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Kiều Thanh chưa bị tước danh hiệu nghệ sĩ ưu tú

Ngọc Ánh

TPO - Dù đã bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra song Kiều Thanh chưa bị tước danh hiệu nghệ sĩ ưu tú ở thời điểm hiện tại. Nếu quá trình tố tụng dẫn tới một bản án có hiệu lực pháp luật và hình phạt thuộc trường hợp luật quy định, việc tước danh hiệu mới được đặt ra theo trình tự, thẩm quyền của pháp luật.

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố và bắt tạm giam 82 bị can trong đó có diễn viên Kiều Thanh (45 tuổi), để điều tra về các hành vi sản xuất công cụ dùng vào việc sử dụng trái phép chất ma túy, mua bán trái phép chất ma túy và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Kiều Thanh khai nhận bạn bè mời uống bia rượu, sau này mới biết trong đó có pha ma túy tổng hợp. Với vai trò là diễn viên, Kiều Thanh thừa nhận việc dùng chất cấm là không nên và cần xem xét lại, ảnh hưởng đến công chúng và "như vậy là sai trái".

Tuy nhiên quá trình điều tra xác định để có tiền phục vụ nhu cầu sử dụng ma túy, Thanh đã bán ma túy cho các đối tượng nghiện để kiếm lời, đồng thời thường xuyên tụ tập sử dụng ma túy tại nhà. Tại thời điểm kiểm tra, Kiều Thanh cùng một số đối tượng sử dụng heroin và ma túy đá.

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NSƯT Kiều Thanh bị khởi tố vì liên quan đến ma túy.

Thông tin Kiều Thanh bị khởi tố nhanh chóng nhận được sự quan tâm của công chúng, bởi đây là diễn viên truyền hình nổi tiếng, từng được phong tặng danh hiệu nghệ sĩ ưu tú vào năm 2015.

Nhiều người đặt câu hỏi về việc tước danh hiệu của nghệ sĩ trong trường hợp vi phạm pháp luật.

Điều 93 Luật Thi đua, khen thưởng số 06/2022/QH15, được Quốc hội thông qua ngày 15/6/2022 và có hiệu lực từ ngày 1/1/2024 nêu rõ, cá nhân được tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước mà bị kết tội bằng bản án hoặc quyết định của tòa án đã có hiệu lực pháp luật và bị áp dụng hình phạt tù có thời hạn, tù chung thân hoặc tử hình thì bị tước danh hiệu vinh dự Nhà nước. Nghệ sĩ ưu tú cũng thuộc nhóm danh hiệu này.

Luật sư Hoàng Hà (Đoàn Luật sư TPHCM) lý giải không phải cứ bị khởi tố, bắt tạm giam hoặc có bản án sơ thẩm là đương nhiên bị tước danh hiệu nghệ sĩ ưu tú.

Ở thời điểm hiện tại, Kiều Thanh bị khởi tố, bắt tạm giam. Cơ quan chức năng vẫn tiếp tục làm việc, hiện tại chưa có bản án có hiệu lực pháp luật. Việc tước danh hiệu, nếu đủ điều kiện theo luật, chỉ đặt ra sau khi có kết quả tố tụng và hình phạt cụ thể.

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Kiều Thanh từng đóng nhiều phim truyền hình, nổi tiếng nhất với vai Trà trong Phía trước là bầu trời.

"Về thủ tục, trong 30 ngày kể từ khi bản án có hiệu lực, cơ quan đã trình khen thưởng phải lập hồ sơ trình Thủ tướng để đề nghị Chủ tịch nước quyết định tước danh hiệu. Bộ Nội vụ có trách nhiệm thẩm định, tổng hợp hồ sơ trình Thủ tướng. Thẩm quyền quyết định cuối cùng thuộc Chủ tịch nước, theo khoản 7 Điều 93 Luật Thi đua, khen thưởng và Điều 75 Nghị định 98/2023/NĐ-CP", luật sư nói.

Điều 93 Luật Thi đua, khen thưởng 2022 cũng nêu rõ người có thẩm quyền quyết định tặng danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng thì có thẩm quyền hủy bỏ quyết định đã được xét tặng.

Từ việc truy xét một người dương tính với cần sa, Công an phường Yên Hòa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP Hà Nội từng bước bóc gỡ đường dây ma túy với nhiều tầng nấc, triệu tập Kiều Thanh cùng hơn 200 đối tượng, xử lý hình sự 147 người và thu giữ số lượng lớn ma túy.

Ngọc Ánh
#Kiều Thanh #nghệ sĩ ưu tú #tước danh hiệu #pháp luật #khởi tố #ma túy #Phía trước là bầu trời

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