủ đề “Own Your Beauty”, gặp gỡ và học hỏi kinh nghiệm từ các chuyên gia đến từ Hàn Quốc là Kim Tae Youn và Park Chae Gyeong.

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Tại buổi giao lưu, hai chuyên gia Hàn Quốc giúp 53 cô gái có cơ hội nhìn nhận rõ hơn về vẻ đẹp, cá tính và những thế mạnh riêng của bản thân.
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Hai chuyên gia đã chia sẻ kinh nghiệm về trình diễn, làm chủ sân khấu, xây dựng phong cách và hoàn thiện hình ảnh cá nhân.
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Các thí sinh cũng có cơ hội trao đổi trực tiếp, thực hành và nhận góp ý dựa trên đặc điểm ngoại hình của từng người.
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Thông qua phần chia sẻ của hai chuyên gia, 53 thí sinh được tìm hiểu cách xác định phong cách trang điểm phù hợp với đường nét gương mặt, màu da, trang phục và hoàn cảnh xuất hiện.
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Hoạt động tạo điều kiện để 53 người đẹp tiếp cận kinh nghiệm đào tạo quốc tế, chuẩn bị tốt hơn cho đêm chung khảo và chặng chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026.
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Nhiều thí sinh cũng quan tâm đến cách lựa chọn mỹ phẩm, chăm sóc làn da khô và duy trì lớp trang điểm trong điều kiện hoạt động ngoài trời hoặc phải ghi hình trong thời gian dài.
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Bên cạnh chủ đề làm đẹp, kỹ năng trình diễn cũng nhận được nhiều sự quan tâm. Nhiều thí sinh quan tâm đến việc duy trì tư thế đẹp trước ống kính trong thời gian ghi hình kéo dài.
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Tại buổi giao lưu, nhiều cô gái tự tin sử dụng tiếng Anh để trực tiếp đặt câu hỏi, trao đổi và chia sẻ quan điểm với các chuyên gia đến từ Hàn Quốc.
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Theo chuyên gia đến từ Hàn Quốc, để tìm được cảm hứng cũng như xây dựng cá tính riêng, mỗi người cần nỗ lực và không ngừng hoàn thiện bản thân.
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Các chuyên gia cũng trực tiếp quan sát, nhận định đặc điểm gương mặt và đưa ra những tư vấn phù hợp với từng thí sinh.
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Chuyên gia Kim Tae Youn cũng chia sẻ về hành trình theo đuổi lĩnh vực người mẫu. Theo cô, việc kiểm soát cơ thể tốt giúp tạo nên cảm giác tự nhiên và tự tin.
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Trong khi đó, chuyên gia Park Chae Gyeong mang đến những chia sẻ gần gũi về trang điểm và chăm sóc sắc đẹp.
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Sau buổi giao lưu, các thí sinh học được nhiều bài học bổ ích về kỹ năng catwalk, dáng đi và cách làm đẹp hiệu quả để chuẩn bị cho hành trình sắp tới tại vòng chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2026.
Duy Nam - Dương Triều
#Thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 #siêu mẫu Hàn Quốc #chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2026 #nhà chung Hoa hậu Việt Nam 2026

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