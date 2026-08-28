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Pháp luật

Thắt chặt an ninh phiên tòa xét xử tài xế gây tai nạn khiến nữ sinh 14 tuổi tử vong

Nhật Huy - Cảnh Kỳ

TPO - Sáng 28/8, TAND khu vực 4 - Vĩnh Long mở phiên tòa xét xử Nguyễn Văn Bảo Trung, tài xế xe tải liên quan vụ tai nạn khiến nữ sinh 14 tuổi tử vong. Khu vực tổ chức phiên tòa được thắt chặt an ninh sau vụ cha nạn nhân nổ súng khiến tài xế bị thương và bản thân tự tử sau đó.

Clip tài xế Nguyễn Văn Bảo Trung tại toà.
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Sáng 28/8, TAND khu vực 4 - Vĩnh Long mở phiên tòa sơ thẩm xét xử Nguyễn Văn Bảo Trung (SN 1992, trú xã Tam Ngãi, tỉnh Vĩnh Long) về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”. Vụ tai nạn xảy ra năm 2024 tại huyện Trà Ôn cũ khiến nữ sinh 14 tuổi tử vong, sau đó phát sinh nhiều tình tiết đặc biệt. Theo ghi nhận của phóng viên, an ninh được thắt chặt tại khu vực diễn ra phiên tòa.
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Hàng chục cảnh sát được bố trí làm nhiệm vụ bên trong và bên ngoài khu vực xét xử. Người tới dự và phóng viên đến tác nghiệp được kiểm tra an ninh nghiêm ngặt.
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Bị cáo Nguyễn Văn Bảo Trung - tài xế xe tải liên quan vụ tai nạn, được lực lượng chức năng dẫn giải đến phiên tòa từ sớm.
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Luật sư bào chữa cho bị cáo Nguyễn Văn Bảo Trung
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Quang cảnh phiên tòa
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Ba mẹ bị cáo Nguyễn Văn Bảo Trung tại phiên tòa. Ảnh: Nhật Huy

Theo cáo trạng, khoảng 9h45 ngày 4/9/2024, Nguyễn Văn Bảo Trung điều khiển xe tải biển số 84C-102.77 trên Tỉnh lộ 901, hướng Vàm Vòng đi Vĩnh Xuân. Khi đến ấp Vĩnh Lợi, xã Vĩnh Xuân, huyện Trà Ôn cũ, Trung lấn sang phần đường ngược chiều để vượt một ô tô bán tải đang dừng bên lề.

Lúc này, hai xe đạp điện đi theo hướng ngược lại. Phát hiện xe tải lấn làn, em T.N.X.Nh. dừng xe, khiến xe phía sau do Nguyễn Ngọc Bảo Trân điều khiển chở L.M.Ng. va vào phía sau.

Cú va chạm khiến Trân ngã xuống đường, sau đó bị bánh trước xe tải do Trung điều khiển chèn qua, bị thương nặng và tử vong.

Nhật Huy - Cảnh Kỳ
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