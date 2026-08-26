Tập đoàn Phúc Sơn thi công tiếp dự án 'lụt' 10 năm ở Nha Trang

TPO - Nút giao Ngọc Hội ở phường Tây Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa được khởi công từ cuối năm 2017 nhưng đến nay vẫn chưa hoàn thành, nhiều hạng mục dang dở gây ngập úng, bụi bẩn và ảnh hưởng việc đi lại của người dân.

Tập đoàn Phúc Sơn được tiếp tục thi công dự án nút giao Ngọc Hội

Ngày 25/8, lãnh đạo Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Giao thông tỉnh Khánh Hòa, cho biết UBND tỉnh đã đồng ý cho Công ty CP Tập đoàn Phúc Sơn (Tập đoàn Phúc Sơn) tiếp tục triển khai thi công một số hạng mục thuộc dự án nút giao Ngọc Hội, phường Tây Nha Trang.

Nút giao Ngọc Hội dang dở 10 năm.

Trước đó, Tập đoàn Phúc Sơn có văn bản gửi UBND tỉnh đề nghị chấp thuận chủ trương cho phép tiếp tục thi công các hạng mục gồm hệ thống thoát nước và hệ thống đường gom tầng mặt đất nhánh N1, N3 từ ngày 25/8. Thời gian hoàn thành dự kiến trong 60 ngày.

Theo Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Giao thông tỉnh Khánh Hòa, đến nay dự án nút giao Ngọc Hội đã cơ bản hoàn thành cầu vượt các nhánh N1, N2, N3, vòng xuyến, khu tái định cư số 1 và số 2.

Đến ngày 1/12/2024, thời gian thực hiện dự án và hợp đồng BT đã hết. Trong khi đó, đường gom tầng mặt đất nhánh N1 và N3 trên đường 23 Tháng 10, bao gồm hệ thống thoát nước, vẫn chưa được thi công hoàn thiện.

Tình trạng này khiến việc đi lại của người dân không bảo đảm an toàn, khu vực thường xuyên ngập nước khi trời mưa, bụi bẩn khi trời nắng và ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị. Người dân và cử tri phường Tây Nha Trang nhiều lần kiến nghị sớm hoàn thành dự án, đặc biệt là hai tuyến đường gom nhánh N1 và N3.

Mỗi khi có mưa, phía dưới chân nút giao lại bị ngập úng.

Đối với nhánh N4, hiện vẫn còn vướng mặt bằng từ trụ TD4.3 đến cuối tuyến. Phần mặt bằng sạch còn lại không nhiều, nhà thầu mới có thể thi công 14 cọc khoan nhồi và một kết cấu nhịp. Sau khi hoàn thành các hạng mục này, việc thi công sẽ tiếp tục phải dừng do vướng mặt bằng.

Công trình dở dang

Dự án nút giao Ngọc Hội là một trong ba dự án được UBND tỉnh Khánh Hòa ký hợp đồng BT với Tập đoàn Phúc Sơn. Theo phương án, quỹ đất sân bay Nha Trang cũ được sử dụng để thanh toán hoàn vốn cho dự án.

Công trình được khởi công cuối năm 2017, dự kiến hoàn thành sau hai năm nhưng đến nay vẫn chưa hoàn thành. Việc dự án ngừng thi công kéo dài khiến một số đoạn mặt đường 23 Tháng 10 và khu vực dưới gầm cầu vượt chưa được hoàn thiện. Vào những ngày nắng, khu vực này thường xảy ra bụi; khi mưa lại ngập úng.

Người dân sinh sống bên dưới nút giao Ngọc Hội khổ sở vì bụi và ngập úng nhiều năm nay.

Trong văn bản gần đây gửi UBND tỉnh Khánh Hòa và các cơ quan liên quan, Tập đoàn Phúc Sơn cho biết giá trị thực hiện hợp đồng của dự án đến nay đạt 853,4/1.250,8 tỷ đồng, tương đương 68,27%.

Diện tích chưa hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng là 4,54 ha trên tổng số 10,3 ha, chiếm 44,1%. Phần diện tích này liên quan đến việc thi công các nhánh N1, N3, N4 và vòng xuyến. Theo doanh nghiệp, hiện mặt bằng để tiếp tục thi công xây dựng gần như đã hết.

Tập đoàn Phúc Sơn cho rằng, từ khi ký hợp đồng BT, mỗi khi có văn bản đề nghị chuyển tiền phục vụ công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, doanh nghiệp đều thực hiện; đồng thời, mặt bằng được bàn giao đến đâu thì tổ chức thi công đến đó. Doanh nghiệp cho biết chưa từng bị UBND tỉnh phê bình về tiến độ dự án và cho rằng nguyên nhân chậm tiến độ chủ yếu xuất phát từ công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng kéo dài và gặp nhiều khó khăn.

Theo Tập đoàn Phúc Sơn, việc giải phóng mặt bằng chậm trễ, kéo dài đã ảnh hưởng lớn đến tiến độ hoàn thành dự án, đồng thời làm gia tăng các chi phí đầu tư xây dựng như chi phí quản lý dự án, vật liệu, máy móc, thiết bị và nhân công. Điều này cũng ảnh hưởng đến phương án tài chính và quyền lợi của nhà đầu tư, đồng thời làm phát sinh nhiều rủi ro trong quá trình thực hiện dự án.