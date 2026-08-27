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Kinh tế

“Mùa Vàng Thắng Lớn 2026” lan tỏa sắc vui khắp mọi nẻo đường quê hương

P.V

Nửa đầu năm 2026, dù thời tiết và thị trường còn nhiều biến động, bà con nông dân cả nước vẫn vững tay sản xuất, đạt năng suất cao. Trên hành trình ấy có sự đồng hành của Phân Bón Cà Mau, để rồi từ những bao NPK Cà Mau quen thuộc, “Mùa Vàng Thắng Lớn 2026” tiếp tục mang sắc vui nối tiếp sắc vui về khắp mọi miền.

Vững tay sản xuất, đón tín hiệu khởi sắc

Với bà con nông dân, nửa đầu năm 2026 là bức tranh nhiều gam màu đan xen. Có màu trầm do thời tiết thất thường và thị trường biến động khiến việc canh tác gặp không ít thử thách.

Nhưng bên cạnh những gam trầm ấy vẫn có những sắc màu tươi sáng khi nhiều bà con nông dân luôn an tâm vững tay sản xuất. Theo Cục Thống kê (Bộ Tài chính), sản xuất nông nghiệp sáu tháng đầu năm 2026 duy trì đà tăng trưởng ổn định. Sản lượng lúa cũng như các cây lâu năm chủ lực như sầu riêng, xoài, hồ tiêu, chè búp…đều tăng so với cùng kỳ năm trước. Giá trị nông sản được nâng cao, thị trường xuất khẩu ngày càng mở rộng.

Trong mọi thời điểm dù khó khăn hay khởi sắc, bà con luôn có sự đồng hành của Phân Bón Cà Mau với dòng sản phẩm NPK. Không chỉ giúp cây trồng phát triển ổn định, cho năng suất cao, mỗi bao NPK Cà Mau còn có mã QR để bà con tham gia chương trình “Mùa Vàng Thắng Lớn 2026”, lan tỏa thêm sắc vui trúng thưởng đến với mọi nhà.

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Bà con hào hứng tham gia chương trình “Mùa Vàng Thắng Lớn 2026”

Sắc vui nối tiếp sắc vui từ mỗi bao NPK Cà Mau

Bước sang năm thứ năm đồng hành cùng nhà nông, “Mùa Vàng Thắng Lớn 2026” được nâng cấp cả về quy mô giải thưởng lẫn trải nghiệm tham gia. Giữa một năm nhiều biến động, sắc vui của chương trình vẫn không ngừng gắn kết nhiều gia đình, nối tiếp qua các thế hệ và lan tỏa khắp xóm làng.

Ở xã Quảng Tâm (Đắk Nông), gia đình chị Thị Đa gắn bó với NPK Cà Mau nhiều năm nay để chăm bón vườn cà phê 6.000 cây. Với chị, “sắc vui” của “Mùa Vàng Thắng Lớn 2026” là niềm vui của cả đại gia đình. Nhờ hướng dẫn của người cháu từng trúng nhẫn vàng từ chương trình, chị Đa duy trì thói quen quét mã QR bên trong bao NPK Cà Mau mỗi đợt bón phân cho vườn cà phê. Ban đầu chỉ mong trúng thẻ điện thoại, chị lần lượt trúng thêm nhẫn vàng 0,5 chỉ 99,99 vào tháng 1 và tháng 5 năm 2026. Cùng thời điểm, anh rể chị cũng trúng nhẫn vàng 0,5 chỉ. Với gia đình chị Đa, niềm vui trúng giải dần trở thành động lực chung, gắn kết cả gia đình mỗi khi bước vào vụ mùa mới.

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Trao nhẫn vàng 0,5 chỉ 99,99 cho chị Thị Đa (Đắk Nông)

Nhiều năm dùng NPK Cà Mau, chị Lê Thị Nhì (Quảng Ngãi) đã quen với việc cây cho lá xanh, trái đậu đều, nay chị lại trúng nhẫn vàng 1 chỉ 99,99, niềm vui như nhân đôi. Bố chị đã ngoài 70 tuổi cũng cùng con cháu quét từng mã QR trong bao NPK Cà Mau. Một thao tác nhỏ nhưng đã mang đến hy vọng về những vụ mùa thịnh vượng, vừa trúng mùa vừa trúng giải cho cả gia đình.

Mỗi lần có người trúng giải, không khí xóm làng lại rộn ràng cảnh bà con gặp nhau chia vui. Chuyện người trúng xe, người trúng vàng được kể lại ở đại lý, ngoài quán cà phê, trở thành chủ đề bàn luận sôi nổi những lúc nông nhàn. Tin vui của một gia đình được chia sẻ lại tiếp tục khích lệ bà con tìm từng bao NPK Cà Mau để quét mã QR, cùng chờ đón vận may.

Tính đến nay, 1.250.000 lượt tham gia là gần như ngần ấy lần bà con hồi hộp chờ kết quả vòng quay may mắn. 779.979 thẻ nạp điện thoại mang lại niềm vui nho nhỏ khích lệ tinh thần bà con sau ngày làm việc vất vả. Đằng sau 187 nhẫn vàng 0,5 chỉ 99,99 đã trao là những khoảnh khắc bất ngờ vỡ òa được bà con chia sẻ cùng người thân. Và 30 chủ nhân may mắn của những chiếc xe máy Honda, nhẫn vàng 1 chỉ 99,99 đầu tiên cũng đang hân hoan niềm vui trúng lớn. Những sắc vui ấy đang trải rộng khắp các tỉnh thành, từ Tây Nam Bộ, Đông Nam Bộ đến Tây Nguyên, miền Trung và miền Bắc.

Vụ mùa mới vừa sang, những câu chuyện sắc vui của “Mùa Vàng Thắng Lớn 2026” đang tiếp tục được nối dài. Đến nay vẫn còn hàng triệu giải thưởng của chương trình đang chờ đợi những bà con may mắn. Phiên livestream quay số tiếp theo sẽ diễn ra vào ngày 30/9/2026 để tìm ra chủ nhân của 30 xe máy Honda và nhẫn vàng 1 chỉ 99,99. Bà con chỉ cần mở bao NPK Cà Mau, quét mã QR là có thể tham gia chương trình và chờ đón cơ hội trúng những giải thưởng giá trị.

P.V
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