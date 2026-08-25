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Giám đốc Nhà hát Kịch Hà Nội: 'Kiều Thanh xin thôi việc vì sức khỏe không đảm bảo'

Ngọc Ánh

TPO - Diễn viên Kiều Thanh cùng hơn 80 đối tượng đã bị khởi tố, bắt tạm giam do có liên quan đường dây mua bán và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. NSND Trung Hiếu - Giám đốc Nhà hát Kịch Hà Nội - xác nhận thông tin NSƯT Kiều Thanh đã nghỉ việc. Đơn xin nghỉ ghi lý do hoàn cảnh gia đình và điều kiện sức khỏe không đảm bảo.

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố và bắt tạm giam 82 bị can trong đó có diễn viên Kiều Thanh (45 tuổi), để điều tra về các hành vi sản xuất công cụ dùng vào việc sử dụng trái phép chất ma túy, mua bán trái phép chất ma túy và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

NSND Trung Hiếu - Giám đốc Nhà hát Kịch Hà Nội - xác nhận thông tin NSƯT Kiều Thanh đã nghỉ việc tại đơn vị này từ ngày 17/7. Trao đổi với PV Tiền Phong, NSND Trung Hiếu khẳng định Nhà hát Kịch Hà Nội không còn là cơ quan chủ quản của diễn viên Kiều Thanh.

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Kiều Thanh trong phim Hoa hồng trên ngực trái.

Cụ thể, vào ngày 15/7, diễn viên Kiều Thanh đã nộp đơn xin thôi việc theo nguyện vọng cá nhân với lý do hoàn cảnh gia đình và điều kiện sức khỏe không đảm bảo để tiếp tục công tác tại Nhà hát Kịch Hà Nội.

Sau khi xem xét nguyện vọng, ban lãnh đạo cùng các cán bộ chủ chốt của Nhà hát Kịch Hà Nội đã tổ chức họp và đồng ý giải quyết cho bà Kiều Thanh thôi việc, chính thức kết thúc hợp đồng lao động kể từ ngày 17/7.

"Vì vậy, kể từ thời điểm trên, bà Kiều Thanh không còn thuộc biên chế và thẩm quyền quản lý của nhà hát", NSND Trung Hiếu chia sẻ.

Diễn viên Kiều Thanh sinh năm 1981, nổi tiếng ngay từ khi vừa tốt nghiệp Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội.

Trên sân khấu Nhà hát Kịch Hà Nội, Kiều Thanh là một trong những gương mặt sáng giá. Ở mảng truyền hình, từ vai Trà "cave" ở bộ phim Phía trước là bầu trời, tên tuổi của Kiều Thanh càng gây chú ý. Kiều Thanh cũng tham gia một số phim khác như Dòng sông phẳng lặng, Khi đàn chim trở về, Những giấc mơ dài, Hai phía chân trời, Hoa hồng trên ngực trái.

Sau vai nữ luật sư ở Hoa hồng trên ngực trái (2019), Kiều Thanh gần như rời xa nghệ thuật. Những năm gần đây, diễn viên Kiều Thanh hạn chế xuất hiện ở sự kiện giải trí, không đóng phim và cũng ít cập nhật hình ảnh mới trên trang cá nhân.

Ngọc Ánh
#Kiều Thanh #Nhà hát Kịch Hà Nội #khởi tố #ma túy #diễn viên #Kiều Thanh bị bắt #NSND Trung Hiếu

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