Giá vàng SJC đứng im, vàng nhẫn giảm

TPO - Sáng nay (26/8), giá vàng miếng SJC đứng im ở mức 147,6 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, giá vàng nhẫn nhiều thương hiệu quay đầu giảm.

Vào lúc 9h, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 147,6 - 150,6 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, đứng im so với sáng qua.

Các doanh nghiệp kinh doanh vàng lớn khác như Phú Quý, DOJI, Bảo Tín Minh Châu… đồng loạt giữ nguyên giá vàng miếng SJC ở mức 150,6 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn nhiều thương hiệu giảm. Theo đó, vàng nhẫn Phú Quý có giá 147,6 - 151 triệu đồng/lượng, giảm 1,5 triệu đồng/lượng so với sáng qua; vàng nhẫn DOJI 150 - 154 triệu đồng/lượng, giảm 1 triệu đồng/lượng…

Giá vàng miếng SJC đứng im.

Cùng thời điểm, giá vàng thế giới ở mức 4.650 USD/ounce, giảm 9 USD so với sáng qua. Giá vàng thế giới tương đương khoảng 147,5 triệu đồng/lượng. Giá vàng miếng SJC hiện cao hơn giá vàng thế giới khoảng 3,1 triệu đồng/lượng.

Không chỉ vàng, chênh lệch giữa giá bạc trong nước và giá bạc thế giới cũng đang thu hẹp. Theo đó, giá mua bạc tại Phú Quý, Bảo Tín Mạnh Hải, DOJI và Sacombank hiện ở mức 2,3 triệu đồng/lượng, cao hơn khoảng 10% so với giá bạc giao ngay thế giới. Trước đó, mức chênh lệch giá giữa 2 thị trường thường duy trì quanh mức 15-16%.

Nhiều ý kiến cho rằng, giá vàng, bạc thực tế tại mỗi thị trường khác nhau bởi bên cạnh các yếu tố vĩ mô và tỷ giá, còn chịu tác động trực tiếp từ quan hệ cung - cầu tại chính thị trường đó.

Mức chênh lệch giữa giá vàng, bạc trong nước và thế giới đang thu hẹp đang phản ánh cung - cầu thật. Khi nhu cầu mua giảm, lượng khách hàng có nhu cầu bán lại gia tăng, các doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc sẽ phải điều chỉnh giá mua - bán phù hợp, duy trì thanh khoản.

Trên thị trường tiền tệ, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm ngày 26/8 ở mức 25.611 đồng/USD, giảm 4 đồng so với sáng qua.

Tại Vietcombank, giá USD được niêm yết ở mức 25.920 - 26.300 đồng/USD (mua vào - bán ra), giảm 60 đồng cả 2 chiều so với sáng qua.

Trên thị trường tự do, giá USD được giao dịch quanh mức 25.820 - 25.870 đồng/USD, giảm 100 đồng cả 2 chiều và duy trì thấp hơn giá USD trong hệ thống ngân hàng.