Ông Nguyễn Phúc Hà làm Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Lạng Sơn

TPO - Ngày 25/8, Đại hội Hội Văn học Nghệ thuật (VHNT) tỉnh Lạng Sơn lần thứ X, nhiệm kỳ 2026- 2031 đã diễn ra phiên chính thức. Tại Đại hội ông Nguyễn Phúc Hà đã được bầu làm Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Lạng Sơn nhiệm kỳ mới.

Đại hội Hội VHNT tỉnh Lạng Sơn diễn ra trong hai ngày (24 và 25/8) đã tiến hành tổng kết công tác nhiệm kỳ 2018-2023, bàn phương hướng nhiệm kỳ tới cũng như thông qua báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành, Báo cáo Ban Kiểm tra Hội VHNT khóa VIII, thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, phân tích nguyên nhân và xác định phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm nhiệm kỳ 2026-2031.

Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Lạng Sơn ra mắt.

Tại Đại hội, các đại biểu đã tham luận, tập trung vào những nội dung thiết thực như xây dựng Hội ngày càng vững mạnh, chuyên nghiệp; ở phát huy bản sắc văn hóa xứ Lạng, nâng cao chất lượng sáng tác ở các lĩnh vực văn học, nhiếp ảnh, mỹ thuật, âm nhạc, thơ…

Đại hội tiến hành bầu 14 người đại diện cho các chuyên ngành vào Ban Chấp hành Hội VHNT tỉnh Lạng Sơn khóa X. Ban Chấp hành đã bầu Ban Thường vụ gồm 4 người, gồm Chủ tịch và các Phó Chủ tịch Hội.

Ông Nguyễn Phúc Hà - Chủ tịch Hội VHNT và Nhà báo tỉnh Lạng Sơn khóa IV - được bầu làm Chủ tịch Hội VHNT Lạng Sơn khóa X.

Ông Nguyễn Phúc Hà phát biểu tại Đại hội.

Ông Nguyễn Phúc Hà (SN 1969), dân tộc Tày, quê quán xã Vũ Lăng, tỉnh Lạng Sơn, ông Hà từng đảm nhiệm các chức vụ: Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa tỉnh, Trưởng đoàn nghệ thuật ca múa kịch tỉnh, Phó Chủ tịch UBND huyện Bắc Sơn (Lạng Sơn), Phó Giám đốc sở rồi Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh, Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật và nhà báo tỉnh, Đại biểu HĐND tỉnh Lạng Sơn các khóa 2021-2026, 2026-2031.

Hai Phó Chủ tịch Hội VHNT và Nhà báo tỉnh Lạng Sơn khóa IV được tái cử giữ chức Phó Chủ tịch Hội VHNT tỉnh Lạng Sơn khóa X là bà Vi Thị Thu Đạm và ông Trịnh Trọng Anh.

Cũng tại Đại hội, các hội viên Hội VHNT tỉnh Lạng Sơn tham dự Đại hội đã quyên góp, ủng hộ đồng bào các dân tộc xứ Lạng khắc phục hậu quả nặng nề của cơn bão số 4 xảy ra trên địa bàn.