Shipper dễ đối mặt rủi ro, thiếu kỹ năng phòng ngừa bất trắc

TPO - Theo chuyên gia, bên cạnh cơ chế bảo vệ từ doanh nghiệp và pháp luật, việc trang bị kỹ năng giao tiếp, xử lý xung đột và nhận diện nguy cơ là cần thiết để giúp shipper chủ động phòng ngừa, hạn chế rủi ro.

Vụ việc nhân viên bảo vệ Khu đô thị Louis City Hoàng Mai (Hà Nội) đánh một nam shipper xảy ra sáng 25/8 tiếp tục gióng lên hồi chuông cảnh báo về những rủi ro mà lực lượng giao hàng phải đối mặt trong quá trình mưu sinh. Trước đó, không ít vụ việc shipper bị hành hung, xúc phạm hoặc xảy ra va chạm với khách hàng cũng đã được ghi nhận.

Theo anh L.C. - nhân viên giao hàng của Viettel Post, trong quá trình giao hàng, việc gặp những tình huống bất ngờ là điều khó tránh khỏi. “Chúng tôi thường xuyên phải đến nhiều khu dân cư, tòa nhà, gặp nhiều kiểu khách hàng khác nhau. Khi có tranh cãi, shipper nhiều khi rất khó xử, vì vừa phải hoàn thành đơn hàng, vừa lo xảy ra xung đột”, anh C. nói.

Khu vực nam shipper bị nhân viên bảo vệ đánh tại Khu đô thị Louis City Hoàng Mai.

Anh Nguyễn Nam - shipper chuyên giao đồ ăn ở Hà Nội - cho biết, áp lực thời gian cũng là vấn đề lớn. “Chậm giao hàng có thể bị khách đánh giá thấp, ảnh hưởng thu nhập. Vì vậy, nhiều khi gặp chuyện không thuận lợi, chúng tôi vẫn cố giải quyết nhanh để hoàn thành đơn”, anh Nam chia sẻ.

Trao đổi với PV Tiền Phong, luật sư Lê Đình Quảng - nguyên Phó trưởng Ban Chính sách pháp luật Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam - cho rằng xét trên góc độ quan hệ lao động và môi trường làm việc, shipper là nhóm lao động có tính chất đặc thù và phải đối mặt với nhiều rủi ro.

“Shipper hoạt động trong môi trường ứng dụng công nghệ, có thể do doanh nghiệp sử dụng nền tảng công nghệ cung cấp dịch vụ hoặc được đơn vị cung cấp hàng hóa, dịch vụ thuê thực hiện công việc. Đặc thù công việc này khiến họ thường xuyên phải tiếp xúc trực tiếp với khách hàng và có nguy cơ gặp nhiều tình huống phát sinh”, luật sư Quảng nói.

Theo ông Quảng, lực lượng shipper khá đông, trong đó có nhiều lao động làm việc theo thời vụ với đủ thành phần tham gia, không cố định về thời gian và địa điểm. Trong quá trình giao nhận hàng hóa, những bất đồng liên quan đến địa điểm giao hàng, thời gian, phí vận chuyển, thái độ giao tiếp... đều có thể trở thành nguyên nhân dẫn đến va chạm.

Vụ nam shipper bị nhân viên bảo vệ hành hung tại Khu đô thị Louis City Hoàng Mai là một ví dụ về những rủi ro có thể thường xuyên xảy ra.

Bên cạnh yếu tố môi trường làm việc, luật sư Quảng cho rằng, kỹ năng xử lý tình huống của shipper cũng cần được quan tâm. Không phải người lao động nào cũng được trang bị đầy đủ kỹ năng giao tiếp, xử lý xung đột hoặc nhận diện nguy cơ trong những tình huống bất ngờ.

“Thực tế cho thấy, có nhiều trường hợp shipper bị hành hung, bị xâm phạm hoặc chịu những tác động không tốt trong quá trình làm việc. Các tình huống có thể xuất phát từ va chạm trực tiếp, khách hàng không hài lòng với dịch vụ, hiểu nhầm giữa các bên hoặc hành vi không đúng của khách hàng”, ông Quảng phân tích.

Theo luật sư Lê Đình Quảng, bảo vệ shipper cần được nhìn nhận một cách toàn diện, không nên chỉ đặt trách nhiệm lên người lao động.

“Người lao động nói chung đều cần được pháp luật bảo vệ, đặc biệt là với những nhóm có nguy cơ cao bị xâm phạm trong quá trình làm việc thì càng cần có cơ chế phù hợp. Shipper là một trong những nhóm lao động cần được quan tâm, bởi tính chất công việc thường xuyên di chuyển, tiếp xúc trực tiếp với nhiều khách hàng và làm việc trong môi trường khó kiểm soát các tình huống phát sinh”, ông Quảng nói.

Theo ông Quảng, trách nhiệm của đơn vị sử dụng, quản lý hoặc tổ chức cung cấp dịch vụ cũng rất quan trọng. Các đơn vị này cần tuyên truyền, giáo dục, xây dựng quy tắc ứng xử, đồng thời đào tạo kỹ năng xử lý tình huống và phòng ngừa rủi ro cho người giao hàng.

Một chuyên gia về lao động cho rằng, cần có sự ràng buộc pháp lý đối với chủ doanh nghiệp cung ứng dịch vụ giao hàng, trong đó đề cao chế độ bảo hiểm về tai nạn lao động trong thực hiện nhiệm vụ là điều hết sức cần thiết. Đây là cơ sở để quản lý chặt chẽ hơn, đồng thời giúp người lao động tiếp cận các chính sách hỗ trợ về điều kiện lao động, bảo hiểm. Các doanh nghiệp ký hợp đồng với shipper phải có trách nhiệm pháp lý rõ ràng, cam kết tham gia bảo hiểm, có chính sách hỗ trợ khi shipper gặp rủi ro, đồng thời chịu trách nhiệm về điều kiện làm việc của họ.