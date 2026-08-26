Cùng Vikki Digital Bank tiếp lửa Đội tuyển Việt Nam, săn “Bóng Vàng Ký” 10 lượng vàng SJC 999.9

Cùng người hâm mộ hướng về Đội tuyển Việt Nam tại ASEAN Championship Hyundai Cup™ 2026, Vikki Digital Bank tiếp thêm niềm vui với chương trình “TIẾT KIỆM Vikki - Trúng Bóng VÀNG Ký”, với Giải Đặc biệt 10 lượng vàng SJC 999.9

Đội tuyển Việt Nam đang nắm lợi thế trước trận chung kết lượt về gặp Thái Lan

Không khí bóng đá đang nóng lên trước trận chung kết lượt về ASEAN Championship Hyundai Cup™ 2026 giữa Đội tuyển Việt Nam và Thái Lan vào tối 26/8 tại sân vận động Quốc gia Mỹ Đình.

Chiến thắng 2-0 ngay trên sân Rajamangala ở trận lượt đi giúp thầy trò HLV Kim Sang-sik nắm lợi thế trước màn tái đấu tại Mỹ Đình. Trở về sân nhà cho 90 phút quyết định, Đội tuyển Việt Nam đang đứng trước cơ hội bảo vệ ngôi vô địch và viết thêm dấu mốc đáng nhớ cho bóng đá nước nhà.

Nếu đăng quang, Đội tuyển Việt Nam sẽ lần đầu tiên bảo vệ thành công ngôi vô địch Đông Nam Á, đồng thời xác lập cột mốc 4 lần lên ngôi tại giải đấu khu vực.

Từ khán đài Mỹ Đình đến hàng triệu người theo dõi trận đấu trên khắp cả nước, tất cả đang cùng hướng về những chiến binh áo đỏ, chờ đợi một đêm bóng đá bùng nổ và tiếp thêm sức mạnh tinh thần cho Đội tuyển Việt Nam trước trận đấu cuối cùng của hành trình ASEAN Championship Hyundai Cup™ 2026.

Sánh bước mùa bóng vàng cùng Vikki Digital Bank

Trong vai trò Ngân hàng chính thức tại Việt Nam của ASEAN United FC, Vikki Digital Bank đồng hành cùng ASEAN Championship Hyundai Cup™ 2026, mang đến nhiều hoạt động và trải nghiệm dành cho khách hàng, người hâm mộ trong mùa giải năm nay.

Nổi bật là chương trình “TIẾT KIỆM Vikki - Trúng Bóng VÀNG Ký” với tổng giá trị giải thưởng hơn 21 tỷ đồng, kéo dài đến hết ngày 31/10/2026. Chương trình mang đến cơ hội trúng vàng liên tục từ ngày, tuần đến tháng, cùng Giải Đặc biệt Bóng VÀNG Ký - 10 lượng vàng SJC 999.9 dành cho khách hàng may mắn.

Thông tin chi tiết về chương trình “TIẾT KIỆM Vikki - Trúng Bóng VÀNG Ký” được cập nhật tại website vikkibank.vn.

Mỗi ngày, 30 khách hàng trên toàn quốc có cơ hội nhận 1 ly vàng SJC 999.9. Mỗi tuần, qua 17 kỳ quay, khách hàng có cơ hội nhận Giải Nhất 1 chỉ vàng và Giải Nhì 3 ly vàng. Mỗi tháng, 4 kỳ quay lớn mang đến Giải Nhất 5 chỉ vàng, Giải Nhì 2 chỉ vàng và Giải Ba 0,5 chỉ vàng. Khép lại chương trình là Giải Đặc biệt Bóng VÀNG Ký trị giá 10 lượng vàng SJC 999.9.

Chỉ với khoản tiền gửi từ 20 triệu đồng, khách hàng có thể tham gia chương trình khi gửi tiết kiệm trên App Vikki hoặc tại hệ thống 212 điểm giao dịch của Vikki Digital Bank trên toàn quốc, với nhiều lựa chọn kỳ hạn phù hợp theo nhu cầu.

Sự thuận tiện khi gửi tiết kiệm trên nền tảng số cũng là trải nghiệm được khách hàng ghi nhận. Một khách hàng tham gia chương trình chia sẻ: “Tôi thao tác gửi tiết kiệm ngay trên App Vikki khá nhanh và thuận tiện. Chương trình có nhiều đợt trao thưởng nên mỗi lần gửi tiết kiệm cũng có thêm chút háo hức chờ kết quả.”

Với những khách hàng đã may mắn nhận thưởng, niềm vui còn đến theo cách bất ngờ hơn. Một khách hàng khác chia sẻ: “Tôi gửi tiết kiệm để chuẩn bị cho kế hoạch của gia đình nên khi biết mình trúng vàng thì rất vui. Khoản tiền vẫn sinh lời, lại có thêm phần thưởng nên càng có động lực duy trì thói quen gửi tiết kiệm.”

Khách hàng được tư vấn các giải pháp tài chính tại Vikki Digital Bank

Là “Ngân hàng Tiết kiệm Tốt nhất”, Vikki Digital Bank chú trọng xây dựng trải nghiệm tiết kiệm thuận tiện, linh hoạt với lãi suất cạnh tranh, giúp khách hàng chủ động quản lý nguồn tiền và hoạch định các mục tiêu tài chính trong tương lai.

Tiếp nối không khí sôi động của mùa bóng và hướng tới Quốc khánh 2/9, Vikki Digital Bank dành thêm ưu đãi “Tự hào Việt Nam - Quốc Khánh 02/09” cho khách hàng gửi tiết kiệm online qua App Vikki. Với khoản tiền gửi từ 20 triệu đồng, kỳ hạn từ 6 đến 13 tháng, khách hàng nhập mã “VIKKIDOCLAP26” được hưởng lãi suất cộng thêm 2,29%/năm trong thời gian ưu đãi, từ 18:00 ngày 01/09/2026 đến 17: 59:59 ngày 03/09/2026.

Bên cạnh chương trình tiết kiệm, trong suốt mùa giải, khách hàng và người hâm mộ có thể trải nghiệm các tiện ích tài chính của Vikki Digital Bank như thanh toán không tiền mặt, mở tài khoản dành cho người nước ngoài, hay sử dụng Thẻ VikkiGO+ tích hợp công nghệ tap-to-pay, phục vụ thanh toán nhanh và hỗ trợ xu hướng di chuyển xanh.

Song hành cùng các trận cầu, chuỗi livestream tương tác “Giờ Vàng - Bóng lăn” mang đến không gian để người hâm mộ cùng dự đoán kết quả, cập nhật thông tin bóng đá và nhận nhiều ưu đãi hấp dẫn. Khách hàng gửi tiết kiệm trong thời gian diễn ra chương trình còn có cơ hội sở hữu vé trực tiếp theo dõi những trận đấu đáng chú ý tại ASEAN Championship Hyundai Cup™ 2026.

Chương trình “Giờ Vàng - Bóng lăn” kết nối người hâm mộ trong mùa giải

Từ tiết kiệm, thanh toán đến di chuyển và những trải nghiệm gắn với bóng đá, Vikki Digital Bank đang đưa các tiện ích ngân hàng số đến gần hơn với những nhu cầu thường nhật của khách hàng, đồng thời tạo thêm những điểm chạm kết nối cộng đồng qua niềm đam mê thể thao.

Cùng hướng về một đêm Mỹ Đình rực lửa

Từ chiến thắng 2-0 tại Bangkok đến 90 phút quyết định tại Mỹ Đình, hành trình của Đội tuyển Việt Nam tại ASEAN Championship Hyundai Cup™ 2026 đang bước vào chặng cuối được hàng triệu người hâm mộ chờ đợi.

Cùng hướng về trận chung kết, Vikki Digital Bank tiếp tục hòa chung nhịp đập của người hâm mộ Việt Nam, tiếp lửa cho những chiến binh áo đỏ và chờ đón thời khắc quyết định ngôi vương bóng đá Đông Nam Á.