Giá xăng dầu đồng loạt giảm

TPO - Từ 15h chiều 27/8, giá xăng E5RON92 và E10RON95-III cùng giảm nhẹ, trong khi dầu diesel giảm mạnh hơn, gần 500 đồng/lít. Riêng dầu mazut tăng hơn 450 đồng/kg.

Chiều 27/8, liên Bộ Công Thương - Tài chính điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu theo diễn biến thị trường thế giới.

Theo đó, giá xăng E5RON92 giảm 70 đồng/lít, xuống mức không cao hơn 21.763 đồng/lít. Xăng E10RON95-III giảm 66 đồng/lít, xuống tối đa 22.602 đồng/lít. Mức giá xăng E5RON92 hiện thấp hơn E10RON95-III khoảng 839 đồng/lít.

Dầu diesel 0.05S giảm 459 đồng/lít, còn không cao hơn 28.084 đồng/lít. Trái chiều, dầu madút 180CST 3.5S tăng 451 đồng/kg, lên mức tối đa 18.140 đồng/kg.

Trong kỳ điều hành này, cơ quan quản lý thực hiện trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu ở mức 200 đồng/lít đối với dầu diesel; không trích lập đối với xăng sinh học và dầu mazut. Liên Bộ cũng không chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng dầu.

Giá xăng giảm từ 15h chiều 27/8.

Theo Bộ Công Thương, thị trường xăng dầu thế giới trong kỳ điều hành chịu tác động bởi nhiều yếu tố, trong đó có sức ép kinh tế của Mỹ đối với Iran, các cuộc trao đổi liên quan đến kiểm soát eo biển Hormuz và xung đột Nga - Ukraine tiếp tục ảnh hưởng tới các cơ sở năng lượng, nhà máy lọc dầu. Những yếu tố này khiến giá thành phẩm xăng dầu thế giới biến động tăng, giảm tùy mặt hàng.

Bình quân giữa hai kỳ điều hành ngày 20/8 và 27/8, giá xăng RON92 dùng để pha chế E5RON92 giảm 0,24%; xăng RON95 dùng để pha chế E10RON95-III giảm 0,23%. Giá dầu diesel giảm mạnh hơn, khoảng 2,39%, trong khi dầu mazut tăng hơn 3%.

Bộ Công Thương cho biết, sẽ tiếp tục phối hợp với cơ quan chức năng kiểm tra việc bảo đảm nguồn cung, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong kinh doanh xăng dầu.