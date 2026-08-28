Thắt chặt an ninh phiên tòa xét xử tài xế gây tai nạn khiến nữ sinh 14 tuổi tử vong

Theo cáo trạng, khoảng 9h45 ngày 4/9/2024, Nguyễn Văn Bảo Trung điều khiển xe tải biển số 84C-102.77 trên Tỉnh lộ 901, hướng Vàm Vòng đi Vĩnh Xuân. Khi đến ấp Vĩnh Lợi, xã Vĩnh Xuân, huyện Trà Ôn cũ, Trung lấn sang phần đường ngược chiều để vượt một ô tô bán tải đang dừng bên lề.

Lúc này, hai xe đạp điện đi theo hướng ngược lại. Phát hiện xe tải lấn làn, em T.N.X.Nh. dừng xe, khiến xe phía sau do Nguyễn Ngọc Bảo Trân điều khiển chở L.M.Ng. va vào phía sau.

Cú va chạm khiến Trân ngã xuống đường, sau đó bị bánh trước xe tải do Trung điều khiển chèn qua, bị thương nặng và tử vong.