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Pháp luật

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Người đàn ông tử vong sau xô xát với con rể

M.Đ- Vũ Quỳnh

TPO - Sau khi bị bố vợ dùng dép đánh, Bùi Văn Dũng giơ tay đánh lại khiến ông P. ngã đập đầu xuống nền gạch, bất tỉnh và tử vong sau đó.

Ngày 28/8, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Bùi Văn Dũng (SN 1983, trú xã Nam Cường, tỉnh Hưng Yên) để điều tra về tội “Cố ý gây thương tích” theo khoản 4, Điều 134 Bộ luật Hình sự.

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Bị can Bùi Văn Dũng.

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 20h30 ngày 15/8/2026, tại nhà ông Trần Văn P. (SN 1964, trú xã Nam Tiền Hải, tỉnh Hưng Yên), giữa ông P. và Dũng xảy ra xô xát. Trước đó, do mâu thuẫn trong quan hệ gia đình, vợ Dũng cùng con nhỏ về nhà bố đẻ là ông P. sinh sống.

Tối 15/8, sau khi ăn cơm tại nhà người thân, Dũng chở con gái đến nhà ông P. Trong quá trình hai bên nói chuyện, Dũng và bố vợ xảy ra cãi vã, mâu thuẫn. Khi Dũng chuẩn bị ra về, ông P. dùng dép đánh Dũng. Dũng giơ tay đánh lại, khiến ông P. ngã xuống nền sân. Trong lúc ngã, phần phía sau đầu của ông P. đập xuống nền gạch, dẫn đến bất tỉnh.

Nạn nhân được đưa đi cấp cứu, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Tiền Hải và sau đó chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Thái Bình. Tuy nhiên, do tình trạng thương tích, ông P. không qua khỏi. Khoảng 8h20 ngày 16/8, ông P. tử vong.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân, diễn biến vụ xô xát và trách nhiệm của những người liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.

M.Đ- Vũ Quỳnh
#Xô xát gia đình #Chết do tai nạn #Chống trả trong xô xát #Khởi tố vụ án #Hưng Yên

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