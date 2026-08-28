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Sức khỏe

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Mảnh xương cá sắc nhọn 'đi lạc' cắm sâu trong khí quản người phụ nữ

Anh Nhàn

TPO - Một phụ nữ 48 tuổi ở TPHCM ho sặc dữ dội sau khi ăn cá. Đi khám, bác sĩ phát hiện mảnh xương cá hình chữ T mắc trong khí quản.

Theo thông tin từ Bệnh viện Tai Mũi Họng, bệnh nhân N.T.M. L., 48 tuổi, đến khám sau một ngày xảy ra sự cố khi ăn cá.

Trước đó, trong lúc ăn bà L. vô tình nuốt phải một mảnh xương cá, sau đó ho sặc dữ dội kéo dài khoảng 30 phút. Tình trạng ho vẫn kéo dài kèm đau nhẹ phía sau xương ức nên bệnh nhân đến Bệnh viện Tai Mũi Họng để kiểm tra.

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Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân L.

Theo ThS.BSCKII Nguyễn Quang Tú - Trưởng khoa Phẫu thuật, qua thăm khám, các bác sĩ nghi ngờ có dị vật trong đường thở nên chỉ định chụp CT vùng ngực. Hình ảnh cho thấy một dị vật hình chữ T nằm trong lòng khí quản, một đầu dị vật cắm vào thành sau khí quản.

Các bác sĩ nhanh chóng nội soi và phát hiện mảnh xương cá hình chữ T, kích thước khoảng 1,5 x 2cm, nằm trong khí quản. Hai nhánh ngang của mảnh xương hướng xuống dưới, trong khi nhánh dài hướng lên trên và cắm vào thành sau khí quản.

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Dị vật là mảnh xương cá hình chữ T

Sau khi lấy dị vật, người bệnh tiếp tục được điều trị nội khoa để phòng ngừa nhiễm trùng và xuất viện sau 3 ngày.

"Dị vật đường thở nếu không được phát hiện và xử trí kịp thời có thể dẫn đến nhiều biến chứng như viêm phổi, tràn khí màng phổi, viêm trung thất, áp xe, thậm chí đe dọa tính mạng", bác sĩ Tú cảnh báo.

TS.BS CKII Nguyễn Thanh Vinh - Phó Giám đốc bệnh viện Tai Mũi Họng, cho hay khi dị vật xâm nhập vào đường thở, người bệnh thường có biểu hiện ho sặc dữ dội, tím tái, khó thở, thở rít hoặc co kéo cơ hô hấp. Tuy nhiên, cũng có trường hợp dị vật bị bỏ quên, chỉ biểu hiện bằng ho kéo dài, đau tức ngực, ho ra máu dai dẳng hoặc viêm phổi điều trị nhiều nơi nhưng không cải thiện.

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Hình ảnh chụp CT dị vật xương cá hình chữ T trong lòng khí quản

Các bác sĩ khuyến cáo khi ăn uống không nên cười đùa, nói chuyện, đặc biệt cần thận trọng khi cho trẻ nhỏ hoặc người lớn hạn chế vận động, nằm tại giường ăn uống. Với trẻ em, cần tránh để trẻ chơi hoặc ngậm những vật nhỏ, dễ lọt vào đường thở.

Anh Nhàn
#Dị vật đường thở #Xương cá hình chữ T #Nội soi khí quản #Chấn thương khí quản #Chẩn đoán hình ảnh

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