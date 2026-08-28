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Thế giới

Mỹ đổi tên Hồ Ontario thành 'Hồ America', Canada tuyên bố không công nhận

Minh Hạnh

TPO - Tổng thống Donald Trump đã ký một sắc lệnh hành pháp đổi tên Hồ Ontario thành "Hồ America" (Hồ Mỹ), trong bối cảnh ông đang tham gia cuộc chiến thương mại căng thẳng với quốc gia láng giềng phía bắc.

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Bản đồ Ngũ Đại Hồ được Tổng thống Mỹ Trump giới thiệu hôm 27/8. (Ảnh: Getty Images)

Đứng cạnh tấm bản đồ Ngũ Đại Hồ (năm hồ lớn nằm trên và gần biên giới Canada - Mỹ), với dòng chữ “Hồ America” thế chỗ tên Hồ Ontario, ông Trump tuyên bố việc đổi tên sẽ có "hiệu lực ngay lập tức".

“Hồ America là ý tưởng tôi đã ấp ủ từ lâu”, Tổng thống Trump nói. “Chúng ta đã có một vịnh và một hồ. Giờ đây, tất cả những gì chúng ta cần là một đại dương. Vì vậy, có lẽ chúng ta sẽ phải đổi tên Đại Tây Dương và/hoặc Thái Bình Dương. Có thể chúng ta sẽ đổi tên cả hai”.

Trong sắc lệnh hành pháp của mình, Tổng thống Trump khẳng định việc đổi tên phản ánh thực tế rằng "những phần sâu nhất của hồ" và phần lớn "dung tích" nước hồ đều nằm trong lãnh thổ Mỹ. Ông gọi hồ này là "tài sản to lớn của Mỹ và là một phần di sản của quốc gia chúng ta”.

Tổng thống Trump đã cân nhắc ý tưởng đổi tên kể từ khi các cuộc đàm phán thương mại giữa Mỹ và Canada đổ vỡ vào tuần trước. Cuối tuần qua, ông Trump đã áp thuế 50% lên lượng hàng hóa trị giá khoảng 20 tỷ USD của Canada, và Canada cũng nhanh chóng đáp trả bằng cách thông báo tăng thuế đối với nhiều sản phẩm của Mỹ. Ông Trump đe dọa sẽ leo thang căng thẳng hơn nữa nếu Canada không nhượng bộ.

Theo dữ liệu thống kê, Canada là đối tác thương mại lớn thứ hai của Mỹ (chỉ sau Mexico), chiếm 12,6% tổng kim ngạch thương mại của nước này.

Tại Phòng Bầu dục, Tổng thống Trump liên tục khẳng định Canada là đối tác "tệ nhất trong các cuộc đàm phán thương mại”. "Các quan chức Canada đã đối xử rất tệ với chúng ta”, ông nói.

Phản ứng của Canada

Thủ tướng Canada Mark Carney đã nhanh chóng lên tiếng phản bác quyết định mới nhất của Tổng thống Trump. Trong một bài đăng trên mạng xã hội X vào chiều 27/8, ông chỉ ra rằng nguồn gốc tên gọi Hồ Ontario đã có từ hơn 400 năm trước, tức là từ trước khi cả Mỹ và Canada được thành lập. Ông khẳng định Canada sẽ "mãi mãi" gọi hồ này là Hồ Ontario.

“Cái tên Hồ Ontario bắt nguồn từ cụm từ *Ontari’io* trong tiếng Wendat, mang ý nghĩa là hồ đẹp, hồ lớn”, ông viết. “Chúng ta biết rằng Mỹ đang thay đổi. Các mối quan hệ thương mại, chính sách đối ngoại, các đài tưởng niệm quốc gia, và cả tên gọi các địa danh của họ. Người dân Canada cũng hiểu rằng mọi thứ cần được gọi đúng tên, và hồ này mang tên Hồ Ontario, hôm nay và mãi mãi”.

Thủ hiến bang Ontario - ông Doug Ford, người từng lên tiếng phản đối lời đe dọa áp thuế của Tổng thống Trump - cũng đồng tình với quan điểm của Thủ tướng Canada. “Đối với người dân Canada và cả thế giới, đó là Hồ Ontario. Bây giờ và mãi mãi”, ông viết trên mạng xã hội.

Ông Trump có quyền quyết định đối với cách Chính phủ Mỹ gọi tên các địa danh, mặc dù ông không thể ép buộc các quốc gia khác phải làm theo. Sau khi ông thực hiện một động thái hành pháp tương tự vào năm ngoái nhằm đổi tên Vịnh Mexico thành "Vịnh America", các quan chức Mexico đã chỉ trích gay gắt và khẳng định rõ ràng rằng họ sẽ tiếp tục sử dụng tên gọi cũ. Sau đó, Google thông báo, tính năng bản đồ của họ sẽ hiển thị tên "Vịnh America" ​​cho người dùng tại Mỹ, trong khi người dùng tại Mexico vẫn sẽ thấy tên Vịnh Mexico.

Những tranh cãi về việc đổi tên có thể không chỉ giới hạn ở Canada. Sau khi Tổng thống ký sắc lệnh hành pháp đặt tên mới là "Vịnh America", hãng tin Associated Press (AP) - đơn vị nắm giữ các quy tắc về văn phong được nhiều hãng tin sử dụng rộng rãi - đã từ chối công nhận tên gọi mới này. Sau đó, Nhà Trắng đã cấm AP tiếp cận đưa tin về một số sự kiện tại Phòng Bầu dục hoặc đi cùng chuyên cơ Không lực Một.

Minh Hạnh
CNN
#Tổng thống Mỹ Donald Trump #đổi tên hồ #Hồ Ontario #Hồ America #thương chiến Mỹ - Canada #căng thẳng Mỹ - Canada #thuế đối ứng Mỹ

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