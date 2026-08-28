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Pháp luật

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Xử phạt người đăng văn bản giả mạo quyết định khởi tố vụ tai nạn ở đường Nguyễn Huy Tự

Thanh Hà

TPO - Công an TP Hà Nội đã xử phạt người đàn ông đăng tải văn bản giả mạo quyết định khởi tố của Cơ quan Cảnh sát điều tra liên quan đến vụ tai nạn ở đường Nguyễn Huy Tự (Hà Nội).

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Cơ quan Công an làm việc với ông L.

Ngày 28/8, Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an TP Hà Nội cho biết đã xử lý trường hợp đăng tải thông tin sai sự thật về hoạt động điều tra của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố.

Trước đó, cơ quan Công an đã làm việc với ông M.P.L (SN 1971, trú tại phường Phú Diễn, Hà Nội) về hành vi sử dụng tài khoản Facebook đăng tải bài viết và hình ảnh văn bản giả mạo quyết định khởi tố của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội, gây hoang mang trong dư luận, xúc phạm uy tín, danh dự của cơ quan, tổ chức.

Quá trình làm việc, ông M.P.L thừa nhận đây là các thông tin không được kiểm chứng, sai sự thật.

Phòng An ninh chính trị nội bộ đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính ông M.P.L với số tiền 12,5 triệu đồng về hành vi " Cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân” theo quy định tại điểm a, khoản 1, Điều 95, Nghị định số 174/2026/NĐ-CP của Chính phủ.

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Văn bản giả mạo đăng tải trên mạng xã hội.

Công an TP Hà Nội khuyến cáo người dân, Luật An ninh mạng 2025 nghiêm cấm hành vi đăng tải, phát tán thông tin có nội dung bịa đặt, vu khống, thông tin sai sự thật, xâm phạm nhân phẩm, danh dự, uy tín của người khác hoặc gây thiệt hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân khác và thông tin sai sự thật gây hoang mang trong Nhân dân trên không gian mạng.

Do đó, người dân cần nâng cao cảnh giác, tuyệt đối không sử dụng, phát tán thông tin chưa được kiểm chứng, tiếp tay cho hành vi lan truyền tin giả, vi phạm pháp luật.

Thanh Hà
#Xử phạt tin giả #Văn bản giả mạo #An ninh mạng #Xử lý vi phạm #Pháp luật Việt Nam

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