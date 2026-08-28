Hai người phụ nữ dựng lều bạt, ngăn cản công ty khai thác cát trên sông Kim Sơn

TPO - Phượng và Thu là hai đối tượng được xác định đã dựng lều bạt, ngăn cản khi Công ty TNHH đầu tư xây dựng tổng hợp Hoàng Phát khởi công, triển khai thực hiện các điều kiện và hạng mục để khai thác cát trên sông Kim Sơn.

Ngày 28/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Trần Nguyễn Như Phượng (SN 1970) và Phạm Thị Minh Thu (SN 1973, cùng trú thôn Ân Hữu, xã Ân Tường) về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”.

Theo đó, thời gian qua một số người dân thôn Ân Hữu thường tập trung đông người, cản trở hoạt động khai thác cát hợp pháp của Công ty TNHH đầu tư xây dựng tổng hợp Hoàng Phát tại sông Kim Sơn, xã Ân Tường.

Hai người phụ nữ trong vụ án.

Vụ việc có sự tham gia của nhiều người, đáng chú ý có một số đối tượng có hành vi quá khích, tiềm ẩn nguy cơ phát sinh “điểm nóng” về an ninh trật tự, gây rối trật tự công cộng, ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của doanh nghiệp, chính quyền địa phương.

Từ ngày 17/7 đến nay, khi công ty trên khởi công, triển khai thực hiện các điều kiện, hạng mục để khai thác cát và thi công công trình khẩn cấp khắc phục tuyến kè sông chống sạt lở đất dọc khu dân cư thôn Ân Hữu, một số người dân tập trung xem, theo dõi, dựng lều bạt, ngăn cản.

Qua công tác nắm tình hình, Công an tỉnh Gia Lai bước đầu xác định có nhiều đối tượng thường xuyên tham gia hoạt động gây rối trật tự công cộng tập trung. Trong đó, cơ quan điều tra làm rõ vai trò tích cực trong việc kích động của Trần Nguyễn Như Phượng và Phạm Thị Minh Thu, đủ yếu tố cấu thành tội “Gây rối trật tự công cộng”.