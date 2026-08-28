Hoãn xét xử tài xế xe tải vụ tai nạn làm nữ sinh 14 tuổi tử vong ở Vĩnh Long

TPO - Do đại diện phía gia đình nữ sinh tử vong và các luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho gia đình bị hại đều vắng mặt, TAND khu vực 4 - Vĩnh Long quyết định hoãn phiên tòa. Đáng chú ý, khi chủ tọa phiên tòa hỏi bị cáo Nguyễn Văn Bảo Trung về tên tuổi, địa chỉ ở đâu thì bị cáo đều lắc đầu nói không biết.

Sáng 28/8, TAND khu vực 4 - Vĩnh Long mở phiên xét xử sơ thẩm vụ “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” (xảy ra năm 2024 tại huyện Trà Ôn cũ, làm nữ sinh Nguyễn Ngọc Bảo Trân (SN 2010, xã Trà Côn, tỉnh Vĩnh Long tử vong).

Bị cáo Nguyễn Văn Bảo Trung (SN 1992, trú xã Tam Ngãi, tỉnh Vĩnh Long) - tài xế xe tải trong vụ tai nạn, bị truy tố về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” theo điểm a khoản 1 Điều 260 Bộ luật Hình sự.

Toàn cảnh phiên tòa.

Theo quyết định của tòa trước đó, tham gia phiên tòa, phía bị cáo Trung có 1 luật sư bào chữa. Phía gia đình bị hại có 12 luật sư tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bà Nguyễn Thị Hiền (SN 1981, mẹ của Nguyễn Ngọc Bảo Trân). Cùng với 4 nhân chứng, trong đó có 2 nữ sinh đi xe đạp điện cùng Nguyễn Ngọc Bảo Trân.

Tại phiên tòa sáng nay, Chủ tọa đọc quyết định đưa ra xét xử vụ án, công bố những người có mặt.

Phía bị cáo Trung có cha mẹ và 1 luật sư tham gia bào chữa đều có mặt. Trong khi đó, phía gia đình bị hại và luật sư bảo vệ đều vắng mặt. Trong đó, có người vắng có lý do, người vắng không lý do.

Do đó, đại diện Viện KSND đề nghị HĐXX hoãn phiên tòa để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của phía bị hại.

Sau thời gian hội ý, HĐXX tuyên bố hoãn xét xử với lý do trên, thời gian xét xử lại sẽ được thông báo sau.

Chủ tọa phiên tòa tuyên bố hoãn xét xử.

Trước đó, khi chủ tọa phiên tòa hỏi bị cáo Nguyễn Văn Bảo Trung về tên tuổi, địa chỉ ở đâu thì bị cáo đều lắc đầu nói không biết.

Bị cáo Trung được đưa đến tòa trên chiếc ô tô 7 chỗ từ sớm. Trung đeo khẩu trang, được lực lượng chức năng hỗ trợ dìu vào phòng xử. Khi phiên tòa tạm hoãn, Trung cũng phải có người hỗ trợ đỡ để rời đi.

Để bảo vệ phiên tòa, theo ghi nhận của phóng viên, từ sáng sớm, an ninh quanh khu vực diễn ra phiên tòa đã được thắt chặt. Hàng chục cảnh sát được bố trí làm nhiệm vụ bên trong và bên ngoài khu vực xét xử. Người tới dự và phóng viên đến tác nghiệp được kiểm tra an ninh nghiêm ngặt.

Bị cáo Trung rời phòng xét xử.

Theo cáo trạng, vào khoảng 9h45 ngày 4/9/2024, Nguyễn Văn Bảo Trung điều khiển xe ôtô tải biển số 84C-102.77 đi trên Tỉnh lộ 901 theo hướng Vàm Vòng đi Vĩnh Xuân.

Khi đến đoạn Km08, thuộc ấp Vĩnh Lợi, xã Vĩnh Xuân, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long cũ (nay là ấp Vĩnh Lợi, xã Vĩnh Xuân, tỉnh Vĩnh Long) thì Trung điều khiển xe lấn sang lề trái theo hướng đi để vượt qua xe ô tô bán tải biển số 61C-567.14 đang dừng ở lề phải.

Vừa lúc này, ở phần đường của chiều đi ngược lại có xe đạp điện do em T.N.X.N điều khiển đi một mình, phía sau xe của N là xe đạp điện do em Nguyễn Ngọc Bảo Trân điều khiển chở em L.M.N.

Do thấy xe ô tô tải biển số 84C-102.77 do bị can Trung điều khiển chạy lấn sang phần đường bên hướng đi của mình nên X.N thắng và dừng xe lại. Lúc này xe của Trân điều khiển chạy tới và va chạm vào phía sau xe đạp điện của N, làm Trân và xe đạp điện ngã ra bên trái đường theo hướng đi (vẫn còn nằm trên phần đường theo hướng đi của Trân).

Trân bị bánh xe trước bên trái của xe tải do Trung điều khiển chèn lên người bị thương tích nặng, được đưa đi cấp cứu và tử vong cùng ngày. Sau vụ tai nạn, tài xế Bảo Trung không bị xử lý, gia đình bị hại khiếu nại nhưng đều bị bác.

Đến ngày 28/4/2025, ông Nguyễn Vĩnh Phúc (SN 1983, cha của Trân) dùng súng bắn vào đầu Nguyễn Văn Bảo Trung, sau đó ông Phúc dùng súng tự bắn vào đầu tự sát và đã tử vong.

Ngày 7/5/2025, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long ra quyết định khởi tố vụ án hình sự; ngày 26/6/2025, quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Bảo Trung.