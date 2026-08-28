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Pháp luật

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Triệt phá đường dây tiêu thụ hơn 10.000 bình 'khí cười'

Thanh Hà

TPO - Công an TP Hà Nội triệt phá đường dây đã tiêu thụ ra thị trường hơn 10.000 bình "khí cười" loại 5,5 kg, thu lợi khoảng 10,6 tỷ đồng.

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Các đối tượng trong vụ án.

Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố 9 bị can về tội “Buôn bán hàng cấm” theo Điều 190 Bộ luật Hình sự.

Các đối tượng bị khởi tố gồm: Lê Quốc Việt (SN 2002), Lê Bá Mạnh (SN 1995), Nguyễn Văn Hiếu (SN 1997, cùng ở Thanh Hóa) Đinh Bạt Hoàng Kim (SN 2001, phường Trường Vinh, Nghệ An), Nguyễn Danh Mạnh (SN 1997), Phạm Ngọc Tài (SN 2006, cùng Hải Phòng), Nguyễn Văn Quý (SN 1999), Cao Hoàng Long (SN 2000, cùng ở Hà Nội) và Hoàng Văn Triệu (SN 1996, ở Lào Cai).

Bước đầu cơ quan chức năng xác định, từ tháng 12/2025 đến khi các đối tượng bị phát hiện, lượng khí N2O đã cung cấp ra thị trường là 10.488 bình loại 5,5kg; thu lợi khoảng 10,6 tỷ đồng.

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Tang vật vụ án.

Trong số các bị can trên, Cao Hoàng Long và Hoàng Văn Triệu là những đối tượng cung cấp khí N2O cho đường dây trên.

Hai đối tượng sử dụng xe ô tô tải để vận chuyển, cất giấu và tiêu thụ hàng cấm. Khám xét phương tiện, lực lượng chức năng thu giữ 800 bình khí N2O.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội đang tiếp tục điều tra mở rộng, làm rõ các cá nhân, tổ chức liên quan đến hoạt động mua bán khí N2O trái phép để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Thanh Hà
#Khởi tố buôn bán khí cấm #Khí N2O #Công an Hà Nội #Vật chứng khí cấm #Tội phạm ma túy

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