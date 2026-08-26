Cây trầm hương hơn 500 năm tuổi thành Cây di sản Việt Nam

TPO - Cây trầm hương hơn 500 năm tuổi, được người dân địa phương gọi là “cây trầm tổ”, nằm trong khuôn viên Đền Cây Chay - Rôộc Cồn (xã Hương Khê, Hà Tĩnh) vừa được công nhận là Cây di sản Việt Nam.

Ngày 25/8, UBND xã Hương Khê (Hà Tĩnh) cho biết địa phương vừa phối hợp với Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam tổ chức Lễ công bố quyết định và đón bằng công nhận Cây di sản Việt Nam đối với cây trầm hương hơn 500 năm tuổi tại Khu di tích Đền Cây Chay - Rôộc Cồn.

Cây trầm hương nằm trong khuôn viên Đền Cây Chay, thuộc Khu di tích lịch sử cách mạng Rôộc Cồn. Người dân địa phương từ lâu vẫn gọi đây là “cây trầm tổ”.

Theo kết quả khảo sát, cây có tuổi đời trên 500 năm, cao khoảng 25 m, chu vi gốc khoảng 2,6 m, tán rộng hơn 11 m. Cây sinh trưởng tự nhiên, tồn tại qua nhiều thế hệ và được người dân địa phương gìn giữ, bảo vệ.

Cây trầm hương hơn 500 năm tuổi tại Khu di tích Đền Cây Chay - Rôộc Cồn.

Đặc biệt, cây trầm hương cổ thụ nằm trong không gian di tích có ý nghĩa đặc biệt đối với lịch sử cách mạng của Hương Khê. Đền Cây Chay - Rôộc Cồn gắn với phong trào Xô viết Nghệ Tĩnh giai đoạn 1930-1931. Trong những năm tháng hoạt động cách mạng, nơi đây từng là địa điểm hoạt động bí mật, cất giấu tài liệu, in ấn truyền đơn và tổ chức các cuộc họp quan trọng.

Ngày 20/4/1931, tại Rôộc Cồn đã diễn ra cuộc biểu tình lớn với hàng nghìn quần chúng tham gia, trở thành một dấu mốc tiêu biểu của phong trào cách mạng tại địa phương.

Không chỉ mang giá trị về sinh học và nguồn gen, cây trầm hương hơn 500 năm tuổi còn được xem là “nhân chứng sống” của lịch sử, gắn bó với đời sống tinh thần, tín ngưỡng của nhiều thế hệ người dân.

Từ nguồn giống của cây trầm cổ thụ, địa phương đã trồng và nhân rộng hơn 200 cây gió bầu trong khuôn viên Đền Cây Chay. Việc công nhận Cây Di sản Việt Nam được kỳ vọng góp phần bảo tồn nguồn gen quý, đồng thời phát huy giá trị của cây gắn với Khu di tích lịch sử cách mạng Rôộc Cồn.

Theo lãnh đạo xã Hương Khê, thời gian tới, địa phương tiếp tục duy trì khu vực bảo vệ quanh gốc cây, thường xuyên theo dõi tình trạng sinh trưởng, chăm sóc, phòng ngừa sâu bệnh và hạn chế những tác động có thể ảnh hưởng đến bộ rễ, thân, tán cây.

Địa phương cũng nghiên cứu nhân giống từ hạt của cây trầm hương cổ thụ, sưu tầm và lưu giữ tư liệu, hình ảnh, những câu chuyện gắn với cây và Đền Cây Chay nhằm từng bước gắn công tác bảo tồn với phát triển du lịch văn hóa, lịch sử và trải nghiệm sinh thái.