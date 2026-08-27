Tài xế taxi uống rượu bia, vượt đèn đỏ, gây tai nạn chết người

TPO - Ngày 27/8, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai thông tin, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phan Vinh Quang (SN 2006, trú tại thôn Tả Van Dáy, xã Tả Van, tỉnh Lào Cai) về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”, quy định tại khoản 2, Điều 260 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, khoảng 4h15 ngày 24/8, tại nút giao có đèn tín hiệu giữa đường Chiềng On và đường Trần Hưng Đạo (Quốc lộ 4E), thuộc tổ 22, phường Cam Đường, tỉnh Lào Cai, xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa ô tô biển kiểm soát 24H-064.20 do Phan Vinh Quang điều khiển và xe mô tô biển kiểm soát 24B1-063.36 do anh B.T.H (SN 1993, trú tại thôn Bến Phà, xã Gia Phú, tỉnh Lào Cai) điều khiển.

Thời điểm xảy ra tai nạn, Quang điều khiển ô tô lưu thông trên đường Chiềng On theo hướng từ Nhà thi đấu đi siêu thị GO. Trong khi đó, anh Hân đi xe máy trên đường Trần Hưng Đạo theo hướng Bến xe Trung tâm đi vòng xuyến Ngã Sáu. Vụ va chạm khiến anh Hân tử vong tại chỗ, hai phương tiện hư hỏng nặng.

Bị can Phan Vinh Quang tại cơ quan công an. Ảnh: Công an tỉnh Lào Cai.

Kết quả xác minh ban đầu xác định, Quang điều khiển ô tô khi trong hơi thở có nồng độ cồn 0,722 mg/l; không chấp hành tín hiệu đèn giao thông và khi đến đường giao nhau không nhường đường cho xe đi trên đường ưu tiên, dẫn đến va chạm với xe máy do anh Hân điều khiển.

Theo cơ quan công an, Quang làm nghề lái xe taxi nhưng đã vi phạm các quy định về trật tự, an toàn giao thông, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Sau 3 ngày xảy ra vụ tai nạn, cơ quan công an đã hoàn tất các thủ tục tố tụng, khởi tố vụ án và khởi tố bị can đối với Quang để điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người điều khiển phương tiện, đặc biệt là lái xe kinh doanh vận tải, cần nghiêm chỉnh chấp hành các quy định về an toàn giao thông, tuyệt đối không sử dụng rượu, bia khi lái xe.