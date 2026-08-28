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Pháp luật

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Trục xuất nhóm người Trung Quốc lừa đảo bằng công nghệ cao

Nguyễn Dũng

TPO - Nhóm này sử dụng căn hộ thuê tại TPHCM làm địa điểm hoạt động lừa đảo công nghệ cao. Các đối tượng bố trí nhiều điện thoại di động, máy tính và sử dụng Internet để thực hiện hành vi phạm pháp.

Ngày 28/8, Công an phường Phú Thuận cho biết vừa phối hợp Phòng Quản lý xuất nhập cảnh (PA08), Công an TPHCM thực hiện thủ tục trục xuất nhóm người Trung Quốc có hành vi lợi dụng Internet để hoạt động lừa đảo trực tuyến.

Việc trục xuất được thực hiện tại Công an Cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất vào ngày 27/8.

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Nhóm đối tượng bị Công an TPHCM phát hiện có hành vi lừa đảo trực tuyến.

Trước đó, qua công tác rà soát, nắm tình hình địa bàn, Công an phường Phú Thuận kiểm tra và phát hiện một nhóm người Trung Quốc nhập cảnh vào Việt Nam, sau đó thuê căn hộ tại chung cư An Gia Riverside, số 89 Hoàng Quốc Việt, phường Phú Thuận, TPHCM.

Theo cơ quan công an, nhóm này sử dụng căn hộ làm địa điểm hoạt động lừa đảo công nghệ cao. Các đối tượng bố trí nhiều điện thoại di động, máy tính và sử dụng Internet để thực hiện hành vi phạm pháp.

Mục tiêu nhóm này nhắm tới là chính những người Trung Quốc. Các đối tượng sử dụng điện thoại gọi về Trung Quốc, áp dụng những kịch bản lừa đảo được dựng sẵn nhằm chiếm đoạt tài sản.

Thời điểm lực lượng chức năng kiểm tra căn hộ, nhiều điện thoại và máy tính được phát hiện đang hoạt động.

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Nhóm người bị trục xuất về nước tại sân bay Tân Sơn Nhất.

Sau khi phát hiện vụ việc, Công an phường Phú Thuận phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự (PC02), Phòng Quản lý xuất nhập cảnh (PA08), Công an TPHCM tiến hành xác minh, làm rõ hành vi của nhóm người nước ngoài này.

Đến ngày 27/8, Công an phường Phú Thuận cùng các đơn vị liên quan tiến hành trục xuất nhóm đối tượng về nước.

Theo Công an phường Phú Thuận, quá trình trục xuất được thực hiện chặt chẽ, đúng quy định pháp luật, bảo đảm yêu cầu đối ngoại, an ninh trật tự cũng như quyền và lợi ích hợp pháp của các bên liên quan.

Nguyễn Dũng
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