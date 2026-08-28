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Xã hội

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Trường Phong - Như Ý

TPO - Nhân kỷ niệm 81 năm Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2026), sáng 28/8, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, sáng 28/8. Vòng hoa của đoàn mang dòng chữ: "Đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại".
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Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, các đại biểu bày tỏ lòng biết ơn vô hạn, thành kính tưởng nhớ công lao to lớn của Người đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta. Người đã cống hiến cả cuộc đời cho dân, cho nước, dẫn dắt Đảng ta, nhân dân ta làm nên những thắng lợi vẻ vang.
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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu vào Lăng viếng Bác.
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Sáng cùng ngày, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ đã tới dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn (Hà Nội). Vòng hoa của đoàn mang dòng chữ: "Đời đời nhớ ơn các Anh hùng liệt sĩ".
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Với lòng thành kính và biết ơn vô hạn, các đại biểu nghiêng mình tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ - những người con ưu tú của dân tộc đã hy sinh trọn đời mình cho quê hương, Tổ quốc. Trong suốt chặng đường cách mạng của Đảng, của dân tộc, với khát vọng, niềm tin chân lý “Không có gì quý hơn độc lập, tự do”, tinh thần “Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh”, lớp lớp những người con ưu tú đất Việt đã dũng cảm xung phong ra trận, anh dũng chiến đấu, hy sinh quên mình thực hiện nhiệm vụ, vì sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, vì sự bình yên, hạnh phúc của nhân dân.
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Sáng 28/8, Đoàn đại biểu Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
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Đoàn đại biểu Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng; Đảng ủy Công an Trung ương - Bộ Công an vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
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Đoàn đại biểu Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn (Hà Nội).
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Đoàn đại biểu Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng; Đảng ủy Công an Trung ương - Bộ Công an dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn (Hà Nội).
Trường Phong - Như Ý
#Viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh #Lãnh đạo Đảng Nhà nước #Tổng Bí thư - Chủ tịch nước Tô Lâm

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