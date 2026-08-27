Điều gì đang xảy ra với thị trường vàng?

TPO - Giá vàng vừa hoàn tất mô hình Evening Star ba nến trong bối cảnh đồng USD tăng mạnh sau khi Mỹ công bố loạt dữ liệu kinh tế tích cực. Tuy nhiên, tín hiệu kỹ thuật này vẫn cần thêm xác nhận trước khi có thể được xem là dấu hiệu đảo chiều giảm rõ ràng.

Mô hình nến Evening Star ba nến (sao hôm) là một mô hình phân tích kỹ thuật báo hiệu khả năng đảo chiều từ xu hướng tăng sang xu hướng giảm.

Trước đó, giới phân tích đã cảnh báo vàng có khả năng hình thành mô hình Evening Star nếu phiên giao dịch kết thúc với một cây nến đỏ mạnh. Kịch bản này đã xảy ra trong phiên mới nhất, đưa mô hình đảo chiều về cơ bản hoàn tất.

Dù vậy, mô hình Evening Star chưa đủ để khẳng định xu hướng giảm trong ngắn hạn. Giá vàng hiện đang kiểm tra vùng hỗ trợ quan trọng là đường trung bình động đơn giản 200 ngày (SMA 200 ngày).

Giá vàng vừa hoàn tất mô hình nến Evening Star ba nến trong bối cảnh đồng USD tăng mạnh sau khi Mỹ công bố loạt dữ liệu kinh tế tích cực. Ảnh: Argaam.

Tại thời điểm đánh giá, hợp đồng tương lai vàng chỉ thấp hơn khoảng 3 USD so với SMA 200 ngày. Việc vàng có giữ được ngưỡng kỹ thuật này hay không được xem là yếu tố then chốt quyết định diễn biến trong phiên tiếp theo.

Theo đánh giá kỹ thuật, vàng vẫn có cơ sở để tìm kiếm lực hỗ trợ quanh SMA 200 ngày, đặc biệt sau đợt tăng mạnh và kéo dài trước đó. Nếu ngưỡng này được giữ vững, áp lực điều chỉnh có thể được hạn chế. Ngược lại, việc xuyên thủng SMA 200 ngày có thể củng cố tín hiệu giảm giá từ mô hình Evening Star.

Dữ liệu lạm phát Mỹ gây áp lực lên vàng

Đợt giảm của vàng trong phiên mới nhất chủ yếu xuất phát từ các yếu tố kinh tế cơ bản, đặc biệt là báo cáo Chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) tháng 7 của Mỹ.

Chỉ số giá PCE tăng 0,2% trong tháng 7, cao hơn mức dự báo 0,1% của thị trường. Tính theo năm, chỉ số này tăng 3,7%, vượt dự báo 3,6%.

Trong khi đó, PCE lõi không bao gồm thực phẩm và năng lượng tăng 0,2% so với tháng trước và 3,3% so với cùng kỳ năm ngoái, phù hợp với dự báo.

Các số liệu khác cũng cho thấy nền kinh tế Mỹ duy trì sức chống chịu tương đối tốt. Thu nhập và chi tiêu của người tiêu dùng đều nhỉnh hơn kỳ vọng. GDP quý II tăng với tốc độ thường niên 1,5%, đúng với ước tính ban đầu.

Đơn đặt hàng hàng hóa lâu bền trong tháng 7 cũng tăng 1,1%, cao hơn đáng kể so với mức tăng 0,5% mà giới phân tích dự báo.

Đợt giảm của vàng trong phiên mới nhất chủ yếu xuất phát từ các yếu tố kinh tế cơ bản, đặc biệt là báo cáo PCE tháng 7 của Mỹ. Ảnh: Reuters.

Những dữ liệu này làm gia tăng lo ngại rằng lạm phát tại Mỹ có thể duy trì ở mức cao lâu hơn dự kiến, qua đó khiến kỳ vọng về chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) trở thành tâm điểm chú ý.

Tuy nhiên, công cụ FedWatch của CME gần như không ghi nhận thay đổi đáng kể. Xác suất Fed tăng lãi suất trong tháng 9 hiện ở khoảng 36%.

Đồng USD mạnh lên gây sức ép lên vàng và bạc

Phản ứng rõ nét hơn của thị trường nằm ở đồng USD. Đồng bạc xanh tăng giá sau khi các dữ liệu kinh tế được công bố, tạo sức ép trực tiếp lên nhóm kim loại quý.

Vàng và bạc đều giảm trong phiên, khi đồng USD mạnh khiến các tài sản được định giá bằng đồng tiền này trở nên kém hấp dẫn hơn đối với nhà đầu tư nắm giữ các đồng tiền khác.

Đáng chú ý, bạc giảm nhưng vẫn giữ giá tốt hơn vàng xét trên tương quan. Diễn biến này đang được giới phân tích theo dõi bởi bạc thường có xu hướng dẫn dắt các biến động của nhóm kim loại quý.

Trong những giai đoạn tăng giá, bạc thường tăng mạnh hơn, nhưng cũng có thể giảm nhanh hơn khi thị trường bước vào chu kỳ điều chỉnh. Việc bạc không thể hiện rõ vai trò dẫn dắt trong các phiên gần đây có thể là một dấu hiệu cần lưu ý khi đánh giá xu hướng tiếp theo của thị trường kim loại quý.

SMA 200 ngày là ngưỡng quyết định

Trong ngắn hạn, diễn biến của vàng nhiều khả năng phụ thuộc vào khả năng giữ vững SMA 200 ngày.

Nếu vàng duy trì được trên đường trung bình này, ngưỡng hỗ trợ có thể giúp giá ổn định trở lại và làm suy yếu tín hiệu tiêu cực từ mô hình Evening Star. Ngược lại, nếu giá xuyên thủng SMA 200 ngày, áp lực bán có thể gia tăng và củng cố khả năng xuất hiện một đợt điều chỉnh sâu hơn.

Do đó, giới đầu tư sẽ tập trung theo dõi hai yếu tố trong các phiên tới: Khả năng bảo vệ vùng SMA 200 ngày và diễn biến giá có đủ mạnh để xác nhận mô hình Evening Star hay không.

Sau một đợt tăng mạnh và kéo dài, những tín hiệu kỹ thuật và dữ liệu kinh tế hiện tại cho thấy thị trường vàng đang bước vào giai đoạn nhạy cảm, khi cả xu hướng giá và kỳ vọng chính sách tiền tệ của Mỹ đều có thể tạo ra những biến động đáng kể.